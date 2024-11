Amiga 500s fem beste spill

HQ

5. Lemmings

Til tonene av blant annet London Bridge is Falling Down og Dance of the Little Swans tryllet DMA Design frem den (nesten) perfekte blandingen av gåteløsning og strategisk kaos. De intetanende, søte små skapningene vandret rett inn i hjertene våre, og det var virkelig en øvelse i både kreativitet og tålmodighet å prøve å hjelpe dem med å navigere gjennom spillets mange nivåer uten å dø på tragisk vis.

4. Kanonføde

Her er et spill som jeg med alderen har fått en helt ny forståelse for. Det var gøy å myrde fiendtlige soldater allerede som liten, men det er først i voksen alder at jeg har oppdaget og virkelig kunnet omfavne den mørke humoren og den ironiske tonen. Cannon Fodder fanger deg med sin enkle kontroll og taktiske dybde, men får deg samtidig til å reflektere over krigens ofre. Underholdende og tankevekkende, med fartsfylte kamper og smart utformede oppdrag - dette er bare noen av de mange grunnene som gjør Cannon Fodder til en tidløs klassiker.

3. Turrican II: Den siste kampen

Når vi snakker om actionspill på Amiga, er det ett som skiller seg ut som et fyrtårn i mørket. For på samme måte som Sensible World of Soccer kom til å dominere sportsspillene, var det Turrican II: The Final Fight, som var kongen av rotete action på Amiga. Enorme baner, høyt tempo og et av de desidert mest uforglemmelige lydsporene ble til sammen et av de beste spillene på Amiga. Som liten gutt kunne du ikke annet enn å sitte og gape over det visuelle skuespillet som utspilte seg på skjermen foran deg.

2. Fornuftig fotballverden

Det er delte meninger om Sensible World of Soccer er det beste fotballspillet i verden. Men faktum er at det er rett og slett umulig å snakke om Amiga uten å nevne Jon Hares sjangerdefinerende tittel. Det var i mange år den definitive fotballopplevelsen, et epitet spillet gjorde seg fortjent til gjennom sitt overraskende enkle, men nyanserte gameplay - kjapt og avhengighetsskapende med perfekt kontroll og en dyp karrieremodus. Alt jeg har igjen å si er Goal Scoring Superstar Hero!

1. Monkey Island 2: LeChucks hevn

Guybrushs første eventyr er kanskje bra, men jeg holder fast på at det er i oppfølgeren, LeChuck's Revenge, at det virkelig tok av, og at det er det mest komplette og definitive eventyret med Guybrush Threepwood. Alt fra det første spillet er med her, men i en mye mer polert form. Humoren er skarpere, grafikken er penere og eventyret er bedre. For meg er LeChuck's Revenge ikke bare det beste spillet på Amiga, men også en av de mest minneverdige titlene som noensinne er laget. En rik, koselig atmosfære og absurde gåter i en verden befolket av minneverdige figurer.