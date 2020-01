Anders' mest etterlengtede spill 2020

2019 var kanskje ikke et like grensesprengende spillår som 2017 og 2018, men med spill som bl.a. Sekiro, Death Stranding, Kingdom Hearts III og Resident Evil 2, var det likevel et godt år. Nå står både et nytt år, samt tiår for spill på dørene og 2020 ser så langt an til å bli en kruttønne uten like. Av spill som allerede er bekreftet å komme finner vi flere store navn, men det finnes også en mengde titler som har ryktet lansering i 2020, men som man ennå ikke med sikkerhet kan si kommer. Jeg har plukket bare et knippe av spillene jeg ser frem til i år. Både sikre og usikre.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Kan en remaster av et eksisterende spill være noe av det man ser mest frem til i et nytt spillår? Når det er ditt favorittspill nummer én fra forrige tiår, er svaret mitt ja.

Xenoblade Chronicles på Nintendo Wii ga meg en spillopplevelse få spill har klart å matche og selv om jeg har gjennomført det 80 timer-lange spillet 2 ganger, begynner det å bli såpass lenge siden sist at jeg er klar for enda en ny runde. Jeg gleder meg enormt til nok et gjensyn med Shulk og gjengen i den magiske verdenen og spesielt å få se spillet i ny innpakning på Nintendo Switch. Selv om jeg mener at originalspillet aldri ble svekket av den litt begrensede grafikken det var mulig presse inn på Nintendo Wii.

Final Fantasy VII: Remake

Final Fantasy har alltid vært en av mine favorittspillserier og mitt forhold til Final Fantasy VII er svært godt. Faktisk så godt at VII kunne vært min favoritt i serien, hvis ikke Final Fantasy IX hadde eksistert. Flere av spillene har nå fått oppussede HD-utgaver på nyere konsoller, men denne versjonen av det udiskutabelt populære rollespillet har blitt laget fra bunnen av. Både grafikk, lyd og gameplay har fått en total renovering og da spesielt kampsystemet som ikke lenger er helt turbasert. Det meste vi har fått servert så langt ser svært lovende ut, på tross av at mange, undertegnede inkludert, fremdeles er litt skeptiske til at hele spillet blir episodebasert.

Tales of Arise

Bandai Namco's Tales of-serie har holdt koken en del år nå og distribuert titler med relativt korte mellomrom. Dette har ført til at serien har begynt å kjøre seg litt fast. Lite revolusjonerende historieformidling, generiske rollefigurer og svært lite nyvinninger innen gameplay, har gjort at spillene nå føles svært like. Det er nå 4 år siden seriens siste tilskudd: Tales of Berseria, som med et litt mer dystert preg klarte å blåse ny luft i ballongen. Med det som virker å være to spennende hovedpersoner med opphav i hver sin tidsalder, en kraftigere grafikkstil bygget i Unreal Engine 4, samt flere endringer på gameplay, er det lov å håpe at Tales of Arise kan bli en frisk opplevelse. Enn så lenge har spillet planlagt lansering i 2020, men med tanke på at japanerne har hatt en tradisjon med å slippe disse spillene i sitt eget land en god stund før de sendes ut i resten av verden, gjenstår det å se om dette blir tilfellet.

Resident Evil 3: Remake

Jeg skal være såpass ærlig å si at det verken er skrekkfilmer eller skrekkspill jeg setter meg først ned med når jeg ønsker en avkobling. Jeg har svært lite erfaring med denne sjangeren, hvor Resident Evil definitivt er det nærmeste du kommer. Men fan eller ikke, så er det ikke til å stikke under en stol at den nye utgaven av Resident Evil 2 var helt eksemplarisk noe både salgstall og høy plassering på diverse årets spill-lister kan bekrefte. Da Capcom annonserte en tilsvarende behandling av Resident Evil 3 med lansering allerede i april 2020, er det lov å ha høye forhåpninger om nok en "remake done right".

Cyberpunk 2077

Med et av forrige tiårs definitivt beste spill, The Witcher 3, har CD Projekt Red skrudd opp forventningene til sitt neste spill betraktelig. Således er det vel ytterst få som ikke ser frem til Cyberpunk 2077. Nå tiltaler den middelalderske stilen til The Witcher 3 meg litt mer enn den futuristiske til Cyberpunk, men det betyr ikke at sci-fi universet kan bli vel så interessant. Om det ender opp med å bli like banebrytende som The Witcher 3 gjenstår å se, men det er jo lov å håpe at det også blir "breathtaking".

Elden Ring

From Software sine titler har med tiden blitt spill jeg ligger langflat etter, så her velger jeg å ta en råsjanse og håpe på at Elden Ring dukker opp i år. Så langt har From Soft vært hemmelighetsfulle og ikke gitt oss mer enn en filmatisert annonseringstrailer. Vi vet derfor fint lite hvordan Elden Ring blir rent spillmessig. Bygger de videre på kampsystemet i Sekiro, eller går de tilbake til et mer Dark Souls lignende gameplay? Det gjenstår å se, men med den populære forfatteren George R.R. Martin på laget, er det lov å tro at det vil bli lagt fokus på en litt mer omfattende historie. Alt det andre har jeg klokketro på at From Software klarer å diske opp med, tradisjon tro.

Gods & Monsters

2019 var ikke helt det store året for Ubisoft. Både Far Cry: New Dawn og The Divison 2 ble rimelig oversett av spillmediet, så selskapet trenger å komme sterkere tilbake i 2020. Det er fremdeles få av deres kommende spill som har fått spikrede lanseringsdatoer, men en av deres helt nye titler kalt Gods & Monsters har planlagt lansering i år. Spillet ser ut til å være et eventyrspill satt i en gresk mytologisk verden. Spillet er bygget opp med en grafikkstil som kan minne litt om Breath of the Wild og det loves en stor verden med kamper mot fabelaktige monstre. Det blir spennende å se hvordan sluttproduktet blir.

The Last of Us 2

Jeg skal kaste ut en brannfakkel og si at jeg ikke er like blodfan av The Last of Us som mange andre her i verden. Et særdeles bra spill, med ypperlige rollefigurer, historieformidling og artig gameplay, men tittelen "tidenes beste spill" får det ikke utdelt av meg. Når det er sagt, så er det vanskelig å ikke se frem til oppfølgeren, selv om jeg fortsatt er av den oppfatning at originalen aldri helt har behov for en fortsettelse. Når det først er et faktum, så er det bare å glede seg til å se om det klarer å følge i originalspillets fotspor og ender opp med å bli en verdig oppfølger. Kjenner jeg Naughty Dog rett, så gjør det nok det.

"Assassin's Creed Ragnarok"

Etter å ha lagt ned et tresifret antall timer i Black Flag, Origins og Odyssey og et ganske solid antall i alle andre spill i serien, burde man tro at jeg snart er mett på Assassin's Creed. Det er jeg altså ikke, her jeg sitter og ser frem til neste tittel i den populære serien. Neste spill er ryktet til å være satt i vikingtiden, uten at vi vet så mye mer enn det. Kanskje heter det ikke Ragnarok i det hele tatt og kanskje dukker det ikke opp i 2020 heller. Men som nevnt tidligere, var 2019 et nokså labert år for Ubisoft og det er derfor reelt å tro at de ønsker en sterkere lanseringsrekke i 2020. Ikke er det likt dem å gå for lenge uten et nytt Assassin's Creed heller.

Ghost of Tsushima

Sushispøkelset ble annonsert i 2017, men siden har det vært stille rundt Sucker Punch's neste spill. Nylig fikk vi derimot en ny trailer, som viste mer av både gameplay, verden og historie. I motsetning til slektede spill som Sekiro og Nioh, ser Ghost of Tsushima ut til å være litt mer lettfordøyelig og kanskje også mer omfattende med tanke på verdensbygging. Selv med flere nylige spill satt i fortidens Japan, skal det bli spennende å se hva Ghost of Tsushima kan bringe til bordet. En uhyre spennende tidsperiode er det tross alt.

Godfall

Det er forbløffende å tenke på, men i år vil vi muligens gå inn i en ny konsollgenerasjon. PlayStation 5 har ryktet lansering julen 2020 og som trofast spiller siden begynnelsen, vil nok Sonys nye konsoll havne i hus ganske raskt. Et av spillene som etter sigende vil være blant de første som dukker opp til konsollen, finner vi i Godfall. Spillet er satt i en fantasiverden hvor du velger mellom 3 ulike klasser du kan tilpasse i nokså stor grad. Spillet vil være et "looter-shooter" ala. Destiny, bare med mer fokus på nærkamp i stedet for avstand. Det gledes.