Anders' mest hypede spill i 2021

2020 var et relativt begredelig år, men heldigvis ikke på spillfronten. Med en ny konsollgenerasjon sparket i gang, ligger alt til rette for at også 2021 skal bli et godt spillår. Selv var jeg så heldig å få tak i en PS5 på slutten av året og kan derfor ta del i moroa for fullt fremover. I 2020 fullførte jeg akkurat nok spill til en topp 10-liste, og det mest fordi jeg har begynt å legge ned flere timer i hvert spill før jeg går over på noe nytt. Jeg har blitt mer restriktiv i mine spillkjøp med årene og holder meg nå stort sett til sjangre og serier jeg vet vil falle i smak, noe denne teksten vil gjenspeile. Min liste over etterlengtede spill i 2021 består derfor av en salig blanding spill som er bekreftet å dukke opp i år, samt spill jeg håper vil dukke opp i år.

Elden Ring

På toppen av ønskelisten ligger naturligvis Elden Ring. Spillet ble avduket på E3 2019, men siden har vi sett særdeles lite fra den kanten. Ryktene går hver gang et eller annet større spillarrangement går på luften, men fansen blir like skuffet hver gang. From Software har alltid likt å være litt diskré når det kommer til reklamering for spillene sine og det skulle ikke forundre meg om spillet plutselig en dag bare står i spillhyllene. Det eneste vi vet er at spillet tilsynelatende vil ligne på Dark Souls, bare i mye større skala. Uansett har jeg enda til gode i det hele tatt å være i nærheten av å mislike et spill fra From Software, så jeg er relativt sikker på at Elden Ring vil bli årets spillopplevelse. Uansett hvilket år det måtte dukke opp.

God of War: Ragnarök

Kratos' tilbakekomst var en strålende affære på alle mulige måter. En spennende historie, en stor og flott verden, givende kampsystem og den norrøne settingen som for min del er noe av det mest interessante som er å oppdrive. Da er det klart det stilles forventninger til oppfølgeren. Forventninger jeg er overbevist om at Cory Barlog og Santa Monica Studio vil innfri. Oppfølgeren har ligget i kortene hele tiden, men ble offisielt annonsert på PS5 Showcase i fjor. Spillet har planlagt lansering i 2021, men med et verdensomspennende virus som fremdeles er i fyr og flamme, kan det hende vi må smøre oss med tålmodighet. Uansett ser jeg veldig frem til å følge Kratos og Atreus videre på sitt eventyr, denne gang på PlayStation 5.

Fumito Uedas neste spill

I likhet med Hidetaka Miyazaki i From Software, er Fumito Ueda ganske hemmelighetsfull når det gjelder spillene sine. Spilldesigneren som står bak Ico, Shadow of the Colossus og The Last Guardian jobber nå for sitt eget selskap genDESIGN, og er i gang med å utvikle et nytt spill. Dette spillet er ikke engang annonsert, så vi vet ingenting om hva det er, eller når det kommer ut. Ueda har derimot sagt at spillet både vil ligne og utfordre skalaen til sine tidligere spill og derfor er det god grunn til å tro på en ny, unik opplevelse. Den vage, men emosjonelle historieformidlingen, visuelt utsøkte områder med mystisk atmosfære og de kreative konseptene. Det er lite som taler for at dette spillet vil dukke opp i år, men genDESIGN la for et par dager siden ut et nytt bilde av spillet. Sammen med alle de andre nevnte spillene innbakt i tallene 2021, håper de vi får et fint år. Det må da bety... noe?

Tales of Arise

Tales of er en rollespillserie jeg har fulgt lenge og hatt mye glede av, men de siste årene har den virkelig kjørt seg fast. Ensformig grafikkstil og gameplay har rett og slett gjort spillene for like. Det nærmer seg nå 5 år siden Tales of Berseria ble gitt ut i Japan, og således er det lov å håpe at utvikler Bandai Namco har kommet opp med noen nye idéer til serien siste tilskudd, Tales of Arise. En splitt mellom to verdener, et mer strategisk kampsystem, bedre designede grotter og sideoppdrag er blant annet noen av lovnadene, og det faktum at det er såpass "lenge siden" forrige spill, gjør at det også bør være lov å håpe at spillet får et aldri så lite grafisk løft.

Praey for the Gods

Praey for the Gods er et spill som har vært i utvikling siden 2014. Den 31. januar 2019 ble spillet lagt ut i early access på Steam. Etter snart to år skal spillet etter sigende være klar til lansering første kvartal 2021. Tatt i betraktning at utviklerne består av hele tre personer, er det kanskje ikke så rart at det har tatt litt tid. Spillet med den spenstige tittelen virker å hente relativt mye inspirasjon fra klassikeren Shadow of the Colossus, hvor du må nedkjempe massive skapninger, her kjent som guder. Dog finner det sted i et mer vinterkledd landskap og sannsynligvis en mindre omfattende skala, men om det ender opp med å være bare en brøkdel av like bra som Shadow of the Colossus, skal ikke jeg være vond å be.

Nier Replicant ver.1.22474487139...

Spillet med tidenes rareste tittel er også et av de jeg ser mest frem til i 2021. NieR Automata endte opp som et av 2017s beste spill og derfor er det god grunn til å ha tro på denne nyversjonen av det originale NieR RepliCant. Dette er den japanske versjonen av spillet. Den europeiske het NieR Gestalt og skilte seg ut med et annet design på hovedkarakteren og året spillet finner sted. Nier Replicant er således en spirituell forløper til NieR Automata og deler mange likhetstrekk, særlig når det gjelder den visuelle stilen og kampsystemet. Nier Replicant ver.1.22474487139... er også et av få spill på denne listen som har fått en konkret lanseringsdato, som gjør det til et spill jeg rent konkret kan glede meg til å spille i 2021.

Ys IX: Monstrum Nox

Ys er en annen rollespillserie jeg liker godt, og den deler mange likhetstrekk med nevnte Tales of. Et enda mer direkte kampsystem og en returnerende hovedperson for hvert spill, gjør likevel at den har sitt eget særpreg. Adol Christin har en tendens til å rote seg borti mye rart, denne gang et fengsel med innehavere av overnaturlige krefter. Det som skiller Ys IX fra de andre spillene på denne listen er at det teknisk sett ikke er et nytt spill. Det har nemlig allerede vært ute halvannet år i Japan. Spillet er derfor utviklet til PS4 og hører derfor utelukkende til den forrige konsollgenerasjonen. Likevel har det ikke fått lansering her i vest før i år, nærmere bestemt 5. februar. Det gjør det, i likhet med Nier Replicant, til et av få spill jeg med sikkerhet kan se frem til i år.

Hvilke spill ser du mest frem til?