Anders sine beste sumper i videospill

Du ser på Annonser

En hjemmebasert ferie har ført meg mye ut i skog og mark. Her er ofte belønningen flotte utsiktstopper og blikkstille vann, men for å komme dit må man gjerne trave rundt myrområder med gjørme helt opptil knærne. Dette fantastiske stykket natur fikk meg til å tenke over hvor lite givende det er å støte borti i videospill også. I spill pleier nemlig myrer og sumper å være forbundet med livsfarlige områder man ønsker å holde seg unna. Det kan være en grobunn for massive insekter, forhistoriske skapninger eller zombier. Terrenget kan også være direkte skadelig for figuren din, ved for eksempel å forgifte deg. Likevel er det svært mange utviklere som elsker å dytte denne naturtypen inn i spillene sine.

Her noen eksempler på trivelige sumper som er å finne i ulike spill:

World of Warcraft: Swamp of Sorrows

Et mer passende navn på et sted skal man lete lenger etter. For dette området er virkelig Sorgenes Sump. Med en beliggenhet i den østlige delen av Azeroth er dette et sted du kanskje dropper innom litt før du bikker level 60. Det er et bestridt område som stort sett bare består av myr og sump så langt øyet kan se. Oppdragene er fryktelig lite spennende og beboerne er nesten utelukkende orker og grønne drager. Således er dette en nitrist plass, og absolutt alle alternativer er mer verdt å besøke. Den eneste grunnen til å avlegge Swamp of Sorrows en visitt er for å komme inn i Temple of Atal'Hakkar, bedre kjent som Sunken Temple. Men bare for å komplementere hele Swamp of Sorrows er Sunken Temple også et høl av en instance.

Dark Souls - Blighttown

At From Software er glad i sumper er en dårlig skjult hemmelighet. Det har tross alt blitt en egen farsott på internett. I det første Dark Souls-spillet finner vi Blighttown, en plass som har fått rykte på seg å være et av de verste områdene i spillet. Dette skyldes først og fremst at du må bevege deg gjennom et nokså ustabilt treverk, og setter du en fot feil er du i fritt fall. Det kryr av ekle fiender her, og når du først har kommet deg ned til bunnen må du navigere deg gjennom en sump hvor du ikke bare tar skade, men også beveger deg med sneglefart på grunn av det tykke vannet. På toppen av kransekaka var opprinnelig Blighttown helt fryktelig for konsollen og førte til et bildefrekvensfall som ikke lignet grisen. Det skal dog sies at Dark Souls Remastered fikset dette problemet, noe som i hvert fall gjør Blighttown til et litt mer lettfordøyelig sted.

Dark Souls III - Road of Sacrifices

Nevnte Blighttown havner nok høyt oppe på listen over "forhatte steder i Dark Souls-spillene", men denne plassen i Dark Souls III er ikke så trivelig den heller. Her må du trave gjennom metervis med sump, hvor lumske fiender venter rundt hver eneste krok. Det er fort gjort at du begynner å gå i sirkler, og har du brukt "asken" for å komme til live igjen blir du invadert av den ikke-spillerstyrte Yellowfinger Heysel. Dette kan for så vidt finne på å sabotere et spesifikt oppdragssett i spillet, med ingen muligheter for å få det på stell igjen. Det er i bunn og grunn et av de minst givende område du besøker i Dark Souls III, men det er samtidig verdt besøket for å raske med seg de magiske evnene som ligger gjemt her.

Rayman 3 - Swamp of Bégoniax

Selv den sjarmerende plattformserien Rayman har hatt sine innslag av sumper, men dette området i Gameboy Advance-utgaven av Rayman 3 er faktisk blant de artigere i spillet. Her får du et gjensyn med sjøormen Ssssam, som går igjen i flere ganger i serien og han frakter deg gjennom hele banen mens du henger etter på "vannski", her representert som føttene til Rayman. Disse "transportetappene" er et fint avbrekk fra de tradisjonelle banene man ofte møter i plattformspill, selv om de utelukkende handler om å dukke og hoppe over hindringer.

Xenoblade Chronicles - Satorl Marsh

Monolith Software har også vist sin kjærlighet for sumper ved å inkludere naturtypen i sin Xenoblade-serie, men i motsetning til flere av de foregående titlene er områdene i disse spillene blant de flotteste som er å oppdrive. I det originale Xenoblade Chronicles finner du Satorl Marsh, et sted med konstant tåke, robust dyreliv og ingen andre innbyggere enn den snåle Nopon-rasen.

Således er Satorl Marsh et tilsynelatende lite påfallende sted når du besøker det på dagtid, men om natten gjennomgår det en stor forvandling. Da slipper sumpen ut "eter", byggesteinen for alt liv, som gir trærne et ufattelig vakkert lys. Kombiner dette med det øyeblikket musikken skrur over til noe av det ypperste som er å finne i spillet, så blir du bare stående å måpe.

Xenoblade Chronicles 2 - Kingdom of Uraya

Der Xenoblade Chronicles har Satorl Marsh har oppfølgeren Uraya.

Uraya er egentlig en titan som har blitt befolket av et kongedømme med en forkjærlighet for natur og avansert bioteknologi. Det faktum at Urayas indre bare er en massiv hule fylt av vann og fjell gjør det i utgangspunktet til et lite spennende sted, men i likhet med Satorl Marsh finnes det naturkrefter her som skaper utrolig flotte farger og lys, komplementert med et lydspor som grenser til ren perfeksjon. Da er det verdt besøket.

The Legend of Zelda: Majora's Mask - Southern Swamp

Det desidert merkeligste spillet i Zelda-serien tar Link med til den parallelle verdenen Termina. Et av de første stedene han kan besøke her er The Southern Swamp. Hjemmet til spillets Deku-rase er et lite innbydende besøk med muterte planter, farlige insekter og giftig farvann. Lenger inn i sumpen finner du Woods of Mystery, en skogslabyrint lik Lost Woods i Ocarina of Time. Etter å ha gått i sirkel her et X-antall ganger finner du heldigvis heksen Koume. Hun jobber i sumpens turistsenter, som neppe kan gå mye i overskudd, men som i det minste lar deg leie en båt du kan fare rundt det giftige vannet på, og som til syvende og sist vil ta deg til Deku-palasset.

Southern Swamp er langt fra det triveligste stedet du finner i Majora's Mask, men som alle andre områder i spillet er det godt designet både visuelt og spillmekanisk. Den lilla fargetonen som bekler vannet gir denne sumpen en egen karakteristikk og den blir værende der selv etter at du senere har desinfisert hele stedet.

Fallout 3 - Point Lookout

Utvikler Bethesda er faktisk så glad i sumper at de valgte å vie en hel utvidelse til det. Tillegget til Fallout 3 tar deg nemlig med til kysten av Maryland. Denne post-apokalyptiske slagmarken er hjem til sumpmonstre, zombier og gale bønder. Om ikke innbyggerne er skumle nok er du også nødt til å traske rundt i uhyggelige myrområder påvirket av stråling, samt lete gjennom falleferdige bygninger etter eldgamle tekster som kan forklare de merkelige ritualene som bedrives av befolkningen der. Det er virkelig kos med misnøye.

Banjo Kazooie - Bubblegloop Swamp

Det klassiske plattformspillet Banjo Kazooie slipper heller ikke unna når det kommer til sumper i spill. Det fjerde området i spillet er hva navnet tilsier, en sump fylt av hissige frosker, bier og drager. Å vade i vannet her er heller ingen god idé, med mindre du ønsker å bli spist levende av pirajaer. Heldigvis kan våre helter besøke en sjaman for å bli skapt om til en krokodille, noe som gjør at de kan trave gjennom vannet uten fare. På tross av at denne "verdenen" er relativt fiendtlig er den også bygget opp av labyrintlignende seksjoner og puslespill, noe som gjør sumpen mer givende å utforske enn den gir uttrykk for. Mest fascinerende er likevel måten musikken til Grant Kirkhope setter smak på Bubblegloop Swamp, med et "orkester" bestående av frosker og gresshopper...

Hvilke sumpområder har du bitt deg merke i fra videospill?