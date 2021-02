Animal Crossing: New Horizons og Mario Kart 8 fortsetter å imponere

Du ser på Annonser

Man skulle tro at snart fire år gamle Mario Kart 8 Deluxe ikke solgte ekstremt bra i disse dager, men om du forventet at Animal Crossing: New Horizons ville overta som Nintendo Switch sitt bestselgende spill etter Silje sin salgsoppdatering i november tok du feil, men mest bare siden kart-spillet fortsetter å selge som toalettpapir under starten av pandemien.

Nå har nemlig Nintendo oppdatert salgslistene sine igjen, og der står det blant annet at Mario Kart 8 Deluxe hadde solgt 33,41 millioner eksemplarer frem til den 31. desember. Animal Crossing: New Horizons hadde på sin side 31,18 millioner eksemplarer.

Dermed har altså avstanden blitt kortet ned, men fjorårets megasuksess må fortsatt nøye seg med andreplassen over bestselgende Switch-spill. Begge to finnes uansett altså i godt over hver tredje Switch-eier sin samling siden det var 79,87 millioner Switch-konsoller i hjem verden over på det tidspunktet. Dermed må spørsmålet selvsagt bli: eier du noen av dem?