Anmeldelse av brettspill: Battle of Hoth

Slik kan en slagmark se ut i Battle of Hoth.

Lisensierte spill er ikke alltid synonymt med kvalitet, men når det gjelder Star Wars-megafranchisen, finnes det flere lyspunkter i en brettspillgalakse langt, langt borte. Titler som Star Wars: The Deckbuilding Game, Outer Rim, Fantasy Flights kortspill, Imperial Assult og Rebellion er alle fantastiske eksempler på strålende "Star Wars in a box"-opplevelser. Det siste tilskuddet, Battle of Hoth, et fartsfylt duellspill i et snødekt miljø, faller definitivt inn i denne kategorien, så jeg skal forklare hvorfor Battle of Hoth er et must-have i spillhyllen din. For hvem vil vel ikke ha den beste filmen i serien på spillbordet sitt?

Battle of Hoth kan spilles av opptil fire spillere, men det er i utgangspunktet et tett 1v1-spill som fungerer best med to spillere (de beste Star Wars-spillene er vanligvis for to). Den ene spilleren tar rollen som opprørerne, ledet av helter som Luke Skywalker og Leia Organa. Den andre spilleren tar rollen som - du gjettet riktig - Imperiet, der du kan innta rollen som selveste Darth Vader. Dere befinner dere på hver sin side av Hoths ugjestmilde landskap, der dere kjemper om alt fra territorium til overlevelse. Som opprører manøvrerer du Snowspeeders og kraftige laserkanoner, mens Imperiet har tilgang til kolossale AT-AT-maskiner og sondedroider.

Hver gang det er din tur, spiller du et kommandokort, der mektige lederkort som det ovenfor kan forvandle et håpløst øyeblikk til en rungende seier...

Hvis du har spilt krigsspill som Memoir 44, vil Battle of Hoth føles svært kjent når det gjelder spillmekanikken, men hvis du ikke har spilt disse spillene, er Battle of Hoth en morsom og lettbeint introduksjon til sjangeren. I korte trekk ser din tur slik ut: Du spiller først et kommandokort for å beordre bestemte tropper til enten å flytte eller angripe motstanderen. Hvis fienden er i skuddposisjon, kan du angripe ved å kaste et antall terninger, og hvis du får de riktige symbolene på terningene, vil troppen din svekke motstanderens lag. Når du er ferdig, trekker du et nytt kommandokort og venter på motstanderens tur. Det var det hele! Spillets flyt er ekstremt enkel og smidig, noe som fører til fartsfylte og intense runder. Terningene gjør selvsagt spillet turbasert, men med smart plassering av soldatene dine kan du forvandle prekære situasjoner til rene blodbadet.

Spillet består av totalt 18 scenarier, hvorav det siste krever to eksemplarer av Battle of Hoth. Det trenger du imidlertid ikke gjøre for spillets øvrige 17 scenarier, som inneholder ulike vinnerkriterier og forskjellige hindringer på kartet. For det meste må du slå ut minst fire av motstanderens tropper og vinne medaljer for å vinne. I noen scenarier oppstår det spesifikke Sudden Death-situasjoner, og i spillets beste scenario må opprørerne beskytte generatorer mot Imperiet! Her er det med andre ord rikelig med variasjon, og selv om du spiller det samme scenariet flere ganger, vil du raskt finne nye taktikker. Før anmeldelsen har vi spilt et titalls scenarioer, og alle føles balanserte. Vi var ikke like begeistret for et av Sudden Death-scenariene, men det er rikelig med omspillingsmuligheter i denne fine boksen.

Terningkastene dine avgjør om du treffer eller bommer, men det avhenger også av om troppene dine er i en god posisjon eller ikke.

Tematisk sett fungerer Battle of Hoth veldig bra for dem som vil male den fantastiske åpningen av Imperiet slår tilbake i stua, men etter en stund vil du ha mer enn bare det snødekte kartet - og det vil det sikkert komme utvidelser for å fikse. De som er ute etter mer strategisk dybde, vil heller ikke finne det her, ettersom Battle of Hoth er mer rettet mot familier og nykommere i sjangeren. Hvis du for eksempel allerede har en bunke Memoir 44-spill i hylla, vil Battle of Hoth mest sannsynlig føles overflødig.

Ellers har jeg imidlertid ikke så mye mer å klage på, for spillet i seg selv er utrolig morsomt og stramt designet. Reglene er klare, mekanikken er lett å forstå, miniatyrene er veldig fine, og den smarte eskesorteringen gjør at det ikke tar lang tid å sette opp. Til å være en Memoir 44-klon er Battle of Hoth med andre ord et flott "gubber på et kart"-spill som gjør at man kommer tilbake for mer, og hvis du er Star Wars-fan, er det ingen grunn til ikke å starte en vinterkrig denne høsten...

Dø, opprører! Som sagt, miniatyrene er veldig fine. Jeg skulle bare ønske at det fantes noen Wampas og Tauntauns i plast også...

Score: 9/10

Antall spillere: 2-4

Spillets lengde: 30-60 min