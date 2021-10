Apex Legends' nye Storm Point-kart og Ash gjør store endringer

HQ

Etter å ha bekreftet at Ash blir den neste legenden og at vi får et enormt kart kart når Apex Legends sin Escape-sesong starter den 2. november er det tid for å ta en nærmere titt på hva som faktisk er i vente.

Som lovet har Respawn gitt oss den første gameplaytraileren fra Apex Legends: Escape, og som forventet vil både den nye karakteren og kartet virkelig krydre opplevelsen. Når det gjelder den tropiske øyen heter denne Storm Point. Her vil vi ikke bare møte på andre spillere som kan skjule seg blant planter eller kaste seg over oss ved hjelp av tyngdekraftbrytende kanoner, men også ville dyr på jakt etter blod. Ved å drepe disse dyrene og ødelegge hiene deres vil du belønnes med våpenmodifikasjoner og andre ressurser som kommer godt med. I tillegg er det selvsagt en drøss med andre interessant områder på øyen. Du kan lære litt om mange av dem her.

Vi får også noen glimt av Ash, og flere av teoriene mine bekreftes. For eksempel kalles den paralyserende ferdighetene hennes (taktisk) Arc Snare. Om fiender kommer for nærme denne vil de ta en del skade for sitte fast en liten stund. Den passive lar oss se ferkse Deathbox-er på kartet og markere overlevende. Ultimaten er som indikert muligheten til å nærmest teleportere seg hvor man vil