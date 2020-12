Apex Legends Season 7 - Ascension-intervju

Du ser på Annonser

Jeg fikk muligheten til å forhåndsteste Apex Legends: Season 7 - Ascension, hvor jeg fikk smaksprøver på alt av godsaker som er på vei til tittelen. Etter spilløkten slo jeg av en prat med spillregissør Chad Grenier om alt som har med Apex å gjøre, da spesielt det nye innholdet som kommer nå i sesong syv.

Gamereactor: Sesong syv benytter seg av den første utgaven av cross-save mellom Origin og Steam, vil dette utvikles videre?

Grenier: Når det gjelder cross-save mellom ulike konsoller og PC, så er dette noe vi virkelig brenner for og ønsker å støtte. Det arbeidet har ikke blitt gjort ennå, men vi hadde elsket å kunne gjøre det i fremtiden.

Gamereactor: Den nye Legenden, Horizon, serverer et fruktfat av fantastiske nye evner for spillere å kose seg med. Vil du si at bevegelighet var fokuset for hennes karakter?

Grenier: Hun manipulerer gravitasjon, noe som åpner dørene for mange kule evner, når du tenker på det. Hun er definitivt en mobil karakter, men ikke i likhet med Octane og Pathfinder. Hun definerer bevegelighet på en ny, morsom måte.

Gamereactor: Ultimate'n hennes, Black Hole, er utrolig. Opplevde dere utfordringer da dere skulle skape en slik evne?

Grenier: Det hele begynte i Titanfall, med Gravity Star. Forskjellen var at når du døde i flerspilleren i Titanfall så våknet du til live igjen med en gang, og dermed ble ikke prisen å betale for å dø like stor som for en spiller som har brukt de siste femten minuttene på å samle bra utstyr og holde seg inne i ringen. Du kan rett og slett ikke ha så dødelige evner i et Battle Royale-spill, så det var der det begynte. Den var simpelthen for farlig, og det var ganske tydelig.

Vi endret på parametrene, altså hvor mye skade den skulle gjøre eller hvor kraftig gravitasjonsfeltet skulle være. Vi stilte også spørsmål til hva en spiller fanget av gravitasjonsfeltet ville kunne gjøre for å slippe unna. Vi prøver å unngå situasjoner hvor en spiller gjør noe som automatisk resulterer i en annen spillers død, vi vil at ulike handlinger skal ha ulike kontringer. Vi finbalanserte den litt, og jeg synes virkelig den er bra nå. Vi vil selvfølgelig følge med på hvordan ting utspiller seg, og ser vi at den blir misbrukt så kommer vi til å justere den etter behov.

Gamereactor: Det nye kartet, Olympus, har en egen vri på ikke-spillbare områder. Er dette noe dere vil ta i bruk igjen i fremtidige kart?

Grenier: Jeg vet ikke, jeg synes at hvert kart har sin egen stil, sitt eget design og sine egne ideer, men jeg er usikker på om vi vil vende tilbake til dette. Vi prøver alltid å komme med friske ideer og gjøre noe nytt når vi lager et nytt kart. Vi har noen greier som kommer i fremtiden som vi ikke kan snakke om nå, men vi vil alltid operere med det tankesettet om å prøve nye ting.

Gamereactor: Olympus glimrer med flere unike områder som kan utforskes. Er denne typen design essensiell for utviklingen av kart til Apex?

Grenier: Det er alltid et mål for oss, ikke bare med Olympus. Vi snakker om kart som om de er et lite Disneyland, med flere ulike seksjoner. Det er veldig viktig for oss at kartene har landemerker du kjenner deg igjen i. Hvis du ikke har landemerker i et kart på denne størrelsen, så er det lett å gå seg bort. Illustratørene våre kommer hele tiden med kule ideer og konsept, så vi prøver å skvise alt vi kan inn i kartet.

Gamereactor: Det nye Trident-kjøretøyet er ikke akkurat et direkte offensivt våpen. Hva var det som gjorde at dere valgte bort dødeligheten?

Grenier: Vi vil at spillet skal handle om skyting og Legendene. Vi har bygget spillet vårt rundt trioer, og at karakterer skal fungere godt sammen. Hvis man da har kjøretøy som man bare kan bruke til å kjøre over folk, så ryker alt samspillet ut vinduet. Da ender man opp med å kjøre rundt i sirkler mens man prøver å krasje i folk. Det er sikkert gøy en liten stund, men jeg mener ikke det kan sammenlignes med et ekte taktisk spill i lengden.

Gamereactor: Har Trident-kjøretøyet åpnet mulighetene for flere Apex-kjøretøy i fremtiden?

Grenier: Absolutt. Ideene kommer på løpende bånd. Det er nesten blitt slik at vi må be folk om å roe seg ned litt slik at vi kan bli ferdige med jobben først. Vi har alt fra kule tanker til riv ruskende gale konsept, og vi kommer nok til å prøve alle sammen.

Gamereactor: Klubber er enda et massivt tilskudd som blir introdusert i sesong syv, hvordan planlegger dere å følge opp dette?

Grenier: Jeg vil si at dette er vår første versjon av Klubber. I fremtiden tror jeg det vil handle om hvordan vi gir Klubbene muligheten til å skryte litt, vise frem bragdene sine. Klubb-utfordringer, Klubb-turneringer. Det er ikke manko på ideer, så målet er å finne ut hvilke som er viktigst, og hvilke vi skal gå i gang med først.

Gamereactor: Uten å spoile noe, er det noe som helst du ikke fikk gjort i sesong syv som du skulle ønske du fikk gjort?

Grenier: Det er det, det er noen ting vi ikke fikk lansert. Noen ganger må man bare innse at dette hadde vært bra å få ut nå, men om vi venter med det en sesong eller to, så blir det enda bedre. Vi vil lage fantastiske ting, ikke bare bra ting, og dette gjelder hver eneste sesong. Vi lanserer alt vi mener er fantastisk, og resten jobber vi videre med.