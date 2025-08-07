Årets beste spill så langt (del 1)

HQ

(10) Le Mans Ultimate

Etter å ha sett Studio 397 i flere lange år mislykkes med å fikse Rfactor 2 slik fansen ønsket det, og etter at Motorsport Games-eiergruppen la ned spillet, permitterte ansatte og lånte kapital - var det ikke en eneste av oss som trodde at 1.0-versjonen av Le Mans Ultimate ville bli et godt spill, noe det (faktisk) var - og er. Flott bilfysikk, strålende grafikk, strålende lyd og nettracing som fra dag én gikk forbi rivaler som Raceroom, Assetto Corsa Competizione og Automobilista 2 - Le Mans Ultomate er årets tiende beste spill så langt.

(09) Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign er en storslått retur til en verden som allerede er etset inn i spillhistorien. Denne oppfølgeren utdyper det vi elsket med originalen - med nye områder, uforglemmelige fiender og en mørk, nesten drømmeaktig atmosfære. Kampene er like utfordrende som de er tilfredsstillende, og med fokus på lagarbeid blir Nightreign en kollektiv reise inn i enten galskap eller ære. Nightreign viser at FromSoftware fortsatt er mestere i å veve sammen historie, følelser og spillopplevelse på en måte som få andre kan. Dessuten har de vært flinke til å implementere vanskeligere bosser siden lanseringen, noe som gjør at vi får lyst til å komme tilbake selv etter at vi har drept den siste bossen.

(08) Donkey Kong Bananza

Nintendo har alltid vært forbundet med ren spillglede. Vi har sett det så mange ganger før, og det er ingen tvil om at vi kommer til å se det igjen og igjen. Når de ikke hadde en Mario eller Zelda klar for sin uberørte konsoll, hadde de heldigvis en annen maskot å ty til. I hendene på teamet som ga oss Super Mario Odyssey, får vi et plattformeventyr der lekenhet, sjarm og bare moro står i høysetet. Med et stort antall fantastiske verdener der det er mulig å knuse det meste, og som er spekket med hemmeligheter, tar den fantastiske duoen Donkey og Pauline oss med på et fantastisk plattformeventyr. Det er utrolig underholdende hver gang du plukker opp kontrolleren. Nintendos evne til å gi oss noe fantastisk i denne sjangeren er tydelig flere ganger - bygget rundt et konsept som går ut på å kunne smadre stort sett alt du ser. Når alt kommer til alt, er det viktigste at videospill er morsomme. Det utnytter Nintendo i stor stil her.

(07) Mario Kart World

Nok en gang beviste Nintendo at de kunne ta et velprøvd konsept og forbedre/endre akkurat nok til å trollbinde spillere med en fullstappet oppskrift. Med nye og velkjente førere gled vi inn i en åpen spillverden med finjustert og utvidet spillmekanikk som bokstavelig talt lot oss kjøre på veggene - når vi ikke kjørte mellom nivåer eller på rekkverk. Tittelens etablerte og nyinnførte power-ups skapte og ødela vennskap på de mange lekne snarveiene til mållinjen, enten det var i klassiske kupp eller på nettet via Knockout Tour. Flaggskiptittelen for Switch 2 var verdt å vente på, og resulterte i det vi anser som en uunnværlig kartracer som vil fortsette å fungere som grobunn for nytt og kontinuerlig innhold i årene som kommer.

(06) Blue Prince

Det er noe nesten bisart i det faktum at fem personer utviklet en av årets desidert mest minneverdige spillopplevelser, og vi snakker selvfølgelig om puslespilleventyret Blue Prince, som har hypnotisert mange av oss i månedene etter at det ble lansert. Flott struktur, vellykket estetikk, minneverdig historie, velmotiverte karakterer og fenomenale gåter gjorde dette til et spill å huske, og det kommer definitivt til å havne på vår liste over årets beste spill når desember nærmer seg.

Andre del av denne topplisten og årets fem beste spill (så langt) publiseres i morgen.