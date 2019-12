Årets gameplay (Årets spill 2019)

Spill er en interaktiv opplevelse som krever at den som spiller foretar aktive handlinger, som oftest via knappetrykking, og det er dette som dekkes av det magiske ordet "gameplay". Det finnes mange måter å spille et spill på, men de beste spillene er ofte de som mestrer gameplay bedre enn andre. Noen av dem finpusser bare på hvordan man spiller et spill i en gitt sjanger, mens andre setter nye standarder og åpner våre øyne for nye måter å tenke spilling på.

Her følger listen over de fem spillene vi mener har utmerket seg mest på gameplay-fronten i år:

4. Plass (delt): Death Stranding

Michael skriver:

Det som gjør den enkle mekanikken i Death Stranding så engasjerende er måten spillet gir verdi og vekt til alle handlinger. Du bestemmer selv hvordan du takler hvert eneste oppdrag, og konsekvensene av å gjøre feil er ofte meget frustrerende på best mulig måte.

I Death Stranding gjør man for det meste kun én ting: Frakter ting fra A til B. Ofte flere ting på en gang. Du kan ha de på ryggen, festet til drakten din, til motorsykkelen din, i en tilhenger, alt avhengig av hvordan du selv føler du bør frakte tingen. Velger du å bære en skjør gjenstand i hånden fordi at du skal ned en bratt bakke og er redd for at det skal falle av ryggsekken din? Velger man å gå tur i forkant av å plukke opp tingen fordi man har lyst til å skape en sti i tilfelle man skal ha flere turer frem og tilbake? Alt dette og mer gjør Death Stranding til en gameplayopplevelse unik fra de andre på listen, og en man sent vil glemme i årene fremover.

4. Plass (delt): Resident Evil 2

Anders skriver:

Nyversjonen av klassikeren fra 1998 er nær sagt en helrenovering av originalen. Dette kommer naturligvis mest til syne gjennom lyd og bilde, men også det spillbarheten har fått en solid overhaling. Leon og Claire opptrer nå i komplett tredjeperson, overgangen til nye områder er sømløs, skytefølelsen er meget god, og muligheten du har til å kombinere utstyr,gir deg mange alternativer når du skal prøve å overlevere den zombieinfiserte politistasjonen. Det er en setting det er helt ufyselig deilig å bevege seg rundt i, særlig fordi politistasjonen er designet på en så utrolig god måte, der alt henger sammen så lenge du har tilgang på de rette verktøyene. Den nye rollen til Mr X bidrar også til at du også må tenke litt strategisk og kanskje ta noen omveier underveis. Selv om han tidvis kan være i overkant innpåsliten, er det faktum at han følger etter deg konstant et nydelig bidrag til en allerede herlig nifs stemning.

Eirik skriver:

Mange liker å se ting ødelegges. Jedi-krefter og telekinese har alltid vært kult. Utviklere har prøvd å blande disse tingene gjennom årene, men få har lyktes. Dette gjør bare det Remedy har levert i Control enda mer imponerende.

Å kunne bruke absolutt alt rundt seg som våpen ved å slenge det med ekstrem fart og kraft mot fiender, veksle mellom ulike våpentyper uten å måtte bekymre seg for å gå tom for ammunisjon, sveve rundt omkring og bare nyte alt det vakre kaoset du skaper på skjermen mens superheltfantasien oppfylles er bare noe som må oppleves. Da har vi ikke engang nevnt noen kule måter å bruke og kombinere krefter på i ulike puzzles og bestemte sekvenser i historien som lett vil huskes som noen av de beste dette tiåret. Gameplay is king bevises i Control når vi er villige til å se bort fra enkelte feilskjær ellers.

Tommy skriver:

Det er ytterst få spill som kan skilte med like variert gameplay som Super Mario Maker 2. I likhet med det første spillet i serien er dette fullpakket med alt man trenger for å bygge Mario-brettet man alltid har drømt om. En hel haug med temaer fra alt mellom Super Mario Bros. og Super Mario 3D World vitner om et spill som kan treffe de fleste generasjonene med spillere.

Med flere byggdeler enn noen gang finnes det nesten ikke begrensninger for hva man kan lage, og det er nettopp der Mario Maker virkelig skinner. Hvem som helst kan bygge det de ønsker, laste det opp og dele det med alle andre. Det finnes utrolige mengder med svært kreative brett og veldig bra design.

Her får man alt fra store utfordringer og puzzles til sosialt fellesskap når man spiller brettene sammen med venner. Nintendo har laget en hel drøss med egne kvalitetsbrett i historiemoduset, og disse alene er verdt pengene. Nintendo jobber dessuten stadig med nye oppdateringer, og lanserte nylig en rekke nye deler og en oppgradering som forvandler Mario til Link. Dermed har Super Mario Maker 2 nærmest blitt omgjort til Zelda Maker i disse dager, og variasjonen har reist til nye høyder.

Super Mario Maker 2 er et spill som underholder stort, og så lenge folk gidder å lage nye brett, kan det leve i beste velgående i mange år til.

Silje skriver:

Sekiro: Shadows Die Twice er det seneste spillet fra From Software, og det kommer vel ikke som en overraskelse for noen at mye av gameplayet er ganske likt Souls-spillene. Spillet kan også fremstå som ekstremt vanskelig og uoverkommelig, som From Softwares spill generelt er godt kjent for. Så det å dø mange ganger er en del av pakka.

Og ja, spillet er meget vanskelig, men når man tar seg tid til å lære seg, og virkelig sette seg inn i gameplayet, da blir spillet skikkelig gøy. Selv om Sekiro deler likheter med Dark Souls, så er det fremdeles veldig ulikt. Først og fremst kan man dø flere ganger før man dør ordentlig. Når man dør får man muligheten til å gjenoppstå om man har tjent opp nok "poeng" til dette. Da kan du også være lur og vente litt med å gjenoppstå slik at fienden tror du er helt dau, for så å gjenoppstå bak ryggen deres og utføre et såkalt Deathblow med en gang.

Kampsystemet er der spillet virkelig skinner. Parrering og kontring av angrep er nøkkelen til suksess. Målet er å time parreringen riktig, og slå til når man ser en åpning, slik at fienden får mindre og mindre utholdenhet så man endelig kan utføre Deathblow-et. De større fiendene har ofte mer enn ett liv, så da gjelder det å få til dette flere ganger, ellers kan man også snike seg bak før man angriper, og dermed utføre et Deathblow uten å måtte jobbe så mye for det.

Spillet går også mye ut på å utforske verdenen og finne hemmeligheter. Ulikt Dark Souls og Bloodborne kan man nå klatre på vegger og slenge seg fra hustak og grener ved hjelp av gripekroken man får tidlig i spillet. Denne kan man også bruke for å unnvike fiender i kamp når man blir overbemannet.

Gameplayet i Sekiro: Shadows Die Twice er altså mye mer dynamisk enn From Software-spillene tidligere har vært kjent for. Og det er et spill jeg vil anbefale til både From-fans og nykommere.