Årets gameplay (Årets spill 2021)

HQ

Det mystiske ordet "gameplay" kan være vanskelig å skjønne umiddelbart, men kort fortalt inkluderer dette alt som påvirker hvordan et spill er å spille. Spillestil, kontrollsystem og haptisk respons via håndkontrolleren er bare noen eksempler på hva som kan være med på å skape godt (eller dårlig) gameplay.

I år har vi vært så heldige å ha nye konsoller på markedet som vi kan leke oss med. Dette innebærer gode muligheter for nye og spennende gameplay-funksjoner. Det tror vi årets toppliste representerer.

Ruben skriver:

Dette er en annonse:

Dette er for meg en soleklar førsteplass, til tross for hva resten av redaksjonen sier. Halos gameplay har aldri vært strammere, en uttalelse fans av serien vet bærer tyngde. Den endorfin-fremkallende følelsen av å gjennomføre et velplassert hodeskudd er intet mindre enn religiøs, og opplevelsen av å svinge seg rundt med gripekroken er den mest realiserte versjonen av et slikt verktøy jeg har hatt gleden av å bruke i spillmediet.

Spillet kjører silkeglatt på Xbox Series X og kontrollen er uten tvil mer responsiv og tilfredsstillende enn noensinne. Halo Infinite føles enkelt og greit deilig å spille, og når du for første gang i seriens historie kan boltre deg i en åpen verden med en slik spillbarhet er valget klart. Ingen over, ingen ved siden. Halo is king!

Dette er en annonse:

Odd Karsten skriver:

Ny 2D Metroid. En skummel fiende som jakter på deg. Nye oppfinnsomme power-ups. Jeg synes det egentlig ble unødvendig å skrive mer etter første punktum i dette avsnittet.

Som oppvarming spilte jeg gjennom hele Metroid Fusion på nytt, og Metroid Dread gjør det presist motsatte av å skuffe. En verdig oppfølger!

Dette er en annonse:

Peter skriver:

Arkane Studios, som kanskje er best kjent for Dishonored-serien, gikk denne gangen for en litt annen vri. Her har vi tidsloop og 60-talls spionthriller-inspirasjon blandet sammen med noe som fortsatt minner om den typiske Arkane-formelen. Man er fanget på en mystisk øy hvor tiden går i en endeløs loop. Hvordan stopper man loopen? Nøkkelen ligger i å ta livet av alle ledere som befinner seg på øya på en og samme dag. Dette er lettere sagt enn gjort, siden lederne sjeldent er å se på samme sted, eller rett og slett gjemmer seg. Deathloop blir dermed et ellevilt eventyr for å søke etter en måte å ta livet av alle åtte ledere før dagen resettes. Informasjon er din ressurs, og for hver loop lærer man noe nytt om øya og hvordan du skal ta deg av nevnte ledere.

Deathloop har det klassiske Arkane-gameplayet i førstepersonsperspektiv hvor man i tillegg til skytevåpen har ulike evner man kan bruke, som teleportering, telekinese, usynlighet etc. Dette er noe man stjeler fra knertede ledere på øya, som du mest sannsynlig må hamle opp flere ganger på din vei til fullstendig oversikt over hvordan du skal utrydde alle samme dag. I hver loop tar man med seg både informasjon og evner man har funnet i neste loop. Men det som helt klart trekker Deathloop opp fra noe bra til noe fantastisk er det at den mystiske Julianna alltid er på jakt etter deg. Du kan være midt oppi litt etterforsking, men plutselig får du beskjeden «Julianna is on the hunt». Det betyr at Julianna har ankommet og er på utkikk etter deg. Dreper hun deg risikerer du å miste alt du har funnet i den aktuelle loopen. Du kan bare unnslippe hvis du dreper Julianna, eller om du hacker deg ut av området, noe Julianna selvfølgelig vet og vil utnytte. Julianna kan attpåtil være styrt av en annen ekte spiller, som gjør det hele til et av de feteste aspektene med spillet. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ville kamper jeg har hatt mot en invaderende Julianna, det er så gøy å leke katt og mus, og mange invasjoner kan vare så mye som 20-30 minutter om begge er like tålmodige.

Dette er en annonse:

Eirik skriver:

Med tanke på Housemarque sin arkade-lignende historie forventet mange av oss at Returnal ville føles bra ut, men det får være måte på hva realiteten er. Her forsvinner man virkelig inn i kroppen til Selene takket være aldeles enestående bruk av DualSense-kontrollerens haptiske feedback og adaptive skulderknapper som får alt fra regndråper til heftige skuddsalver til å føles i fingrene. På denne måten blir det bare enda mer interessant og fascinerende å utforske disse mystiske omgivelsene fylt med universbyggende detaljer og varierte fiender som holder en på tå og hev til enhver tid. Sleng på hvordan man stadig kan forbedre spillets kule våpen, utviklernes velkjente fokus på perfekte kontroller, en av tidenes beste bosskamper og en ekstremt deilig mestringsfølelse etter intense kamper, så er det bare ett spill jeg nesten kan si meg enig i fortjener mer skryt for gameplayet sitt i år.

Dette er en annonse:

Ingar skriver:

Makan til variert og solid gameplay som det man finner i It Takes Two skal man lete lenge etter. Hele spillet oser av en kreativitet og vilje til å skape noe nytt og annerledes, og resultatet er et spill som er så friskt og lekent at det er få spill som kan skimte med samme gjennomtenkte kvalitet.

It Takes Two er ikke bare et spill som tvinger deg til å spille sammen med en annen spiller, enten dere sitter på samme sted eller spiller over nett. Det er også et spill som inneholder mange forskjellige spillestiler og som aldri er redd for å introdusere spilleren for noe nytt. Idet du tror du har mestret alt spillet har å by på av mekanikker og utfordringer, endrer spillet totalt stil og blir noe helt nytt. Vil du spille et spill som inneholder plattformspilling, slåssespill, tredjepersons skytespill og racing? It Takes Two byr på alt dette, og mere til. På toppen av kransekaken kan du spille gjennom spillet to ganger - en gang som Cody og en gang som May - og få to vidt forskjellige opplevelser.

Det beste med It Takes Two er likevel hvor fantastisk det føles å spille sammen med en annen. Hele spillet er bygget opp rundt samarbeid, og resultatet er det beste samarbeidsspillet vi har sett siden Portal 2. Applaus til Josef Fares og Hazelight Studios for å skape en fantastisk opplevelse rundt Dr. Hakims favorittord: Collaboratiooon!