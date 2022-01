Årets historie (Årets spill 2021)

HQ

For mange er spill bare tanketom underholdning som ikke trenger noen dypere mening. Andre tiltrekkes derimot til spill fordi det er et unikt medium for historiefortelling. Hvis du er i sistnevnte kategori er denne lista for deg.

I dagens kåring får du spillene fra 2021 som redaksjonen samlet sett mener gir deg de beste historiene. Her får du alt fra skumle landsbyer i den rumenske fjellheimen til tegneseriehumor plassert i det ytre verdensrom, så her bør det være noe for alle.

5. plass (delt): Resident Evil Village

Ruben skriver:

Jeg tar en råsjanse nå og tipper at de fleste som spilte Village ikke gjorde det fordi de bare måtte vite hva som skjedde videre med Ethans karakter. Ethan er en pappmasje-figur med tidvis kleint stemmeskuespill og regelrett teite utsagn, men Resident Evil-veteraner vet at dette er en del av pakken. Leon, Chris, Ethan... de er alle skyldige i å lire fra seg klisjéfylte og pompøse replikker som om de var tikkende bomber. Den virkelige hovedkarakteren i Resident Evil-spillene er for meg verdenen selv og dens monstrøse innbyggere, og begge er en glede å bli bedre kjent med i Village.

Settingen i spillet er til de grader stemningsfull, og det føles som hvert eneste område har sin egen historie å fortelle og bærer preg av tilstedeværelsen til sine respektive bosser. Fra Lady D til den muterte Moreau (for mye Möllers tran?) er skurkene en glede å både bli bedre kjent med og å ta knekken på. Hvis historien i Resident Evil Village er en skremmende god bløtkake er den obligatorisk banale dialogen og over-the-top-karakterene en del av den altfor søte smørja som du bare må sluke på høykant, likevel.

5. plass (delt): Psychonauts 2

Ingar skriver:

Psychonauts 2 er ikke bare et spill som følger opp en 16 år gammel forgjenger på en kreativ og herlig måte og serverer deg et knakende godt plattformspill. Det er også et spill som makter å fortelle om mental helse, traumer og det indre følelsesliv på en allsidig og tilgjengelig måte. Dette gjør ikke bare historien i Psychonauts 2 til en av de beste i år, men også til en av de viktigste.

De ulike tematikkene som berøres i Psychonauts 2 kan absolutt være alvorlige, triste og tunge for mange, men spillet klarer likevel på mesterlig vis å fortelle noe godt og viktig om disse tingene uten at det på noe tidspunkt blir for lettbeint eller respektløst. Dette er en balansekunst man nesten skulle tro var umulig, men i likhet med hovedpersonen Raz som balanserer på stram line ved hjelp av Levitation klarer Psychonauts 2 å gå denne balansegangen uten å snuble. Her får man et spill som både får deg til å flire og le på den ene siden og som samtidig gjør deg rørt og ettertenksom på den andre siden. Tim Schafer har i løpet av de siste tretti årene vist seg som en av de beste historiefortellerne vi har i spillbransjen, og Psychonauts 2 er et utmerket bevis på hvorfor.

Anders skriver:

Med sin Pixar-lignende grafikk er det nok fort gjort å tenke at Kena: Bridge of Spirits er et barnespill. Her skal man imidlertid ikke skue hunden på hårene, for dette spillet baserer seg på relativt tunge temaer som død, anger og fortapelse.

Du inntar rollen som Kena, en ung jente som er en slags "åndelig veileder" og kan hjelpe hvileløse sjeler som er låst mellom den fysiske og åndelige verden. Med andre ord er Kena den eneste i spillet som faktisk er i live. Ferden fører henne til en landsby i en enorm skog som er preget av en grotesk korrupsjon.

I sin søken etter å rense skogen for denne elendigheten, møter Kena en rekke ånder hun må hjelpe. Hver av disse karakterene forteller sine egne, fascinerende historier, som sys godt sammen med den helhetlige fortellingen. Selv om spillet ikke er voldsomt langt rekker det å spille på store deler av følelsesregisteret innen rulleteksten vises på skjermen. Du må kjempe mot en rekke marerittaktige fiender før du kommer til bunns i hva som har skjedd med disse stakkars åndene, og selv om det kanskje mangler litt karakterutvikling hos hovedpersonen selv byr Kena: Bridge of Spirits på en veldig minneverdig reise.

Peter skriver:

Som lyn fra klar himmel kom et av årets store overraskelser i form av Marvel's Guardians of The Galaxy. Hvem har vel ikke forelsket seg i denne gjengen etter James Gunns elleville tolkning av Marvel-heltene? [vel, Eirik er ikke superbegeistet for Gunn-filmene, så kanskje han? -Ingar]. Jaggu skulle det vise seg at gjengen passer som spillfigurer også.

Jeg har storkost meg med å gå i skoene til selveste Star-Lord og følt meg som om jeg faktisk er en del av gjengen. Her får man det ene humoristiske innslaget etter det andre. På oppdrag plaprer alle konstant i munnen på hverandre om alt fra galaksens skjebne til hvor det dyrebare smuglergodset fra forrige eventyr har havnet. Det er helt vilt hvor mange linjer som blir gjengitt i dette spillet, også på så kort tid da gitt! Det skjer noe hele tiden, og selv om mye av pratingen mellom våre kjære Guardians er mye vas er den også med på å bygge opp karakterene som ekte personligheter.

Dette blandes perfekt med en gripende historie hvor Guardians of The Galaxy nok en gang må redde galaksen. Det er sykt å si det, men jeg tror faktisk jeg liker denne adapsjonen av heltene bedre enn den MCU har skapt. Spillet er helt klart sterkt inspirert av MCU sin versjon, men jeg synes altså dette er en enda bedre utviklet historie og rollegalleri. Jeg gleder meg som en unge til en eventuell oppfølger, og får vi ikke dette begynner jeg nesten å grine. Såpass glad har jeg blitt i denne gjengen.

2. plass (delt): Returnal

Eirik skriver:

Med spill som Dead Nation, Resogun, Alienation og Matterfall kan man forstå at Housemarque ikke hadde tatt seg bryet med å ansette forfattere før utviklingen av Returnal startet, så selv om trailerene fremhevet at det ambisiøse spillet ville ha et større fokus på dette aspektet var ikke forventningene høye. Det gjør bare sluttresultatet enda bedre og mer fascinerende.

For det er ikke bare førsteklasses gameplay som gjorde sitt for at undertegnede plutselig fant ut at kveld hadde blitt til morgen i anmeldelsesperioden. Måten Housemarque stadig gir oss bittelitt mer informasjon om hvorfor Selene faktisk er ute i verdensrommet og gjenopplever kræsjlandingen på denne mystiske planeten sin når hun dør er aldeles slående. Dette ved å bare bruke et par minutter med filmatiske sekvenser, mens resten fortelles gjennom gameplay med lyddagbøker, merkelige skrifter, detaljer i omgivelsene og utforskning av barndomshjemmet som på en eller annen måte befinner seg der. Disse smulene gir sjelden soleklar svar, men gir deg i stedet ideer til hva som faktisk foregår, og det er ingen hemmelighet at jeg er en av dem som liker slikt veldig godt når det gjøres bra. Både sosiale medier og forumtråder gjør det ganske klart at jeg ikke er alene om å mene at Returnal sin måte å gjøre det på er fremragende, og at det bare er ett spill i år som kan måle seg med dette ved å bruke noen av de samme elementene.

Ingar skriver:

Den viktigste bærebjelken i The Forgotten City er uten tvil historien, og hvis ikke historien treffer eller engasjerer deg er det nok lite å hente i dette spillet. Heldigvis er historien og fortellerteknikken såpass godt gjennomført at sjansen for suksess er stor.

The Forgotten City tar deg med til en skjult romersk by under bakken der hele befolkningen lever under Den Gylne Regel, som sier at alle i byen vil få en guddommelig straff hvis en av dem synder. Med din unike evne til å gjenoppleve samme dagen om igjen må du nøste opp i mysteriet knyttet til byen, Den Gylne Regel og de skjulte sidene til de ulike innbyggerne i byen. Resultatet er et mysteriespill med en spennende fortelling som trolig ikke ville latt seg fortelle like effektivt via andre medier, og blir man først fanget av historien skal det mye til for å legge spillet fra seg.

2021 har vært spillåret hvor tidsloop har vært et sentralt tema, men The Forgotten City ligger heldigvis nærmere Deathloop enn Twelve Minutes når det kommer til gjennomføring og kvalitet. Liker du spill med sterkt fokus på historiefortelling er The Forgotten City vår klart beste anbefaling fra dette spillåret.