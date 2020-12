Årets indie (Årets spill 2020)

Du ser på Annonser

Spill kan bli utviklet av enorme mannskap på flere hundre ansatte som sliter og strever med konseptutvikling, koding og feilsøking i årevis før de lanserer et spill som har kostet et halvt statsbudsjett å utvikle. Men dette behøver slettes ikke være den eneste måten å lage et godt spill på. Indie-spillmarkedet er stort og variert, og også i år har indie-spillene satt sitt preg på spillåret.

Bredden har vært stor i årets indie-marked, og det gjenspeiler også topplisten vår. Her er oversikten over de fem indie-spillene som har imponert oss i redaksjonen mest i 2020.

Michael skriver:

Jeg trodde aldri vi kom til å se Streets of Rage 4. Etter 25 år i dvale var det nesten sikkert at akkurat denne serien med beat 'em-ups ikke kom til å vende tilbake, og at serien heller ville bli delegert til relanseringer av de gamle spillene igjen og igjen slik Sega virket tilfreds med å gjøre opp til i år. Heldigvis tok jeg feil, og Streets of Rage 4 kom ut til stor fanfare hos fans av sjangeren.

I Streets of Rage 4 legges det ikke skjul på røttene til serien. Det er en oppfølger til historien som konkluderte i treeren med eldre karakterer for å reflektere dette. Man spiller fortsatt som Axel Stone og Blaze Fielding, nå akkompagnert av Cherry Hunter og Floyd Iraia. I kjent stil beveger man seg gjennom et todimensjonalt bylandskap og banker alt som kommer i

din vei, enten om man spiller alene eller med en kompis i sofaen eller online. Karakterene har unike angrepsmønstre, men føles like i bevegelse, noe som gjør det lett å hoppe frem og tilbake mellom de. Å lande en lang kombo er tilfredsstillende uavhengig av hvem du spiller som, og styrkes av nydelig håndtegnet grafikk og årets lydspor i mine ører.

Streets of Rage 4 er så nærme vi kommer en perfekt retro-gjenopplivning som kan glede både nye og gamle fans. Dette er ikke en kopi av alt som funket før, men et kjærlighetsbrev til enklere tider hvor alt man trengte var en god dongerijakke og et par knyttnever for å ha det gøy.

Anders skriver:

Mortal Shell er utviklet av Cold Symmetry, som legger lite skjul på at de har hentet voldsomt med inspirasjon fra FromSoftwares Dark Souls. Det gjenspeiles enten det er snakk om verdensbygging, diffus historiefortelling og ikke minst gameplay. Mortal Shell skiller seg imidlertid ut ved at det viker bort fra det typiske "leveling"-systemet, og heller lar deg bygge spillestilen din ut ifra ulike "shells" du kan innta. Disse vil ha egne styrker og svakheter, rustninger og våpen, så det er heller ikke mulig å plukke opp utstyr eller tilpasse egenskapene sine selv.

Har man vært borti noen av spillene til FromSoftware tidligere vil det aller meste av Mortal Shell virke kjent. Kampsystemet er i all hovedsak det gode gamle "slå, rulle, slå, rulle", men Mortal Shell implementerer også en ny funksjon ved at du kan gjøre deg selv til stein og således motstå skade. Dette gir rom for nye, strategiske tilnærminger til kamp, og det implementeres svært bra i noen spennende bosskamper.

Når alt kommer til stykket er Mortal Shell ganske langt unna spillet det prøver å etterligne, da spesielt når det gjelder nivådesign, kreativ frihet, lydspor og lengde, men tatt i betraktning at det er laget av relativt få utviklere er det et spill som gjør veldig mye bra. Er du tilhenger av typiske "Soulsborne"-spill, er det verdt å sjekke ut.

Tommy skriver:

"Det nye Castlevania" lever videre i beste velgående. Koji Igarashis lille Kickstarter-prosjekt har vokst seg til noe eget, og det er gledelig å kunne spille noe "ordentlig" Castlevania igjen. 8bit-Bloodstained var egentlig kun ment som et lite sideprosjekt, men for meg er begge Curse of the Moon-spillene langt strammere og bedre spillopplevelser enn fjorårets Ritual of the Night.

Curse of the Moon 2 fortsetter med Castlevania III-formelen og byr på semi-lineære brett med flere veier basert på hvilke figurer du har med deg. Denne gangen har Igarashi & Co. trykket inn enda flere av disse (blant annet en hund i en diger mech!), og dermed blir sluttproduktet enda mer interessant med flere potensielle løsninger.

Det grafiske holder høy standard, og spesielt bossene er imponerende skapt. I det hele tatt er Bloodstained-serien i ferd med å få kraftig fotfeste, og det er en glede å kunne være med på reisen.

Silje skriver:

Fall Guys: Ultimate Knockout tok verden med storm med sin unike vri på battle royale-sjangeren. Det er et ganske crazy spill basert på det japanske gameshowet Takeshi's Castle som beviser at man ikke trenger skytevåpen for å ha det moro med battle royale.

Man starter med totalt 60 gelébønnelignende spillere som skal kjempe seg gjennom alle mulige slags hinderløyper både i lag og på egenhånd, og som vanlig blir man slått ut én etter én fram til det står én igjen som vinner kronen.

Enda bedre blir det av at man får tilgang til utallige kostymer, både originale og basert på andre franchiser, som man kan kjøpe med opptjente poeng og tilpasse figuren sin med. Det er et kjempegøyalt spill som passer fint til å spille både alene og med venner.

Odd Karsten skriver:

Supergiant Games har hatt et par hits opp gjennom årene med Bastion, Transistor og Pyre. Det er likevel først med Hades at de har slått hammeren på hodet for alvor (for min del i det minste). De har vært flinke til å ta tilbakemeldinger fra fansen, samt kommunisert tydelig. Ett av mine favorittinnlegg på siden deres var da de nylig presiserte policyen sin rundt fan-skapt arbeid. At spillet har kommet til live uten at det har gått på bekostning av utviklerne er en massiv bonus, og gjør at jeg synes såkalte "trippel-A"-studioer bør begynne å ta et par blikk i speilet.