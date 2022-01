Årets indie (Årets spill 2021)

HQ

Spillåret 2021 har i likhet med fjoråret vært preget av utsettelsen av flere store spill som følger av pandemien. Fordelen med slike utsettelser er at det gir bedre anledning for indie-spill anledning til å vise seg frem. 2021 har også vært året der flere indie-spill har blitt tilgjengelig fra dag én på Xbox Game Pass, noe som uten tvil har ført til at flere har oppdaget, spilt og snakket om spillene. Klapp på skulderen til Microsoft der, altså!

Vi har fått mange spennende indie-spill i løpet av de siste tolv månedene, og vår liste over årets favoritter inkluderer en reise til en skjult by, en musikalsk reise som kunne vært snytt ut av David Bowies diskografi og en oppfølger folk har ventet lenge på. Her er de fem indie-spillene vi likte best i 2021.

Tommy skriver:

Ventetiden er endelig over. Oppfølgeren til fantastiske Axiom Verge fra 2015 ramlet inn de etterlengtede dørene og skuffet ikke. Visjonæren Thomas Happ er fremdeles den som skaper alt på egenhånd, og har på mange måter overgått forløperen.

Metroidvania-sjangeren har virkelig fått mange nye indie-skudd de siste årene, og det er ubeskrivelig ålreit når det først dukker opp noe av høyeste kvalitet. Det voldsomt store kartet, innovative egenskaper og en drøss med hemmeligheter gjør vitenskapskvinnen Indras eventyr til en prisverdig opplevelse.

Samtidig begynner historien i denne verdenen virkelig å dra seg til, og jeg gleder meg allerede til tredje del, når enn den måtte dukke opp.

Eirik skriver:

Trioen i Acid Nerve viste allerede i 2015 at de visste hvordan en såpass liten gjeng kunne lage et visuelt kult spill med utfordrende kamper da de ga oss Titan Souls, men Death's Door gjør alt så mye bedre at det er lett å dra sammenligninger med oppfølgere som Assassin's Creed II og Uncharted 2: Among Thieves.

Den fascinerende verdenen er ikke bare lett gjenkjennelig på grunn av hvor mange kråker den inneholder og hvor stilfull den er, men den er også en fryd å utforske takket være et interessant kampsystem og en drøss med underholdende puzzles. Sleng på morsomme karakterer utenom det vanlige, en overraskende dyp og engasjerende historie, vakker musikk og en fin lengde, så er det liten tvil om at Death's Door er ett av 2021 beste spill, indie eller ei.

3. plass (delt): The Artful Escape

Odd Karsten skriver

Hvis du tar to deler syrerock, en del plattforming, og en del rytmespill får du The Artful Escape. Om du også sliter med andres forventninger eller å leve i noen andres skygge, kommer du til å kjenne deg igjen her. Du får privilegiet av å fingerklimpre deg frem og tilbake i ytre og fargerike verdensrommet, og i bakgrunnen (og forgrunnen når du spiller) finner du et eminent lydspor som Cheech og Chong hadde satt enormt pris på.

Ingar skriver:

Ett av årets beste indie-spill er en like godt skjult perle som byen den handler om. The Forgotten City ble lansert midt på sommeren og gikk dermed under radaren hos de fleste. Det er det imidlertid ingen grunn til, for denne perlen er definitivt verdt å få med seg.

Spillet som har sin bakgrunn i en mod til The Elder Scrolls V: Skyrim tar deg med til en mystisk skjult by, og mysteriet som du må løse der er ekstremt spennende og mesterlig fortalt. Spillet er et resultat av tre menns arbeid over fire år, hvor manusforfatter og konseptutvikler Nick Pearce sa opp den prestisjefylte jobben som advokat for å gjøre Skyrim-modden sin om til et selvstendig spill. Resultatet er et unikt og særegent spill som nekter å slippe tak i deg fra du har begynner å spille det, så her blir man rett og slett bergtatt (og ikke bare fordi den skjulte byen befinner seg i en grotte).

Selv om spillet har noen skjønnhetsfeil, er det overraskende hvor godt det fungerer til å være et produkt av tre utviklere. The Forgotten City beviser hvilke fabelaktige opplevelser som kan komme ut av hobbyprosjekter, og står som et monument over hvor viktig moddemuligheten av spill faktisk kan være.

John-Edvard skriver:

Det er få spill det har vært så kjekt å heie på som Kena: Bridge of Spirits. Spillet fikk stor blest da det ble vist frem på Sonys Future of Gaming-presentasjon i juni 2020, men ble utsatt flere ganger i ettertid. Hver presentasjon så mer og mer lovende ut, noe som bare gjorde ventetiden enda mer smertefull. Heldigvis viste det seg at vi ventet på noe godt, og dermed ikke ventet forgjeves.

Kena: Bridge of Spirits kombinerer nostalgi med moderne kampdesign og slenger på en sunn dose Disney-sjarm. Spillet briljerer både visuelt og spillmekanisk, og personlig glemte jeg helt at dette ikke kom fra et av Sonys største studioer, men fra et uavhengig selskap som kun har jobbet med animasjon og ikke utviklet dataspill tidligere. Hovedkarakteren Kena er også interessant å følge, og de små Rot-skapningene sjarmerer deg i senk (både med og uten de fantastiske hattene sine). Jeg gleder meg til å se hva utvikler Ember Lab kommer ut med neste gang, og det er virkelig en glede å kunne krone spillet til årets indie.