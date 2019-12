Årets kontroverser (Årets spill 2019)

Spillmediet er ikke bare fryd og gammen. Med jevne mellomrom skjer det ting i og rundt spillbransjen og samfunnet for øvrig som bare får oss til å riste på hodet, gispe av sjokk og vantro, eller bli direkte provoserte av ord og handlinger.

Også i år har amerikanske presidenter og politikere anklaget spill for å føre til massevold, men det er faktisk ikke de fem kontroversielle sakene vi vil huske best fra i år. Følgende fem kontroversielle episoder vil vi alltid forbinde med spillåret 2019:

5. plass: Reggie Fils-Aimé gir seg i Nintendo

Peter skriver:

Det er kanskje å ta i å kalle en mann som pensjonerer seg for en kontrovers, men i Reggie Fils-Aimé sitt tilfelle så er det faktisk det. Dette er en mann som hele internett har falt pladask for, og som har ledet Nintendo of America gjennom både oppturer og nedturer. Han var der da Nintendo Wii ble lansert, et av Nintendo sine aller største suksesser. Han var der også ved et av Nintendo sine største nedturer, nemlig oppfølgeren Wii U. Men Reggie lot seg aldri knekke av dette, og var alltid der med en sjarmerende kommentar på lur. Nå er jo Nintendo tilbake på topp igjen med Nintendo Switch, og det er jo da ekstra godt å kunne gi seg, når man kan se tilbake på en såpass stor suksess etter et nederlag. Reggie Fils-Aimés avgang sjokkerte mange, men han skal få lov til å gi seg med god samvittighet nå. Han har mye bra å se tilbake på, og han kan trygt forlate Nintendo og spillbransjen med hevet hode.

4. plass: Google Stadia-lanseringen

Ingar skriver:

Flere har prøvd før dem, men da Google annonserte tidligere i år at de skulle satse på en strømmetjeneste for spill var det grunn til å følge litt ekstra nøye med. Google er ingen hvem som helst, og har en infrastruktur i bunn som gjør at selskapet kan lykkes der andre har feilet. "Dette er fremtiden for spill", sier Google. Hvis det stemmer, vil jeg helst ikke skifte kalender ved årsskiftet.

Google Stadia-lanseringen har vært alt annet enn smertefri. Stadia er på ingen måter et "Netflix for spill", for her må man betale for strømmetjenesten (for best bildekvalitet) og for de enkelte spillene, som noen ganger er dyrere enn på Steam eller lignende tjenester. Den smertefrie tilkoblingen og overgangen mellom enheter er langt mer kinkig og komplisert enn den burde være. Det er temmelig vanskelig å få strømmet spillet i beste oppløsning, selv når alt er tilkoblet på riktig måte under optimale forhold. Spillutvalget er heller ikke det største, og det er ikke engang sikkert det er den beste versjonen av spillet du får (Borderlands 3 kjører en to måneder gammel utgave uten et par viktige oppdateringer). Som om ikke det var nok var det flere tilfeller hvor folk som hadde forhåndsreservert Stadia fikk den godt over uken etter lansering, etter folk som bare hadde kjøpt den ved lansering.

Stadia har et godt utgangspunkt og potensial, og når alt en dag fungerer vil det kanskje være en tjeneste å følge med på. I 2019 er det imidlertid vanskelig å se hvem tjenesten egentlig er for, og det er ingen grunn til å pakke bort konsollene eller PC-en for den såkalte fremtiden riktig ennå.

3. plass: Blizzard og Blitzchung-saken

Odd Karsten skriver:

I oktober fikk spillgiganten Blizzard et stort skudd i baugen. Under en Hearthstone-turnering ble spilleren Ng Wai Chung, også kjent som "Blitzchung", intervjuet iført en maske lik den brukt av demonstrantene i Hong Kong hvor han sa "Liberate Hong Kong, the revolution of our times". Dette likte Blizzard svært dårlig. Dagen etter ble Blitzchung utestengt fra turneringen og mistet pengene han hadde vunnet så langt (omtrent 36.000 kroner). I tillegg ble han utestengt fra å delta i videre Hearthstone-turneringer i et år.

Det mange har reagert på er både hvordan Blizzard reagerte, men også på hvorfor. Protestene i Hong Kong hadde i oktober pågått siden starten av juni, og Kina har som kjent ikke akkurat et godt øye for protester. Kombinert med at Kina står for en betydelig andel av Blizzards spillerbase er det lett å trekke en strek mellom handlingene deres og et ønske om å blidgjøre Kina.

Denne saken ble etter hvert såpass stor at flere senatorer fra USA skrev under på et brev hvor de ba Blizzard skjerpe seg. Når både demokratene og republikanerne er enig om noe og skriver under på et brev sammen, da vet du at klaveret har blitt grundig trampet i.

2. plass: Gamle Pokémon inkluderes ikke i Sword/Shield

John-Edvard skriver:

Når man tenker på Pokémon, tenker man fort på slagordet "Gotta Catch 'Em All", som ble skapt for å markedsføre Pokémon-spillene i vesten. I så og si alle hovedtitlene i Pokémon-serien som har kommet ut siden starten, har dette vært mulig. Ved hjelp av link-kabler, overføring mellom konsollgenerasjoner og det store internett har det vært mulig å fylle Pokédex etter Pokédex med ALLE Pokémonene som er skapt (med unntak av noen legender som bare har blitt gitt ut i veldig begrensede former). I år tok dette slutt, da det ble annonsert at det IKKE ville være mulig å få inn alle tidligere skapte lommemonstre i Pokémon Sword og Shield. Ikke bare var ikke alle monstrene fangbare i spillet, men det var ikke mulig å overføre de fra andre spill heller.

Dette skapte stor blest i spillverdenen, ikke minst fordi Game Freak valgte å svare på måter som ikke gav tydelige og gode forklaringer på valget deres. Intervjuer nevnte at de lagde nye modeller, men det virket ikke slik på videoer som kom ut av spillet. Nye animasjoner ble også nevnt som en grunn til at ikke alle fikk være med denne gangen, og internettet var raskt ute med å finne eksempler hvor Sword og Shield gjenbrukte animasjoner fra tidligere spill. I senere tid har noen av problemene vist seg å være dårlige oversatte intervjuer og sitater uten kontekst, og da spillet kom ut VAR det faktisk en god del nye animasjoner i de forskjellige delene av spillet. Sword and Shield vil nok likevel bli husket som blant de mer kontrovers-fylte Pokémon-spillene, og kanskje også som første gang vi ikke kunne "Catch 'Em All."

1. plass: Metroid Prime 4 blir utviklet fra scratch igjen

Tommy skriver:

La oss ta et lite skritt bakover og reise tilbake til 2017, året da uttrykk som Brexit og #metoo dukket opp, hvaler strandet med plast i magen og ski-esset Therese Johaug ble utestengt etter dopbefengt leppekrem. Samme år viste Nintendo fram et lite videoklipp på sin E3-sending med et ertende firetall for å signalisere at Metroid Prime 4 kom til å skje.

Som selvutnevnt Metroid-fan til min hals, hadde jeg sittet år etter år og ventet på nyheter om et nytt tilskudd i serien. Alt jeg trengte var bare et lite hint, bare en liten beskjed om at Nintendo ikke hadde glemt Samus og rompiratene. Og endelig kom julaften, 17. mai og olsok på én gang, kanalisert gjennom et firetall ... og så hørte vi ikke mer. Men det gjorde ikke noe, vi visste jo at det var under arbeid. Metroid Prime 4 kunne brått være klart når som helst!

Men bak fasaden, et eller annet sted inne i et kontorbygg i Kyoto, skjedde det ting. I januar i år kom Nintendo med en kontramelding: Bandai Namco ble tatt av prosjektet og Prime-veteranene Retro Studios var tilbake på saken. Dermed ble hele spillet skrapet og påbegynt fra bunn på nytt. Halvannet år med arbeid gikk i rett i porselenet.

Det er vanskelig å mene noe som helst om dette var et riktig eller galt grep, men vi får anta at det var en god grunn til at de så seg nødt til å skrote hele greia og starte på nytt. Vi får nok aldri vite hvordan et Bandai Namco-Metroid hadde blitt, men det er noe trygt og godt over Retro Studios. Den berømte kremtuben med førsteklasses tålmodighet finnes reseptfritt og anbefales i så måte!