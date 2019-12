Årets musikk (Årets spill 2019)

Noen av de beste spillopplevelsene er de som ikke bare ser fantastiske ut eller er morsomme å spille, de låter bra også. Spillmusikk er en svært bred sjanger, men god spillmusikk kan virkelig være med på å løfte en allerede god spillopplevelse opp til enda større høyder. Andre ganger er det kanskje bare musikken som skiller seg positivt ut, men om ikke annet har man noen fete toner å lytte til.

Her er de fem spillene i år hvor musikken har skilt seg positivt ut, og hvor vi sitter med et smil om munnen når vi hører de vakre og kule tonene igjen:

3. plass (delt): Kingdom Hearts III

Anders skriver:

Kingdom Hearts er en serie som gjennom årene har rullet ut en stadig mer kompleks historie og samtidig prøvd å fornye seg gradvis med et stadig mer omfattende gameplay. På en annen side har det aldri veket unna et av sine absolutt sterkeste trumfkort: musikken.

Den vanvittig talentfulle Yoko Shimomura har stått bak musikken hele veien og leverte så absolutt varene i det etterlengtede Kingdom Hearts III. Selv om spillet ofte tar utgangspunkt i låter man gjerne kjenner igjen fra tidligere spill, har de fått sin egen vri som enten gjør at de føles revitaliserte, men i enkelte tilfeller også bedre enn noen gang.

Samtidig har Kingdom Hearts III en rekke nye låter som virkelig også bidrar til å fremheve det musikalske aspektet til serien. Her finner du blant annet en egen versjon av Toy Story's "You've Got a Friend In me", samt låter inspirert av andre velkjente Disney-filmer som Frozen, Tangled, Monsters, Inc. og Big Hero 6.

Om noen år vil kanskje ikke Kingdom Hearts III bli husket for sin helt makeløse historie og revolusjonerende gameplay, men både spillet og serien som helhet fortjener å bli husket for musikken.

3. plass (delt): Cadence of Hyrule

Michael skriver:

Komponistene bak Cadence of Hyrule hadde både en enkel og vanskelig jobb. Å gjenskape klassiske Zelda-tunes og samtidig fange essensen av hva som gjorde de så bra til å begynne med kan neppe ha vært gjort uten å svette kuler. Heldigvis står de med glans. Her har spillet utnyttet musikken til å skape interessant gameplay, i tillegg til å lage tunes som ikke enkelt forlater hjernen. Bare å åpne spillet ga meg gåsehud, noe lydbildet fortsatte å gjøre gjennom hele opplevelsen.

3. plass (delt): Astral Chain

Ingar skriver

Astral Chain fra Platinum Games er på mange måter et av årets mest overraskende spill, ikke minst fordi vi ikke viste at det eksisterte engang da vi gikk i det nye året. Få måneder etter lansering sparket det rumpe lang vei og ble en skikkelig fengslende tittel, og musikken har unektelig sin del av æren for dette.

Helt fra åpningsscenen i spillet, hvor man fyker av gårde på en futuristisk motorsykkel i full fart nedover en neonbelyst tunnel, er det tydelig at Satoshi Igarashi har full kontroll på hvordan tonene skal kaste deg inn i den rette stemningen som spillet ønsker å formidle. Her er det tydelige beats, tøffe gitarriff, elektroniske effekter og klassiske instrument om hverandre i en salig blanding, og det blir bare bare gjennom spillets gang. Det er spillmusikk som dessuten tåler å bli lyttet til separat fra spillet, og det er selvfølgelig alltid et pluss. Er du på jakt etter spill til Switch med rå musikk, behøver du ikke gå lengre enn til A på listen og finne Astral Chain.

Tommy skriver:

De av oss som snart er like gamle som sola og spilte Link's Awakening på Game Boy på midten av 90-tallet, har utelukkende gode minner om den fantastiske musikken Minako Hamano og Kozue Ishikawa skapte den gang. Den gamle mursteinen til Nintendo hadde riktignok en del godsaker på musikkfronten (hei, Tetris!), men få spill nådde opp til lydsporene i det eminente Zelda-spillet.

Og hva skal da stakkars Ryo Nagamatsu gjøre når han får det ærefryktige musikkoppdraget i nyutgivelsen? Det eneste rette, naturligvis! Tro mot alle originalsporene har han fylt litt mer kjøtt på beina uten å gå i noen av de mange fellene. I stedet for de pompøse, veldig orkestrerte verkene vi ofte forbinder med Zelda, har han produsert noe som virkelig kler spillets litt barnslige utseende. Det er blokkfløyter og fioliner med innslag av de originale 8-bit-pipene her og der.

Det er gjort mesterlig med en flott blanding av nostalgi og lukten av ny bil. Jeg har lenge ment at Zelda-spillene har havnet i en slags musikalsk blindgate etter at Koji Kondo ble forfremmet fra komponistrollen sin, men dette er ord jeg muligens snart må bite i meg.

Peter skriver:

Et godt spill trenger god musikk. Heldigvis blir dette levert i bøtter og spann i Fire Emblem: Three Houses. På slagmarken kan man høre bombastiske melodier som gir deg et ekstra lite kick i kampens hete. Mens man utforsker det fredelige klosteret, Garreg Mach, får man en av de mest vidunderlige sangene jeg noen gang har hørt. Det er en sang som gjør at jeg alltid lengter tilbake til Garreg Mach og som har klistret seg til hjernen min siden dagen Fire Emblem: Three Houses ble utgitt. Det kan være vanskelig å beskrive lydspor med ord, men Fire Emblem: Three Houses leverer hvertfall noe for enhver smak, og lydsporet komplimenterer spillet på mesterlig vis.

Eirik skriver:

Kojima Productions har opparbeidet seg noen klare kjennetegn gjennom årene. Lange, ofte pretensiøse filmatiske sekvenser. Fremragende grafikk. Gameplay som blander vestlige og østlige mekanikker på spesielle måter. Musikk som tar alt dette til nye høyder. Death Stranding leverer uten tvil sistnevnte.

For du kan si hva du vil om historien og gameplayet i Death Stranding, men musikken kan de aller fleste være enige i sitter som et skudd. Uansett om det er hvordan Chvrches, Apocalyptica, Low Roar, Silent Poets og de andre velkjente artistene sine sanger blandes inn i gameplayet på de perfekte tidspunktene eller hvordan komponisten Ludvig Forssell sin blanding av symfoniorkester, electro og Jenny Plants fantastiske stemme får mennesker verden over til å frykte tjærekledde skapninger, senke skuldrene etter intense sekvenser og felle en tåre eller to. Death Stranding viser akkurat hvor viktig musikk kan være, og skal ha mye av æren for spillets suksess.