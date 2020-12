Årets musikk (Årets spill 2020)

Du ser på Annonser

God spillmusikk kan løfte en god spillopplevelse opp til å bli en fantastisk og uforglemmelig reise. Vi elsker god spillmusikk, og 2020 har vært et svært godt år for den musikalsk interesserte spillentusiasten. I dagens kåring har vi stemt frem de fem spillene som vi mener inneholder den beste spillmusikken.

Michael skriver:

Gustavo Santaolalla hadde ingen lett jobb med å følge opp lydsporet til The Last of Us fra 2013. Med sin eksentriske blanding av merkelige instrumenter og en nå ikonisk kjenningsmelodi kunne man fra hvilken som helst annen komponist forventet mer av det samme i oppfølgeren. Heldigvis skjedde ikke det, noe som kanskje skyldes at han fikk en del hjelp fra Mac Quayle også.

Det er for mange melodier fra dette spillet som har låst seg i hjernen min siden jeg spilte det i sommer, som for eksempel motivet til Abby. Spillet styrkes hele veien ved hjelp av et lydspor som reagerer og setter tonen for konfliktene og dramatiske vendinger. Hele spillets lydspor har en underbyggende ond følelse i seg, og man slapper liksom aldri helt av. Gitaren som gameplay-element må vi også nevne. Mer elegant løsning på et instrument man kan spille med håndkontroll skal man lete lenge etter. Den gir oss også fantastiske scener som Ellies fremføring av Take On Me og selvfølgelig Future Days av Pearl Jam. The Last of Us: Part II er et soleklart eksempel på et lydspor og et spill som går hånd i hanske.

Det utmerkede lyddesignet må også nevnes, og jeg anbefaler alle som ikke har gjort det enda å prøve spillet med hodetelefoner. Man finner ikke et mer detaljert lydbilde enn dette.

Eirik skriver:

Vi fikk mange glimrende spill i 2018. Faktisk var antallet såpass stort at enkelte av dem forsvant helt i skyggen av blant annet God of War, Spider-Man og Red Dead Redemption II. Astro Bot: Rescue Mission må kunne sies å være ett av disse, og da særlig musikkmessig. Kenneth CM Young sitt lydspor imponerte meg nemlig såpass mye at jeg bare måtte snakke med han, så det har vært utrolig deilig å endelig se folk med god grunn hylle arbeidet hans nå som de små robotene og musikken deres er tilgjengelige uten virtual reality.

For atter en gang får vi servert en nydelig blanding av blant annet symfoniorkester, trommer, gitarer, elektronikk, stemmemodulatorer, ukulele og hva det måtte være som passer i hver bane og situasjon som sammen blir til melodier jeg stadig finner meg i å nynne på. Om det er hvordan gitaren settes inn med full guffe når du går inn i Electrocloud sin storm, man får skikkelig Hawai-stemning i Bot Beach eller de to artige og lærerike tekstene som forklarer hva en GPU og CPU er. Hvert eneste sekund av Astro's Playroom er en fryd for ørene, men enkelte i staben mener andre spill har gitt en bedre musikalsk opplevelse i år...raringer.

3. plass (delt): Streets of Rage 4

Ingar skriver:

Ett av spillene jeg gledet meg mest til i år var Streets of Rage 4, og en av hovedårsakene til dette var fordi jeg håper på nye, fete toner som passet som hånd i slåsshanske mens jeg rundjuler slyngler og pøbler i mørke bakgater (i spill, altså, ikke i det virkelige liv). Listen henger høyt takket være den ikoniske musikken fra originaltrilogien, men Streets of Rage 4 klarte utrolig nok å levere.

Komponister som Yoko Shimomura, Das Mörtal og selveste Yuzo Koshiro, komponisten bak de tre første spillene i serien, har bidratt til å skape kule beats og heftige låter som glir rett inn i de tøffeste kampene i spillet. Likevel er det Olivier Deriviere som skal ha den største applausen for innsatsen han har lagt ned i musikken. Med en fantastisk blanding av sjangre skaper han spillmusikk som hele tiden føles riktig for Streets of Rage. Her får du klubbmusikk fra 90-tallet, dubstep, elektroniske beats og 80-tallssynth i en salig blanding som du bare er nødt å danse til. Det viktigste er likevel ikke dansefaktoren, men at musikken passer godt til gateslagsmål og bad guy-sjonglering, og her overgår faktisk musikken alle forventningene. Streets of Rage 4 er albumet jeg har hørt klart mest på i år på Spotify, og det burde du også gjøre.

Ruben skriver:

Ori and the Blind Forest hadde et av de vakreste lydsporene ørene mine noensinne har hatt gleden av å oppleve, og oppfølgeren leverer i samme stil. Gareth Coker er fremdeles bak spakene, og komponerer det perfekte bakteppet til Ori og Kus emosjonelle reise.

Melankolske toner, oppløftende melodier og dypt rørende vokaler sørger for en atmosfære du kun finner i Oris verden, og som jeg personlig ikke fatter hvordan jeg har klart meg uten. Jeg ble ikke sjokkert da Spotify avslørte årets mest spilte sanger til meg, for å si det sånn. Gareth Coker spiller på alle de rette strengene. Det er sensitivt, det er skjørt, og det er sømløst vevd inn i spillopplevelsen. Lydsporet til Ori and the Will of the Wisps tar rett og slett pusten fra meg.

Advarsel: Stor fare for gåsehud.

Peter skriver:

Noen vil kanskje si det er juks å ta med et spill som er en nyversjon og dermed med nyoppussede sanger i en kategori som dette. For det første er det bare tull, og for det andre så er det umulig å ikke ta med dette lydsporet på denne listen. Faktisk havner det helt i toppen. Om du har spilt det originale spillet eller ikke har lite å si, det er vanskelig å ikke la seg rive med når det første man opplever er det ikoniske åpningsoppdraget "Bombing Mission" og sangen med samme navn. Om ikke sangen var god nok fra før har den i denne nyoppussede utgaven fått et skikkelig løft med fullt orkester. Det er selvfølgelig mye annet å ta av her, men den følelsen det første oppdraget gir mens man kjemper seg gjennom Midgars bakgater og meier ned Shinra-vakter er helt uimotståelig.

Noen vil kanskje savne den ikoniske kampmusikken i spillet, men siden det ikke er noen overgang fra utforsking til kamper ville det å skifte til kampmusikk hver gang føltes litt unaturlig. Heldigvis er ikke den klassiske kampsangen helt borte. Den dukker opp her og der i visse sideoppdrag. Heldigvis. Final Fantasy VII: Remake har dessuten mange nykomponerte sanger som er med på å fylle de nye partiene i spillet, og her er det også mye bra å ta av. Uansett om du er fan av Final Fantasy VII: Remake eller ikke, er lydsporet absolutt verdt å sjekke ut.