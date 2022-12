Årets musikk (Årets spill 2022)

HQ

Så var vi kommet til veis ende av 2022. Året som skulle bli verdens store comeback-år etter to år med koronapandemi ble i stedet et nytt år snytt rett ut av en apokalyptisk profeti, med krig i Ukraina, verdensomfattende boikott av Russland, ekstrem inflasjon, rekordtørke, galopperende strømpriser, et Twitter som nærmer seg kollaps med stormskritt etter Elon Musks overtakelse og et fotball-VM som mer enn noe annet understreket korrupsjonen og elendigheten på toppnivået av FIFA.

Det som i fjor lå an til å bli tidenes største spillår har også fått noen skudd i baugen. Storspill som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy og Starfield har blitt utsatt, og det er åpenbart at etterdønningene etter pandemien fortsatt kommer til å prege spillbransjen i lang tid fremover. Prisveksten har også slått rot i spillbransjen, hvor flere aktører har satt opp prisen for spillene sine og Sony valgte å øke prisen på PlayStation 5 to år etter lansering - hvis man kan få tak i en, vel å merke.

Dette betyr imidlertid ikke at 2022 har vært et begivenhetsløst spillår. Tvert imot har kolosser som Elden Ring og God of War: Ragnarök imponert stort, mens indie-overraskelser som Tunic, Stray og Pentiment har fått mer plass til å vise seg frem. Dermed ble det også i 2002 spennende å kåre årets beste spill her i Gamereactor.

De neste dagene skal vi oppsummere spillåret 2022 ved å kåre de beste spillene i kategoriene beste musikk, beste visuelle opplevelse, beste indie, beste gameplay, og beste historie før vi til slutt kårer årets ti beste spill. Alle skribentene har stemt frem sine favoritter, og listene gjenspeiler dermed de spillene som fikk flest poeng i de ulike kategoriene. Noen vil dermed liste enkelte spill høyere enn andre, men alle har fått inn noen av sine hjertebarn.

Dette er en annonse:

Første kategori ut i oppsummeringen av spillåret 2022 er årets musikk, en kategori mange av oss setter høyt. God spillmusikk er gjerne med på å underbygge den tematiske dramatikken i spillets tone og historie, og også i år har det vært flere gode musikalske innslag å kose seg med for spillentusiaster. Dette er våre fem favoritter fra året som har gått.

Runner-ups

Ingar skriver:

Da Spotify i starten av desember skulle oppsummere musikkåret mitt, var det ett album som nærmest kuppet alle listene og gjorde at all annen musikk fra 2022 havnet i bekmørke skygger. Det albumet var Tee Lopes' eminente lydspor til ett av årets beste indie-spill.

Musikken i Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge setter stemningen allerede fra start, og det skyldes ikke bare at den innleder hele kalaset med den kjente og kjære TMNT-temalåta. Allerede fra første brett kan man plukke opp musikalske referanser til både TV-serien og eldre spill med skilpaddene i hovedrollen, og da spesielt spillets åpenbare åndelige forgjenger, Turtles in Time.

Dette er en annonse:

Samtidig er dette ikke bare et album som spiller på nostalgi. Hele produksjonen oser av kvalitet, nøye gjennomtenkte detaljer og noen heftige beats som gjør at det å plukke opp spillet føles som en lek hver eneste gang, og sluttresultatet kan stå skulder mot skulder med både klassikere som Turtles in Time og moderne konger på haugen som Streets of Rage 4. Utsøkt musikk er en av de absolutt viktigste ingrediensene for å skape et godt beat 'em up-spill, og det ingen tvil om at Shredder's Revenge oppfyller kravet med glans.

Anders skriver:

Xenoblade har i løpet av årene etablert seg som en av Nintendos fremste rollespillserier, og er det et kvalitetsstempel som går igjen i alle spillene er det musikken. Nok en gang er det teamet bestående av Manami Kiyota, ACE, Kenji Hiramatsu og ikke minst Yasunori Mitsuda som står bak musikken. Mitsuda har jobbet med Monolith Soft helt siden deres første spill Xenogears og er et levende symbol på god spillmusikk. I det originale Xenoblade Chronicles var fiolinen instrumentet som preget mange av lydsporene. I Xenoblade Chronicles 3 er det fløyter som står i sentrum, som også veves inn i handlingen til spillet, rollene til hovedkarakterene og måter de bruker fløytene sine i spillet på. Dette gir låtene i spillet et veldig unikt preg som knytter musikk, historie og karakterer sammen. Kamplåtene er fremdeles heftig metal-inspirert og tradisjon tro i hopetall. Det karakteristiske skillet mellom natt og dag er fortsatt til stede, og måten de to første spillene er sydd inn i det tredje på, gjør at melodier fra disse spillene også er implementert i mange av låtene her.

Alt dette gjør musikken i Xenoblade Chronicles 3 særdeles minneverdig, med en ekstra bonus om man har tidligere erfaring med serien. Årets beste soundtrack for meg personlig, og jeg mistenker at denne herremannen er enig.

Tommy skriver:

Årets kuleste musikksmørje, uten tvil. Musikken i Bayonetta-spillene har bestandig vært ute av kontroll, men denne gangen har de virkelig dratt på. Dette er en aldeles herlig mikstur av kjent og kjær disco, swing, jazz, punkrock og opera - en skjønn forening ingen vil, kan eller skal være foruten i livet.

Det er noe eget med teite covere av gamle jazz-låter rungende ut av høyttalerne mens man denger demoner og alskens djevelskap helseløse. PlatinumGames er eksperter på å få det useriøse til å møte det seriøse uten at alt havner i ubalanse. Her spiller musikken en viktig rolle, som bestandig ligger i bunnen og underbygger og balanserer historien på den måten Bayonetta-spillene etter hvert har blitt så kjente for å gjøre. For meg er dette med letthet årets beste soundtrack.

Peter skriver:

FromSoftware slår nok en gang på stortromma med sitt lydspor til Elden Ring. Boss-kamper er akkompagnert av bombastiske og storslagne orkestre med høylytte kor som treffer deg midt i fleisen (som vanlig). Jeg vil nok si at selve kjenningsmelodien til spillet er den mest minneverdige, og da har jo komponistene gjort det de skal.

I forhold til tidligere FromSoftware-spill bys det på overraskende mange flere mykere sanger enn tidligere. Dette er selvfølgelig på grunn av den store åpne verdenen man får boltre seg i, og da er det mer passende med mer minimalistiske eller stemningsfylte sanger. Her vil jeg spesielt trekke frem Academy of Raya Lucaria, en sang som virkelig bringer frem både magien og mystikken i selve stedet. Sangen som spilles i Roundtable Hold er også et høydepunkt som er vel verdt å trekke frem. FromSoftware har alltid vært flinke på å velge sangene som spilles i deres hub-verdener, og Elden Ring er slettes ikke noe unntak.

Ruben skriver:

Jeg har alltid ment at musikken er halve filmen, og årets mest filmatiske spill disker opp med et lydbilde som løfter hele opplevelsen til guddommelige høyder. God of War: Ragnarök er en episk reise med mange oppturer, nedturer, båtturer og fjellturer for vårt figurgalleri, og det å skulle skape tonene som fremhever denne historien er ikke noen smal sak.

Bear McCreary er likevel latterlig dyktig, og har komponert et lydspor som ikke bare fremhever historien, men som forteller historien i seg selv på mesterlig vis. Beroligende melodier treffer bølger av akustiske intervaller i en symfoni av kraftig, engasjerende og rørende musikalitet. Dette løfter musikken til toppen av lista.