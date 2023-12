Årets spill 2023

HQ

Året er på hell, og før vi kan vinke farvel til 2023 skal vi selvfølgelig kåre våre ti favorittspill fra 2023. Vi har kranglet så det singlet i vindusglassene og stolene føyk veggimellom ... eller, nei, egentlig ikke. Tvert imot føler vi det har gått ryddig og rolig for seg, hvor alle i redaksjonen har fått stemt frem sine favoritter før vi talte opp stemmene og rangere de ti vinnerne.

Mens vi i de tidligere kategoriene har plassert alle nesten-vinnerne i én unummerert bås får dere her den ferdig rangerte topp ti-lista basert på stemmene vi i redaksjonen har gitt til hvert enkelt spill. Hvis du ikke allerede har gjort det håper vi at du også tar en kikk på de andre kategoriene vi har kåret de siste dagene: Beste musikk, beste visuelle opplevelse, beste indie, beste gameplay og beste historie.

Med det takker vi for oss og ønsker dere alle et godt nytt (spill)år! Takk for at du nettopp du leser og er en del av Gamereactor-fellesskapet. Det varmer våre halvgamle spillhjerter, og vi ser frem til å gå løs på spillåret 2024 sammen med dere!

Nok prat! Her er våre ti favorittspill fra 2023.

Ruben skriver:

Jeg er gutten som overlevde. Litt mer spesifikt er jeg gutten som overlevde en drøss av elendige spill basert på Harry Potter-universet mens jeg lengtet etter noe mer. Etter flere år med skuffelser uten noe futt i var jeg i ferd med å kaste noen mildt sagt utilgivelige forbannelser mot julestjernen, men i februar skjedde det noe som gjorde at jeg nesten satte en Gomp i halsen. Nei, jeg fikk fremdeles ikke velkomstbrevet mitt fra Galtvort per ugle, men dra meg baklengs gjennom hylehuset om jeg ikke fikk det nærmeste hittil - nemlig Hogwarts Legacy i postkassen via CDON.com og et heftig frakt-gebyr.

Dette er Harry Potter-spillet jeg alltid har drømt om. Jeg kan med hånden på hjertet ikke huske sist gang et spill gav meg så mye glede. Friheten av å kunne utforske Galtvort i sin helhet er en fantasi jeg har hatt hele livet, men Hogwarts Legacy hviler ikke på Allsmaksbønnene sine og disker opp med en gigantisk åpen verden rundt den fortryllende borgen i tillegg. Det var pur spillglede å kunne delta i timer i Forsvar mot svartekunster, vase rundt på gatene i Galtvang og fly på sopelime over spirene til tidenes mest innviklete skolebygg (utenom NTNU Dragvoll, selvfølgelig). Hogwarts Legacy er intet mindre enn ren spillmagi.

Peter skriver:

Dead Space er en av mange gode remakes vi har fått servert i år, og denne nypolerte perlen av et spill er såpass vellaget at den klarer å hevde seg som ett av årets beste spill.

Få spill er like blodige og gørrbelagte som dette, og det som virkelig drar opp opplevelsen er de sinnsykt heftige våpnene. Dead Space handler i hovedsak om å rive av lemmene til de ulike monstrene man må bekjempe. Da er det ekstra deilig å ha såpass mange unike og morsomme våpen til å gjøre jobben. Må jeg velge en favoritt så er det nok «Force gun», et gevær som fyrer av en stor sjokkbølge rett foran deg. Det er lite som er like moro som å male veggene røde med et raskt skudd på fiender som for bare et øyeblikk siden befant seg rett foran fleisen din.

Sammen med Resident Evil 4 har Dead Space fått meg til å sette litt ekstra pris på tredje persons survival horror-sjangeren igjen i år. Det er noe helt spesielt med det å måtte passe på ammo, finne loot, holde styr på utstyret man har til rådighet, oppgradere våpen og evner og resten av elementene som hører sjangeren til. Dette er mekanikker som drar spill veldig mange hakk opp for meg, spesielt når du er så mesterlig utført som i Dead Space anno 2023.

Anders skriver:

Marvel's Spider-Man anno 2018 tok superhelt-spill til nye høyder. Insomniac Games kokte sammen en herlig blanding av lekkert design, troverdige rollefigurer og historieformidling og et lekent gameplay. De som forventet å få noe helt annet i oppfølgeren vil nok bli skuffet av oppfølgeren. Men det er det vel neppe mange som gjorde.

Marvel's Spider-Man 2 syr videre på historien til Peter Parker og Miles Morales, som vi ble kjent med i den vel så gode "mellomstasjonen" Spider-Man: Miles Morales. Denne gangen følger du begge to i smidige vekslinger og stifter bekjentskap med skurker som Kraven og fan-favoritten Venom. Å ta seg rundt i New York er fortsatt fantastisk gøy, det er nok å ta seg til gjennom spillets gang og at spillet er at av de absolutt peneste på PS5 er slett ikke en underdrivelse. Marvel's Spider-Man 2 er mer Spider-Man på godt og vondt. Mest godt.

Ingar skriver:

Tretten års ventetid er lenge uansett kontekst, og ekstra lenge i spillbransjen der vi stort sett er vant til litt kortere tid mellom to spill i samme serie. Likevel er jeg ikke bitter, for Remedy har uten tvil benyttet ventetiden godt når de har jobbet med Alan Wake 2. Resultatet er et heseblesende spill som ikke bare innfrir de høye forventningene, men som redefinerer hva våre forventninger i fremtiden skal være - ikke bare til Remedy-spill spesifikt, men til dataspill generelt.

Vekslingen mellom to hovedpersoner glir hele tiden sømløst, lokasjonene du utforsker slutter aldri å overraske, det tekniske og visuelle arbeidet er ekstremt imponerende og den musikalske presentasjonen upåklagelig, inkludert "det øyeblikket" i Alans historie (hvis du vet det, så vet du det). På toppen av det hele er hele spillet uforskammet kompromissløst når det kommer til metafortelling og å bygge videre på Remedys tidligere arbeid, samt hvor finsk hele tonen i spillet noen ganger er, særlig i Sagas del av fortellingen.

Det første Alan Wake ga oss en utmerket blanding av Steven King, David Lynch og Twilight Zone. Alan Wake 2 overgår forgjengere på samtlige punkt, og selv om det til tider er skikkelig guffent er dette uten tvil vel verdt å få med seg for alle som liker gode spillhistorier. Dette er et spill vi kommer til å snakke om lenge etter at dagens konsollgenerasjon er historie.

Ruben skriver:

Resident Evil 4 har siden GameCubes glansdager hatt en reservert VIP-parkering i hjertet mitt. Det var derfor med en god blanding av glede og engstelse at jeg satte meg ned for å anmelde spillets remake. Frykten for å bli skuffet var bortkastet tid - Resident Evil 4 Remake er bunnsolid fra start til slutt.

Originalen er fremdeles et fantastisk verk, men funksjonaliteten er det nok ingen som vil påstå er spesielt imponerende i dag. Denne oppdaterte utgaven tar det beste fra originalen og gir det nytt liv med moderne mekanikker som krydrer opplevelsen med rå spillbarhet, forlokkende variasjon og en griselekker grafikk. Mest imponerende av alt: Resident Evil 4 Remake presterer å gjenskape den unike atmosfæren jeg så langt kun har klart å finne i opphavsmaterialet. Stranger, stranger! Now THAT'S a remake!

Silje skriver:

Final Fantasy XVI har vist seg å være ett av årets mest imponerende spill takket være sin dype og mørke historie, fantastiske visuelle presentasjon og fornyelse av den ikoniske spillserien. Her leverer Square Enix en engasjerende og følelsesladd fortelling som tar spillerne med på en episk reise gjennom en rikt utformet verden. Historien kombinerer komplekse karakterer, politisk intrige og magiske elementer på en måte som fanger oppmerksomheten og involverer spillerne fra start til slutt.

Spillet har også innført innovative endringer i kampsystemet, som moderniserer serien samtidig som det bevarer mange av dens kjente RPG-elementer. Den sømløse overgangen mellom kamp og utforsking gir spillerne en jevn opplevelse, og dybden i kampsystemet gir rom for strategi og tilpasning. Final Fantasy XVI har lyktes i å modernisere serien samtidig som det respekterer dens rike arv, og det har derfor vunnet sin plass som ett av 2023s beste spill.

Anders skriver:

I en verden hvor AAA-spillene pryder overskriftene i spillmediene, er det godt å se at også mindre selskaper klarer å grave frem juveler. Sea of Stars av Sabotage Studio er nettopp det, faktisk i så stor grad at det har skutt seg inn blant flere av tungvekterne i år. Sea of Stars er et retroinspirert rollespill med nokså sterke Chrono Trigger-vibber, hvor du følger solvervkrigerne Zale og Valere i en kamp mot onde makter.

Ved første øyekast kan man tro man har blitt sendt tilbake til SNES-tiden, men Sea of Stars bærer et litt mer moderne preg med både farger, dialoger og animasjoner. Det turbaserte kampsystemet er mer dynamisk enn man kanskje vil være vant til, historien er interessant med flere fargerike rollefigurer og lydbildet er selve toppen av kransekaka. Sabotage Studio har tatt seg friheten til å hente inn ringreven Yasunori Mitsuda, som sammen med komponist Eric W. Brown har laget et lydspor som vil brenne seg i minne i lang tid etter du er ferdig med reisen.

Sea of Stars er en komplett pakke hyllest til den japanske rollespillsjangeren og en verdig kandidat til et av årets beste spill.

Michael skriver:

Etter 17 år (hjelpes) med New Super Mario Bros.-estetikk var det endelig på tide med en plattformer som viser akkurat hvorfor Mario er sjefen. Resultatet er Super Mario Bros. Wonder, et nytt 2D-Mario gitt samme kreative kjærlighet Nintendo historisk har spart til 3D-spillene. Hver bane har nok idéer til å fylle et helt mindre spill, og her er det 152 av dem. Banedesignet er lekent og elegant, uten å sette for klare regler eller forsøke å følge en formel. Her føles det nemlig som om utviklerne har tatt på seg utfordringen at spilleren aldri skal kunne forvente akkurat hva som skjer på neste bane. Dette, kombinert med nærmest perfekt fysikk og kontroll, gjør dette til en ny bauta i plattform-sjangeren.

Dette er kanskje den mest polerte spillopplevelsen du kan få i år. Hver ny mekanikk som introduseres gjennom Wonder-frøene kontrolleres akkurat slik du forventer. Jeg må også nevne utviklingen av Mario-karakterenes design. Mario er spretten, morsomt animert og alltid aktiv. Det er natt og dag fra de sterile plastelina-figurene fra New-serien. Fiender reagerer på omgivelsene sine og deg, slik at det alltid er noe spennende som skjer på skjermen. Nintendo har også endelig skjønt hvordan man skal få til Mario-multiplayer, som rart nok er inspirert av opplevelser som Journey og Dark Souls med muligens en liten klype Death Stranding. Det er gøy å hjelpe et tilfeldig spøkelse med å finne hemmeligheter, i samme linje er det kjempegøy å få hjelp når du sitter fast på et vanskelig problem. De enkle metodene for kommunikasjon gjør at en må være veldig gestikulerende med Mario for å få et poeng gjennom, noe som gjør det enda mer minneverdig.

Nå har det seg slik at vi i redaksjonen stemmer over hver kategori, men her velger jeg å tenke at det er den jækla dumme blomsten som snakker konstant som trekker spillet ned fra en høyere plass. Takk og lov for at man kan skru den av.

Peter skriver:

Baldur's Gate III havner kanskje på en andreplass i redaksjonens kåring av årets beste spill, men det havner uten et snev av tvil på toppen av min egen liste over det beste 2023 har å by på. Det er bare helt vilt hvor mye dette spillet overrasket meg.

Turbaserte rollespill er egentlig ikke min greie, og selv om jeg har holdt et lite øye med dette spillet siden det ble annonsert for noen år siden, så hadde jeg aldri trodd jeg ville elske det så mye. Her har man et spill hvor man virkelig kan lage sin egen historie, og selv om mange spill påstår det samme, så er det kun i dette spillet hvor jeg føler dette faktisk er helt sant. Dette er enormt rollespill som vil ta de fleste godt over 100 timer å komme gjennom. Det er fylt til randen av spennende steder å utforske, sjarmerende folk å møte og bæltøffe monstre å beseire.

Det er så mye dybde i alt du gjør, hvor bare å lage en karakter føles som å ta en slags eksamen. Her er det ørten forskjellige klasser, raser og bakgrunner å velge mellom. Hva skal man velge!? Her der det heldigvis mange rette svar og få som blir helt feil, og litt av moroa med spillet er prøvingen og feilingen. Man blir kastet ut i en verden som stadig skal sjekke om du har gode nok ferdigheter til å utføre handlinger. Kanskje er du ekstra flink til å spotte hemmelige knapper eller feller? Kanskje er du en som er veldig god til å snakke for deg? Eller kanskje du bare er en tøff muskelbunt som banker alt og alle? Her er det bare å leve seg inn i fantasien du ønsker.

Du får dessuten flust med valg å ta med konsekvenser som er realistiske. Aldri før har et spill i såpass stor grad fått meg til å tvile på valgene mine, og ikke minst fått meg til å begynne å planlegge hva jeg skal velge på min neste gjennomspilling allerede etter bare noen få timer inn. Nevnte jeg at spillet har flerspiller? Det er liksom ikke nok å være blant de beste spillene noensinne, du kan jammen meg oppleve det hele med venner også, både over nett og med delt skjerm lokalt.

Baldur's Gate III er virkelig det ultimate rollespillet. Det gleder meg at Larian Studios har såpass mye suksess med dette fyrverkeriet av et spill, og jeg kan nesten ikke vente på deres fremtidige prosjekter.

Silje skriver:

Mange var bekymret for at Tears of the Kingdom skulle føles mer som en Breath of the Wild-utvidelse enn en skikkelig oppfølger, men jeg tviler på at de som har spilt herligheten sitter med den følelsen nå. Det har nemlig på imponerende vis klart å overgå alle forventningene og etablere seg som årets mest minneverdige spill i 2023. Denne oppfølgeren byr på en fantastisk kombinasjon av fengslende historiefortelling, nyskapende spillmekanikk og en visuell prakt som tar pusten fra spillerne.

Puslespill, utforsking og action smelter sammen til en harmonisk opplevelse. Nintendo klarer på mesterlig vis å opprettholde seriens sjarm samtidig som de introduserer innovative elementer. Grafikken er fantastisk med en detaljrik verden og karakterdesign som forsterker den magiske atmosfæren i Hyrule. Tears of the Kingdom har klart å levere en uforglemmelig spillopplevelse som gjør det til årets spill og står som et glimrende eksempel på at Nintendo har en enestående evne til å overgå seg selv. Om og om igjen.