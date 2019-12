Årets visuelle opplevelse (Årets spill 2019)

Dataspill har alltid vært et visuelt medium, og det vi ser på mens vi spiller har stor betydning for innlevelse, opplevelse og underholdningsverdi. Mens noen spill dytter grensene for hvor realitisk et spill faktisk kan se ut, er det andre spill som skimter med en stilart og en kunstform som ganske enkelt tar pusten fra oss. Noen ganger glemmer vi at det er spill vi ser på og ikke film, mens andre ganger sitter vi med følelsen av å se på kunst komme til live.

Under samlekategorien "årets visuelle opplevelse" har vi samlet de fem spillene som har utmerket seg best på det visuelle området, enten det gjelder grafisk realisme eller i form av en fantastisk visuell stilart:

Anders skriver:

Sannsynligvis er Sekiro et spill som vil bli husket for sitt nokså krevende, men umåtelig tilfredsstillende gameplay. Samtidig er det verdt å rette et blikk på spillets visuelle fremstilling. Sammenlignet med spill som Death Stranding og Modern Warfare, er kanskje ikke Sekiro like tungskyts, men det hindrer det ikke i å være pent på sin særegne, karakteristiske måte. Omgivelsene i Sekiro er både estetisk flotte og varierte, men også karaktermodellene sjonglerer mellom alt hentet fra japansk kultur til gedigne monstre man vel så gjerne kunne møtt i Dark Souls eller Bloodborne.

Peter skriver:

Noen ganger er det vanskelig å forstå hvordan spill kan se så pene ut på Nintendo Switch, som er en konsoll som er vesentlig svakere enn konkurrentene. Next Level Games må ha skvist alt som er mulig å skvise ut av Switch sin ytelse for å få til denne utrolig vakre opplevelsen. Jeg har latt meg imponere over hvor mye som kan skje på skjermen samtidig, fysikken og ikke minst hvor slående vakkert dette spillet er. Noe av det aller kuleste med Luigi's Mansion 3 er at det denne gangen foregår på et digert hotell. Dette hotellet er delt inn i forskjellige etasjer, med hvert sitt tema. Hvis du tror du har sett alt et hotell kan tilby, har du ikke bodd på dette hotellet. Her er det ikke uvanlig å se en hel etasje fylles av en stor ørken, et filmstudio, eller til og med en ekte ridder-turnering. Det at hver etasje har slike temaer gjør Luigi's Mansion 3 til et veldig morsomt spill å utforske, særlig når alt er såpass vakkert presentert.

Odd Karsten skriver:

Control er ikke bare utrolig kult, interessant, og spennende, det er attpåtil særdeles vakkert. Atmosfæren i spillet hinter til Twin Peaks, gamle detektivserier, og skikkelig god americana. Ved å sette spillet til et område hvor nymotens teknologi ikke fungerer får spillet et analogt preg, som bare blir bedre av de nydelige filmsekvensene med Matthew Porrettas sjarmerende Dr. Casper Darling.

Jeg mener, bare se på det smilet!

Om du spiller Control på PC har du også muligheten til å se på de nydelige PhysX-effektene utviklerne har lagt til. Opplevelsen er radikalt forskjellig fra den til tider stotrende konsollversjonen, og bør tas med i beregningen om du vurderer å skaffe deg spillet (noe du bør, fordi hallo?!)

Kortfilm av PhysX-effektene.

Eirik skriver:

Var det noen gang tvil om at et samarbeid mellom Sony og Kojima Productions ville gi oss et av årets, om ikke tidenes, peneste spill? Ikke her i gården, men lite visste vi hvordan mange ulike måter Death Stranding er en fryd å se på.

Her er det ikke bare ekstremt vanskelig å se forskjell på skuespillerne i virkeligheten og i spillet, men også storslått natur som stadig forandrer seg som en følge av det både du og andre gjør. Om det er hvordan dråpene på iskalde Monster Energy-bokser virkelig får dem til å se fristende ut, stiene som ormer seg gjennom verdenen på naturlig vis, snøen som reagerer realistisk på hver minste bevegelse, Sams kroppsholdning som justerer seg på troverdig vis, solstråler som speiler seg i våte åskammer eller de målbindende skapningene du måter på. Death Stranding leverer en visuell opplevelse som bare kan toppes av de ekstremt realistiske burgerene, hud og kroppsdeler som reagerer ultrarealistisk på skade og zombiene som like gjerne kunne vært tatt fra virkeligheten i spillet som topper listen vår.

Silje skriver:

RE Engine ble introdusert for første gang i Resident Evil 7: Biohazard, som imponerte mange ned sin slående grafikk. Siden har Capcom valgt å bruke motoren i Devil May Cry 5, og spillet som vi skal snakke om nå, Resident Evil 2.

Capcom kan virkelig dette med lyssetting, karaktermodellene er rålekre, og zombiene er skumlere enn jeg noensinne har sett i et spill før. Omgivelsene er meget veldesignet, og gir en skikkelig uhyggelig stemning til enhver tid.

Som de fleste vet er jo dette en remake av spillet som kom i 1998, og den største visuelle opplevelsen mener jeg er å se hvordan de har modernisert spillet etter hele 21 år. Å løpe fra Mr X var dritskummelt den gangen, og det er ekstra dritskummelt den dag i dag.