Årets visuelle opplevelse (Årets spill 2021)

HQ

At spill er et medium der det visuelle spiller en sentral rolle er vanskelig å motsi, og spillutviklere verden over finner stadig nye måter å imponere oss på når det kommer til å presentere vakre spillopplevelser. Noen ganger klarer de dette ved å bringe en spesiell stilart til live, mens andre ganger pusher de spillene sine mot en ny og revolusjonerende grad av realisme.

Dette er de fem spillene som har imponert oss mest på det visuelle området i 2021, og vi kan trygt slå fast at de nye konsollene har bidratt mye til å skape verdige kandidater i denne kategorien i år.

Ruben skriver:

Dette er en annonse:

Det er liten tvil om at Resident Evil Village rent grafisk ser veldig pent ut, men selve designet av spillverdenen tar pusten fra meg. Det er noe med den transilvanske settingen som virkelig treffer. Det minner om en hybrid av den norske fjellheimen og viktoriansk arkitektur, en kombinasjon som fremstår som en nordisk-gotisk delikatesse.

Eldgamle slott omringet av mektige alper. Høye spir som kveiler seg mot tunge, stormfulle skyer. Spøkelseshus på stupbratte klippekanter og motbydelige sumper fullstappet av livsfarlig fisk fra badekaret til Pelle. Det hele bidrar til en grotesk og vakker verden som byr på en atmosfære og stemning du kan se langt etter.

Dette er en annonse:

Peter skriver:

Hva Housemarque har fått til med Returnal er helt utrolig. At et studio med såpass lite erfaring med store produksjoner kunne komme ut med noe så velpolert og vakkert som dette er bare vilt imponerende.

Når jeg sier vakkert mener jeg selvfølgelig guffent som rakkeren. Når man første gang kræsjlander på denne fremmede planeten er stemningen så dyster som den kan få blitt, men også med nok mystikk til at man blir sugd inn i opplevelsen. Lydene, musikken, bevegelsene i de utenomjordiske plantene og ikke minst feedback fra DualSense-kontrolleren limer meg fast til skjermen. Jeg får assosiasjoner til Alien-franchisen, og da kanskje spesielt Prometheus-filmen. Damp og røyk siver ut av sprekker i det som ser ut som eldgamle ruiner, samtidig som man mystisk nok finner ting som egentlig hører hjemme på jorden. Det er noe som ikke stemmer, og denne mystikken er en stor del av hvorfor Returnal er såpass visuelt uforglemmelig.

I kamp blir man angrepet av superraske fiender som i tillegg skyter hundrevis av skudd på deg samtidig. Dette ser svært spektakulært ut, særlig når PS5-konsollen håndterer det såpass godt at det fortsatt flyter fint i 60 bilder i sekundet. Spesielt de heseblesende bosskampene hvor man blir testet til det ytterste av store beist som kaster seg lynraskt mot deg og gir deg fargerike lysshow med kuler man sent vil glemme. Det må rett og slett bare oppleves!

Dette er en annonse:

2. plass (delt): Forza Horizon 5

Odd Karsten skriver:

Jeg mangler nesten ord. Dette er et i overkant vakkert spill. Sett det til å kjøre i "Performance Mode" på Xbox Series X og du får 60 glimrende FPS uten å ofre en merkbar detalj. At spillet kjører som smør og likevel ser nærmest skummelt pent ut er en fortjeneste i seg selv. Det er lenge siden jeg har hatt ratt og pedaler til kjørespill, men det må nesten revurderes.

Dette er en annonse:

John-Edvard skriver:

Uttrykket "Dette ser jo ut som en Pixar-film!" har blitt brukt om Ratchet & Clank-spillene siden de inntok PlayStation 3, men med deres nyeste spill stemmer dette bedre enn noen gang. Ratchet & Clank: Rift Apart ser virkelig fantastisk ut med sjarmerende animasjoner, ekstremt detaljerte modeller og verdener uten like. Det som gjør opplevelsen enda mer imponerende er hvor mye som skjer i disse verdenene, både på bakkeplan og i det fjerne. Dette spillet er ikke bare pent, det trekker deg inn i levende verdener hvor store ting kan skje, og spillet blir enda mer imponerende når det oppleves på en god 4K-skjerm med HDR. Hvis man vil se hva PlayStation 5 kan levere av lekre spillopplevelser er Rift Apart obligatorisk.

Dette er en annonse:

Anders skriver:

Utvikler Ember Lab er kanskje ferske i spillmediet, men med sitt første og relativt vellykkede prosjekt viser de tydelig at de har jobbet med animasjonsfilmer. Kena: Bridge of Spirits er et nydelig spill med en visuell stil som minner veldig om en typisk Pixar-film.

Spillet finner sted i en stor skog, hvor områdene du beveger deg har enorm detaljrikdom, flotte farger og lyssetting, samt at de er forbløffende varierte, på tross av at spillet egentlig befinner seg på ett sted hele tiden. Å se hvordan skogen bringes til livet igjen etter å ha renset et område for dyster korrupsjon er virkelig litt av et syn.

Selv med en solid verdensbygging er det karaktermodellene som virkelig viser Ember Labs' erfaring. Karakterdesignet er strålende, med en uttrykksfullhet som gjør det vanskelig å tro at du faktisk sitter og spiller et videospill. Fiendene du møter har også et fryktinngytende utseende, og mange av bossene kunne fint dukket opp i andre, mer "voksne" spill.

Figurene er faktisk håndanimerte ved hjelp av "keyframe"-animasjon, nettopp for å få frem slik fremtredende detaljer. Spillet kjører stort sett også bra, særlig i ytelses-modusen hvor det er stabil bildefrekvens som er fokuset. Komplementert av et lydbilde som er også er meget godt - det være seg både stemmeskuespill, lydeffekter og musikk - leverer Kena: Bridge of Spirits en særdeles imponerende, visuell pakke.