Årets visuelle opplevelse (Årets spill 2022)

Å si at spill er et visuelt medium er vel omtrent som å fastslå at vann er vått eller paven katolikk. Det visuelle uttrykket er en av de sterkeste og viktigste bærebjelkene for et spill, enten man legger seg på en hyperrealistisk linje som forsøker å sprenge de tekniske grensene eller et mer kunstnerisk uttrykk som gir spillet en særegen stil.

Kategorien for beste visuelle opplevelse forsøker å omfavne alle disse ytterpunktene. Her er det ikke bare de mest fotorealistiske spillene som har en plass, men også spill som imponerte oss med sitt helt unike grafiske preg. Herved følger de fem spillene som vi mener fortjener mest ros i år.

Runner-ups

Michael skriver:

At Xenoblade Chronicles 3 i det hele tatt er på denne listen blant andre visuelle mesterverk på klart kraftigere konsoller sier litt. Dette spillet vinner nok ikke på ren kvalitet, men kan karre seg til en plassering på lista ved hjelp av en god stil. Monolith Soft beviser atter en gang at deres verdensbygging er uslåelig. Aionios kommer til live gjennom fagre gressletter, mystiske skoger, tørre ørkener og store, salte hav.

Spillet skinner ikke bare gjennom gameplay, men også i mellomsekvensene. Karakterene har enkle ansikter som lar følelser ta stor plass. I en såpass emosjonell reise egner det seg godt til å selge de store og små øyeblikkene med disse karakterene. Detaljerte ansiktsuttrykk og øyne oppå seriens beste stemmeskuespill, samt noe av den beste actionanimasjonen jeg har sett, gjør selv de lengste mellomsekvensene spennende og engasjerende.

Kombinasjonen her er det som gjør Xenoblade-serien magisk, og suksessen gjentas med treeren. Nå må det bare komme en Switch Pro/2 slik at spillet kan nytes uten tekniske begrensninger.

Ingar skriver:

Mens flere store utgivere sliter med å gi slipp på den forrige konsollgenerasjonen, har franskmennene i Asobo vist hvordan fremtidsrettet spillutvikling skal gjøres. A Plague Tale: Requiem droppet PS4 og Xbox One, og det tar ikke lang tid før man skjønner hvorfor.

En ting er at omgivelser, natur og vannet i spillet ser pent ut, men ansiktsanimasjonene og detaljene i hud og hår har fått seg et solid ansiktsløft. Lys og skygger har også blitt vesentlig forbedret, og det samme har fargebalansen i spillet. Fortsatt vil nok spill som The Last of Us: Part II være hakket mer realistisk, men der snakker vi om spill som har hundrevis av utviklere på laget med Sonys pengesekk i ryggen.

Det som likevel gir deg hakeslepp gang etter gang er alle rottene som animeres på skjermen samtidig. Mens forgjengeren kunne vise 5000 rotter om gangen hvorav bare 400 ble animert med de skarpeste detaljene, byr A Plague Tale: Requiem på 300.000 rotter samtidig. Man tror kanskje bare dette er tall for å skryte, men når man ser dette i aksjon i spillet er det umulig å ikke la seg imponere, spesielt med tanke på at alt er gjort med studioets egenutviklede grafikkmotor. Det eneste skåret i gleden er at konsollversjonen er låst til 30 bilder per sekund, men når sluttresultatet er så pent er det vanskelig å klage. Det er bare å glede seg til hva utviklerne i Asobo serverer neste gang, for én ting er nok sikkert: Det kommer til å se griselekkert ut.

Peter skriver:

Horizon Forbidden West bygger videre på det allerede kjempevakre Horizon: Zero Dawn, denne gangen med ekstra hestekrefter fra PS5. Miljøene man boltrer seg i som Aloy er både meget realistisk gjengitt og svært vakre. Når jeg har spilt gjennom spillet har jeg særlig lagt merke til selve teksturene, spesielt på bakken og på vegger. Det er helt utrolig mye detaljer å skimte her, og hvordan lyset treffer overflater er rett og slett helt fabelaktig. Den kanskje største forbedringen fra forgjengeren er ansiktene, som har gått fra å være rare plastdukke-ansikt til realistisk troverdige ansikt med velanimerte ansiktsuttrykk. Selv om Horizon: Zero Dawn også var pent, bygger oppfølgeren så mye videre på dette at det nesten stiller forgjengeren i forlegenhet. Guerrilla Games viser nok en gang at de er på toppen av bransjen når det gjelder grafikk, og vi gleder oss til å se hva de kan få til i VR til neste år.

Odd Karsten skriver:

La oss få et par ting unna helt med en gang:





Miyazaki trenger en terapeut i stedet for å lage spill om nevrosene sine.

Nevrosene hans resulterer i helt glimrende spill.

Fanden ta sumpområder.

Jorge Mart Mart Gartin kan ta seg en bolle.

Jeg liker universet han har lagd i Elden Ring.



Ett, og kun ett ord kan beskrive den visuelle opplevelsen i Elden Ring: Fantastisk. Her er det eventyr med 72 punkt stor "E". Katakomber? Check! Magikerakademi og hekser med kjempehatter? Check! En altfor stor mann med altfor liten hest? Check og check! Og alt i hopa kombinert med den mørkdystre stilen FromSoftware er kjent for. Og Leyndell? Fytti grisen, den forgylte byen er nydelig!

Anders skriver:

Det er ingen tvil om at mange videospill begynner å se relativt bra ut, men God of War: Ragnarök tar det visuelle til et nok et toppnivå. Den morske, greske krigsguden har aldri sett bedre ut på skjermen enn han gjør her. Det er en detaljrikdom som er farlig nær ved å gjøre det vanskelig å skille spill fra film. Gameplay og mellomsekvenser sys sammen på en plettfri måte og animasjonene gjør figurene så realistiske at det er forbløffende. Den norrøne mytologien presenteres på en svært kul måte, med varierte områder fylt av farger og lys som virkelig trekker deg inn i opplevelsen. I tillegg har Ragnarök et absurd utvalg av måter å tilpasse spillet på, alt fra syn, hørsel og bevegelse, som gjør spillet svært tilgjengelig for en bred spillerskare. Slenger man på et fantastisk lydbilde har man her en audiovisuell spillopplevelse i verdensklasse.