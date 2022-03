Army of the Dead vant fansens egen Oscar

HQ

Zach Snyders actionfylte zombiefilm Army of the Dead ble aldri noen kritikerfavoritt, men som de fleste sikkert vet fungerer ikke vanlig ammunisjon som tiltenkt på vandøde skapninger, og på et blunk ble den en stor suksess for Netflix, og en oppfølger ble dermed bekreftet tidlig. Nå har filmen også vunnet en Oscar.

Vi snakker om prisen Fan Favorite Movie, som ble stemt frem ved ukens ukens Oscar-galla. Fansen kunne stemme på sin favorittfilm via Twitter med hashtaggen #OscarsFanFavorite, og Snyders film vant overlegent.

Her er de fem filmene som fikk flest stemmer:



Army of the Dead

Cinderella

Minamata

Spider-Man: No Way Home

tick, tick...BOOM!



Takk, IGN