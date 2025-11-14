Asetek Initium er her - kvalitetsoppgradering fra tastatur til ekte simulator-racingutstyr til svært rimelige priser

Asetek er en kjempe i industrien med et enormt antall patenter og konsepter som har formet moderne datakjøling, og spesielt kategorien simracing, som også er grunnen til at de har dominert markedet for high-end simracing-maskinvare i lang tid (4 år i Sim, mer enn 20 i væskekjøling). Dessverre betyr det å lage det beste utstyret også at prisingen ofte er på et nivå der de fleste spillere ikke kan være med.

HQ

Møt Initium-serien, et forsøk på å bringe seriøs byggekvalitet og mange av funksjonene fra high-end periferiutstyr til et mer budsjettvennlig nivå, og dermed gjøre seriøs simracing mer tilgjengelig. Initium-rattet er kompatibelt med de fleste andre merker gjennom adaptere, noe som gir fleksibilitet uten kompromisser. Selv om selve rattet ikke kan oppgraderes, kan Initium-pedalene oppgraderes for å matche ytelsen til Aseteks high-end T.H.O.R.P. II-pedaler. Akselavstanden kan også oppgraderes fra 5 Nm til 8 Nm, slik at simracere kan skalere oppsettet sitt etter hvert som ambisjonene vokser. Dette er perfekt for første simulator-racing, ettersom den kan oppgraderes i nivå, akkurat som kjøreferdighetene dine.

Selv om det finnes en rekke individuelle komponenter og oppgraderingssett er det også to pakker som gir en flott komplett pakke for den håpefulle simulator-raceren.

Asetek har fokusert på noen viktige nøkkelpunkter på tvers av produktene. Dette er ikke bare ingeniørarbeidet som er gjort i Danmark, bruken av høypresisjons Hall-sensorer med høy presisjon, og Aseteks berømte interne motorkontrollere med lav latens og høy presisjon og interne maskinvarekommunikasjon.

Asetek har gjort sitt beste for en flytende og enkel installasjon, med et hurtigkoblingssystem som også sikrer et rotfritt oppsett, ettersom det gjøres med minimalt med kabler. Rattet klikker bare på direktedrevet motorsystem uten verktøy eller kabler.

Akselavstanden fungerer også som et sentralt knutepunkt der alle andre eksterne enheter er koblet til, ettersom den fungerer som tilkoblingspunkt til PC-en din og RaceHub-programvaren, utviklet internt av Asetek, og sikrer full kontroll over alt fra LED-lys til pedalkart og justering av dødsone.

Vi har sett nærmere på tre av hovedproduktene:

Initium-rattet er laget av en solid polymer av bilkvalitet, men til tross for dette er prisen fortsatt attraktiv. Håndtaket har høy komfort og et perforert grep, forsterket av en gummioverflate som sikrer lang levetid. Det er 11 trykknapper, hvorav fire er bakgrunnsbelyste, noe som gir deg mange alternativer, og i tillegg en 4-veis D-pad, magnetiske girspaker og to roterende kodere. Hvis du savner turtallsmåleren, gir ni aRGB-LED-er deg den visuelle tilbakemeldingen du trenger, og ja, de kan tilpasses. I motsetning til mange andre modeller kobles denne sammen med et enkelt klikkgrensesnitt, med all dataoverføring integrert i rattstammen.

Initium-pedalsettet leveres i en solid ramme som tåler 140 kg kraft fordi det er laget av glassfiberforsterket komposittmateriale som ser ut som smidd karbonfiber. Selv om det er laget for å bare stå på gulvet, er det naturligvis forberedt for montering i en cockpit hvis du ønsker det en dag, og har også plass til en ekstra pedal i tillegg til oppgraderingsalternativer i form av enten lastceller eller hydrauliske bremser. Det bruker Hall-sensorer som standard, og kan brukes i både cockpit- og gulvmodus (de er fysisk litt forskjellige), noe som gir deg full fleksibilitet og trygghet når det gjelder fremtidige oppgraderinger.

Til slutt, hoveddelen i det hele, den svært realistiske direktedrevne 5,5 NM/lav latens-akselavstanden, innkapslet i ekstrudert aluminium, tung, men likevel enkel å installere på et bord hvis du ønsker det, med 16 384 graders respons støttet av et internt 14-bits datasystem som tillater tilbakemelding ned til 0,022 graders rattbevegelse, noe som forbedrer din fordypning til et helt nytt nivå. Dette kommer ikke bare med et imponerende dreiemoment, men er også enkelt å montere på skrivebordet ditt med braketten som følger med i esken. For de som ønsker en enda mer realistisk opplevelse, lar et plug'n play-oppgraderingssett deg oppgradere til 8 Nm, noe som gir styringsopplevelsen enda mer kraft, levert i ett øyeblikk, ettersom svinghastigheten økes til 2,5 Nm/ms. Dette vil gjøre den fysiske kraften i navet/rattet mye nærmere den i en ekte racerbil.

Les mer om Asetek Initium her.