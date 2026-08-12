Asha Sharma ble møtt av fagforeningsdemonstrasjoner da hun besøkte Bethesda

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Xbox-sjefen Asha Sharma avslørte nylig at hun hadde fått sjansen til å sjekke ut « The Elder Scrolls VI, et spill hun mener ser ut til å leve opp til fansens forventninger. Men da hun besøkte Bethesda for å se på studioet og dets pågående prosjekter, fikk hun alt annet enn en varm velkomst.

Fagforeningen Communications Workers of America (CWA) protesterte høylydt mot de massive oppsigelsene som Microsoft hadde gjennomført, og hadde satt opp en stor oppblåsbar rotte foran Bethesda og plantet røde flagg på plenen – ett for hver person som hadde mistet jobben.

Redaktøren i The Verge, Tom Warren, delte bilder av scenen via Threads, som du kan se nedenfor.