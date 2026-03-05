Assassin's Creed Codename Hexe blir "mørkere" enn tidligere spill i serien

HQ

Nå som det ser ut til at vi snart må si farvel til Assassin's Creed Shadows, er alle øyne rettet mot hva som blir det neste for Ubisofts historiefortellende franchise. Assassin's Creed IV: Black Flag Remake eller Assassin's Creed: Black Flag Resynced ble endelig bekreftet i går kveld, men et annet sted i Ubisofts enorme innlegg fikk vi også noen nyheter om et helt nytt spill.

"Selv om vi vet at vi ikke har delt mye om denne ennå, blir den bygget med stor omhu av vårt veteranteam her på Ubisoft Montreal," begynner innholdssjef for Assassin's Creed-serien Jean Guesdon. "Forvent en unik, mørkere, fortellingsdrevet Assassin's Creed-opplevelse, som utspiller seg i et avgjørende øyeblikk i historien."

"Vi tar oss tid til å levere på den ambisiøse visjonen, noe som betyr at vi vil være stille litt lenger, men vi elsker å se all entusiasmen som skjer på kanalene våre og kan ikke vente med å avsløre mer når tiden er inne," fortsetter innlegget.

Det gir oss ikke noe å gripe fatt i umiddelbart, men forhåpentligvis kan vi før året er omme, eller enda nærmere sommeren, få høre litt mer om hva dette mystiske nye AC-spillet har å by på. Vil det være mer likt den nyere generasjonen av spill, eller vil det ta oss tilbake til de berusende dagene med Assassin's Creed II og utover? Det er tydelig at Ubisoft er hyped om denne tittelen, så forhåpentligvis kan vi snart også være det.