Assassin's Creed Shadows er allerede årets største fysiske spill i Storbritannia

Det er ganske trygt å anta at Monster Hunter: Wilds har vært den største spilllanseringen i 2025 så langt, ettersom Capcoms tittel klarte å flytte hele åtte millioner eksemplarer på bare noen få dager, og til og med toppet 1,3 millioner samtidige spillere på Steam. Det suksessnivået er veldig vanskelig å matche, og så langt er Assassin's Creed Shadows godt utenfor tempoet med rundt to millioner spillere til spillets navn for øyeblikket.

Shadows har imidlertid Wilds slått på ett område, og det er fysiske bokseeksemplarer i Storbritannia. Slik det ser ut, er Shadows allerede årets største fysiske lansering i landet, som GamesIndustry.bizs Christopher Dring bemerker mens han refererer til data fra Gfk.

Informasjonen avslører at Shadows til og med har solgt flere fysiske eksemplarer på én uke enn Star Wars Outlaws klarte på tre måneder, og selv om alt dette er imponerende for Ubisofts tittel, skal det sies at den høyst sannsynlig vil miste denne rekorden senere i år når de neste EA Sports FC eller Call of Duty, eller Mario Kart 9, eller kanskje til og med Grand Theft Auto VI gjør sin ankomst.