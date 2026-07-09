Assassin's Creed: Veiledning til « Black »-flagget: Tips og triks for å bli rik på kort tid

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Når det gjelder Assassin's Creed: Black Flag Resynced, er det egentlig ikke så mye som er fundamentalt «nytt». Denne nyutgivelsen er nettopp det – en nyutgivelse – noe som betyr at de fleste aktivitetene, samleobjektene og hemmelighetene er akkurat slik du husker dem fra det opprinnelige Assassin's Creed IV: Black Flag, bortsett fra at de nå har fått et glansfullere lag med maling.

Selv om du kanskje husker hvor du finner visse skjulte godbiter eller bruker eksisterende gjennomgangsveiledninger for å finne de unnvikende samleobjektene, er det du kanskje har glemt eller trenger en oppfriskning på, hvordan du best kan dra nytte av spillets økonomi og hvordan du raskt kan tjene penger for å gjenoppbygge Great Inagua og forbedre Jackdaw for å gjøre sjøaktivitetene enklere. Hvis dette høres ut som noe for deg, bør du lese videre.

Hvordan tjene penger i Assassin’s Creed: Black Flag Resynced i «begynnelsen av spillet»

Det blir enklere å tjene penger i Assassin’s Creed: Black Flag Resynced etter hvert som spillet utvikler seg. Det er som man sier: du må bruke penger for å tjene penger. Men den tankegangen er vanskelig å sette ut i praksis når du er blakk fra starten av.

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Når stabilisatorene endelig fjernes og hele Karibia begynner å ligge for dine føtter, finnes det noen aktiviteter som er ideelle for å tjene penger utrolig raskt. For det første kan du lete etter skattekistene som finnes på hver øy og hvert sted. Du finner disse ved å synkronisere med utsiktspunkter, da ikonene for skattekistene da vil vises på kartet ditt. Å åpne dem er vanligvis like enkelt som å finne kisten og samhandle med den, med det forbeholdet at noen er beskyttet av fiendtlige enheter. Vanligvis gir kistene deg mellom 400 og 1 000 gull hver, så de er en viktig måte å raskt skaffe seg midler på.

I tillegg kan du finne skattekart på døde skjeletter og lete etter de nedgravde skattekistene deres. Disse er vanligvis fulle av penger og godbiter, slik at du kan skaffe deg midler uten å utsette deg for særlig fare.

Ellers, hvis du klarer å få tak i sukker og rom fra ressurskasser, kan du enkelt selge disse ressursene for penger, men det lønner seg også å beholde dem, da de vil komme godt med senere. Apropos ressurser...

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Hva du ikke bør gjøre i «spillets tidlige fase»

...Ikke selg tre-, metall- eller tekstilressurser. Du trenger disse for å oppgradere Jackdaw, og selv om raske penger kan være fristende, er disse ressursene langt vanskeligere å få tak i sammenlignet med vanlige mynter.

I tillegg er Jackdaw i de tidlige delene av spillet ikke til mye annet enn navigering og utforsking. Ikke prøv å bruke skipet ditt som et rovdyr på de åpne havene, der du jakter på andre skip og plyndrer dem for bytte. Du vil ende opp med å bruke mer penger på reparasjoner enn du tjener, så spar deg for hodepinen og hold den aggressive holdningen for en annen dag.

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Til slutt: motstå fristelsen til å bruke penger i butikkene. Og da mener vi på hva som helst. Prøv å la være å kjøpe nye sverd eller pistoler, og ikke kjøp ammunisjon eller medisiner heller, med mindre du er helt desperat etter dem. Du kan plyndre det meste av det siste fra lik eller rundt omkring i nivåene, og å oppgradere sverdene eller pistolene dine vil faktisk ikke forbedre Edward nevneverdig, i hvert fall ikke i de tidlige fasene.

Når du har kommet deg gjennom «begynnelsen av spillet», hva er da den beste måten å tjene penger på?

Når du er utnevnt til kaptein på Jackdawn og har låst opp en havnesjef, vil du umiddelbart bli fristet til å kjøpe nye gjenstander til skipet ditt. Prøv å unngå å gjøre det foreløpig. Du trenger ikke å vente mye lenger, det lover vi, men å spare penger til det som kommer, er virkelig, virkelig nyttig på lang sikt.

Du bør spare pengene dine til du når Great Inagua. Dette er hjemmebasen til Edward og flåten hans, og det er en bosetning du kan forbedre med noen få mindre oppgraderinger. Vi sier «mindre» fordi Black Flag aldri helt nådde opp til ekte RPG-nivå, så det er tre oppgraderinger for hovedherregården og deretter syv bosetningsfasiliteter å forbedre, noen med tre nivåer å låse opp. Disse oppgraderingene er ikke akkurat billige, og hvis vi skulle gi et omtrentlig tall, ville det ikke overraske oss om du trengte 100 000 gull for å oppgradere Great Inagua fullt ut.

Vi anbefaler å starte med å forbedre herregården for å låse opp innsamlingsboksen, øke kapasiteten og øke hastigheten den tjener passiv inntekt med. Dette er de dyreste oppgraderingene av dem alle, men når de er ferdige, kan du dra inn til byen og bygge fiskebrygga og skattehandleren – de eneste to nye fasilitetene sammenlignet med det opprinnelige spillet. Du vil ha nytte av disse, da de øker den passive inntekten fra gjemmestedet og dermed mengden penger du kan hente ut.

Herfra kan du ganske enkelt begynne å bruke penger andre steder, samtidig som du ofte drar tilbake til Great Inagua for å hente inn penger fra innsamlingsboksen.

Når skjulestedet er oppusset, hva skjer så?

Nå kommer den enorme mengden tid og innsats som kreves for å forbedre Jackdaw. Vårt råd er å forbedre skrogpansringen, skaden fra morteren og bredsidekanonene, samt antallet bredsidekanoner. Du kan tenke på disse områdene som skipets helse og skadeevne, hvis vi skulle behandle Jackdaw som en RPG-karakter, så jobb med disse kjerneegenskapene så lenge du kan før du går over til å forbedre svingkanonene, legge til en ramm, forbedre mannskapskvarteret og utvide lagringsplassen.

Når Jackdaw er i god og komfortabel stand, kan du dra ut på det åpne havet og begynne å knuse skonnerter, brigger og kanskje til og med en og annen fregatt. Vi anbefaler at du unngår krigsskip og større fregatter inntil Jackdaw er nesten fullstendig oppgradert, men du kan begynne å skape kaos blant de andre typer fartøy og til og med ta for seg mindre forter. Når det gjelder det siste punktet, gir forter mye penger og gjør det mulig å begynne å utnytte Kenways flåte, et annet passivt system for å generere inntekter – selv om det er mindre effektivt sammenlignet med Great Inagua, i hvert fall i begynnelsen. I hovedsak kan du sende erobrede skip ut på oppdrag og oppgaver, der belønningen ofte vil være et engangsbeløp i kontanter. Haken er at du må bruke penger på å reparere skip, at skip kan bli senket, at du trenger bestemte typer skip til bestemte oppdrag, og at ikke alle oppdrag gir penger i belønning. Så bruk systemet, men ikke regn med å være avhengig av det.

Til slutt vil du på dette tidspunktet sannsynligvis kunne ta på deg drapskontrakter og til og med marinekontrakter. Dette er enkle og grunnleggende utfordringer som ligner på sideoppdrag, der du blir bedt om å drepe en fiende eller ødelegge et bestemt skip. Vanligvis er drapskontraktene en lek å fullføre og gir god betaling, mens sjøfartskontraktene kan være tøffere og er sannsynligvis forbeholdt «senere i spillet», dersom du fremdeles trenger penger da.

Andre raske tips og triks det er verdt å huske på

Selv om dette er de fleste tipsene og triksene du trenger for å bli en velstående «hval» i Karibia, er det noen siste strategier du bør huske på som er nyttige for å øke inntektene dine enda litt mer.