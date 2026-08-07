Denshattack! Veiledning: Tips og triks for å oppnå høye poengsummer

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Spillopplevelsen i «Denshattack!» er gjennom og gjennom i arkadestil, og hvert nivå innbyr til å bli spilt om igjen. Hvert nivå registrerer spillerens høyeste poengsum og raskeste tid, samtidig som det byr på en rekke utfordringer å fullføre og samleobjekter å finne, noe som gir deg stadig nye grunner til å komme tilbake. Men med de utrolige hastighetene du suser gjennom banene med, kan det være vanskelig å finne ut nøyaktig hva som skjer med poengtelleren din, hva du kunne gjort bedre, og hva som er den beste måten å oppnå de gullmedaljene på. Her er en guide som skal hjelpe deg med å finne litt klarhet midt i galskapen som er spillopplevelsen i Denshattack!, der vi går gjennom detaljene i hver mekanikk slik at du vet nøyaktig hvordan du kan perfeksjonere løpene dine.

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Manual-start

Manualer forklares ganske tydelig av spillet allerede tidlig: hold venstre spak opp eller ned når du lander for å fortsette å øke trikkmultiplikatoren din til du enten krasjer eller tiden for manualen går ut. Vanligvis kan du ikke gå inn i en manual før etter ditt første hopp, noe som betyr at det er det andre hoppet som begynner å bygge opp multiplikatoren. Men ved å starte banen på nytt og holde opp eller ned på lasteskjermen, kan du gå rett inn i banen i manuell modus. Utfør en perfekt start for å holde toget på skrå, så vil multiplikatoren din nå begynne å bygge seg opp allerede fra ditt aller første hopp. Det er ikke en enorm forskjell, men en pålitelig måte å øke din potensielle poengsum på.

Tricktionary

Jeg sier ikke at du bør studere Tricktionary til du kjeder deg, men å ta en titt på noen forskjellige triks og lære dem utenat gjør en enorm forskjell for hvor godt du bygger opp poengsummen din. Siden utdaterte triks gir en så hard straff på poengsummen din, er det et must å holde ting friskt. Selv om det er ganske enkelt å blande inn noen forskjellige grunnleggende, mellomliggende og avanserte triks uten å anstrenge deg for mye, vil jeg definitivt anbefale å ta med minst 4–6 hardcore-triks i repertoaret ditt til å begynne med. Noen av de enkleste å utføre er Front 180 Cancel Kick, Back 180 Cancel Heel, Front 180 Impossible og Back 180 Impossible. Bygg deg opp derfra, så vil du ubevisst veksle mellom dem alle på kort tid.

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Triks på vegger, glidebaner og monorail

Denshattack! begrenser seg ikke bare til togskinner, men byr på en rekke hindringer, terrengtyper og transportmidler du må bytte mellom for å fullføre nivåene. Når du kjører på vegger, glir og kjører monorail, gir hvert horisontalt sveip med høyre joystick et triks verdt 200 poeng og en økning i kombomultiplikatoren din. Siden det nesten ikke finnes andre måter å tjene poeng på i disse delene, er det avgjørende å bruke disse så ofte som mulig for å nå din neste høyeste poengsum, spesielt siden det ikke er noen straff for å gjøre det. Bare sørg for at du ikke risikerer å krasje for å få til noen få ekstra triks.

Grind-triks

Når det gjelder rail-grinding, fungerer triksene på samme måte som i de nevnte seksjonene, men de er ikke den eneste måten å skaffe poeng på. Grindmåleren har et grønt «sweet spot» i midten som opprettholder balansen og øker spillerens poengsum. På hver side ligger imidlertid en rød «faresone» som avbryter grinden din og mest sannsynlig sender deg flygende i døden: en sone som grindtriks sender deg rett inn i. Det spillet ikke forteller deg, er at hvert grind-triks nullstiller tiden du kan tilbringe i faresonen, noe som gjør det til en sikker måte å både tjene poeng og holde seg på sporet under grind-seksjonene, så lenge du hele tiden utfører grind-triks.

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Dobbel drifting

Drifting på flere spor var en mekanikk jeg drømte om at dette spillet skulle ha, og heldigvis utnytter det denne muligheten til sitt fulle potensial. Det gir så mange muligheter i tillegg til de tiltenkte funksjonene, slik at du kan samhandle med banelementer, ødelegge fiendtlige tog eller samle inn samleobjekter på flere spor samtidig. Men enda viktigere enn alt dette er at dobbeltdrifting lar deg opprettholde manualen uten tidsbegrensning. Hvis du befinner deg i et trangt område uten plass til å hoppe opp og utføre triks, er den beste måten å opprettholde manualen og fortsette å bygge opp multiplikatoren på, å bytte til dobbeltdrifting. Det vil si, hvis det i det hele tatt finnes to spor du kan kjøre over.

Yukaze-triks

Yukaze lar deg ri på naturlige vindkast for å hoppe høyt opp i luften ved hjelp av et triks. Når du kjører inn i vindtunnelen, vil en mindre, gul vindpust dukke opp rundt toget ditt, noe som indikerer muligheten for en «Perfect Yukaze». Hvis du utfører et slikt triks, får du 200 ekstra poeng i tillegg til poengene for selve trikset. Selv om dette høres flott ut i teorien og ofte er verdt å prøve på, kan det være langt mer verdt å utføre et ekstra triks før Yukaze-trikset ditt enn å satse på bonusen. Hvis du bare har kort tid i luften før du kommer inn i vindene, bør du gå for en «Perfect Yukaze». Men hvis hoppet ditt gir deg muligheten til å utføre et «Advanced»- eller «Hardcore»-triks på forhånd, vil disse være verdt mer og kan utgjøre en betydelig forskjell over en serie med Yukazer.

Trick-avbrytelse

Dette nevnes ikke offisielt noe sted i spillet, men jeg kaller det dette foreløpig. « Denshattack! avbryter kombinasjonen din når manualvarigheten din slutter, noe som skyldes at du balanserer på banen med for lav hastighet i flere sekunder. Å hoppe opp og utføre et triks for å holde kombinasjonen i gang er vanligvis det beste, men hvis du rett og slett ikke har plass eller avstand til å fullføre et, er et triksavbrudd løsningen. Dette innebærer å lande tilbake på banen i luften under et triks, selv om du ikke fullfører det. Hvis du lander og holder enten opp- eller ned-knappen inne etter dette, vil varigheten på manualen din nullstilles – den vil bare ikke øke kombinasjonen. Du kan utføre et triksavbrudd selv i de trangeste tunnelene hvis du er rask nok, noe som gjør det mulig å holde kombinasjonen i gang i nesten alle situasjoner.

Å utnytte multiplikatoren

Med alle disse triksene og tipsene kombinert, bør det være mulig for deg å komme deg gjennom nesten alle baner i « Denshattack! uten å bryte kombinasjonen din, og dermed oppnå enorme, tresifrede multiplikatorer. Jeg har funnet stor tilfredsstillelse i å prøve å oppnå min høyeste poengsum på hvert nivå, men hvis du bare går etter gullmedaljene uten å prøve å presse spillet til dets absolutte grenser, må du ikke være redd for å innløse multiplikatoren din. Ferdighetsnivået i «Denshattack!» er utrolig høyt, men rangeringene er langt mer overbærende enn du kanskje tror, spesielt når du bruker disse teknikkene. Å krasje midt i en kombinasjon fører til at alle poengene knyttet til din nåværende multiplikator går tapt, noe som gjør flere minutter med dyktig spill meningsløst. Det er virkelig ingen grenser når det gjelder dette spillet, men du trenger ikke å nå helt til topps hver gang du spiller et nivå. Det er ingenting mer frustrerende enn å miste en x250-multiplikator fordi du ved et uhell landet i en grop fem minutter inn i nivået.

Dessverre har «Denshattack! foreløpig ingen rangliste i selve spillet eller PvP-funksjoner, så det er ingen måte å sammenligne resultatene dine med andre spillere over hele verden på, men forhåpentligvis vil disse tipsene og triksene hjelpe deg med å oppnå nye rekordresultater. Når det er sagt, la oss krysse fingrene for at Undercoders introduserer en slags poengliste i fremtiden, slik at vi kan vise frem våre «denshattacking»-ferdigheter for hele verden.

Hvis du har oppdaget andre tips eller triks for å oppnå nye høyrekorder i « Denshattack!, gi oss beskjed i kommentarene!