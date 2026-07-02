Rhythm Paradise Groove Veiledning: Hva er Beatspell, og tips og triks for å mestre spillet

HQ

Du har kanskje sett det under Nintendo Direct som ble sendt i begynnelsen av juni, men « Rhythm Paradise Groove » er utvidet med en egen ny spillmodus som kombinerer det rytmiske spillopplegget med elementer fra RPG og dungeon-crawling-lignende systemer. Den heter Beatspell, og hvis du lurer på hva akkurat denne modusen er og hvordan du mestrer den, har vi satt sammen denne praktiske guiden.

Hvor finner du Beatspell?

For det første låser du opp Beatspell ganske tidlig i Solo-modusen. Du trenger ikke å ha fullført de rundt 80 nivåene for å låse opp denne modusen, siden det første «kapitlet» blir tilgjengelig etter de første Remix-nivåene.



Ikke gå glipp av: Vår guide til å mestre alle de 30 minispillene i Solo-modusen



Den ligger i Frontside-rekken med minispill, helt til venstre – to plasser over kafeen og én under kredittaktiviteten. Hvis noen av disse punktene virker fremmede for deg, ikke vær redd – du vil snart låse dem opp mens du spiller gjennom Solo-modus.

Dette er en annonse:

Når du faktisk klikker på Beatspell, vil du ganske snart oppdage at mye av det er låst, og at fremdriften i hovedsak avhenger av at du tjener medaljer i minispillene i Solo-modus. Du må også fullføre Beatspell-kapitlene for å låse opp det neste, men det er en ganske vanlig fremdriftsmekanisme. Totalt vil du låse opp et nytt kapittel for hver tredje medalje du tjener, noe som betyr at kapittel 2 låses opp etter tre medaljer, kapittel 3 etter seks medaljer, kapittel 8 etter 21 medaljer og så videre.

Hvordan spiller man Beatspell?

Å spilleBeatspell kan virke ganske komplisert i begynnelsen, men det er faktisk ganske intuitivt og smart når du prøver det ut. Du får se en diamantform der en markør beveger seg med klokken rundt de fire punktene i takt med en underliggende rytme som endrer seg avhengig av motstanderen og sangen. Målet er å samkjøre inndataene dine med sirkelen for å kaste magi, og dette er enkle kommandoer som for eksempel kan dreie seg om å trykke på A i to taktslag (for å samkjøre med toppen og den høyre kanten av diamanten) for å kaste en flamme, eller i stedet å blande inn inndata over to taktslag, bruk av andre knapper, å måtte hoppe over en takt – listen er lang.

Forskjellen mellom «Beatspell» og de viktigste minispillene i « Rhythm Paradise Groove » er at du har langt større handlefrihet i hvordan du spiller, siden du selv kan bestemme hvilke magiske angrep du skal kaste, avhengig av situasjonen. For eksempel kan du støte på en fiende som bruker ild, og da er vannangrep mer effektive enn ildangrep, noe som vil avgjøre hvilke magiske angrep du kaster. På samme måte er målet å overleve i kamp, og hvis en fiende leverer et par raske slag, må du kanskje kaste inn noen helbredende trylleformler for å fylle opp helsebaren din igjen. Uansett er det helt opp til deg hvilke trylleformler du kaster.

Dette er en annonse:

På en måte er Beatspell mer en turbasert RPG-opplevelse, bortsett fra at i stedet for å planlegge angrepene dine strategisk og deretter gi stafettpinnen videre til fienden, behandler du hver fjerde takt som en tur der du legger en plan for hvordan du skal fortsette å kaste magi og håndtere angrepene du får tilbake.

Tips og triks for å mestre Beatspell



For det første er det helt avgjørende å være oppmerksom på fiendetyper. Dette defineres for det meste av fiendens farge, men hvis du ser en trylleformel gløde til venstre på HUD-en din, betyr det at den trylleformelen er mer effektiv mot akkurat den trusselen, så bruk den med omhu. Før et møte vil den også fortelle deg hvilken trylleformel som vil være mest effektiv mot den fienden.

For det andre: Ikke bekymre deg for å gå glipp av taktslag – det skjer. Når du snubler, bør du heller ta et øyeblikk og starte på nytt, og bruke det første taktslaget øverst i diamanten som din ledestjerne, om du vil.

For det tredje: Ikke bekymre deg for mana, utholdenhet eller andre begrensende faktorer av den typen. Du kan kaste så mange trylleformler du vil, så ofte som kastingsoppskriftene tillater. Derfor kan du kaste to ildkuleformler i løpet av én rotasjon rundt diamanten, begge med start øverst og nederst på diamanten. På samme måte kan du velge og vrake: kaste en ildkule, bytte til en helbredende trylleformel og deretter avslutte med et vannangrep. Poenget er at trylleformelkastingen ikke trenger å starte øverst i diamanten, ved den «første posisjonen».

For det fjerde: Når du oppgraderer magi mellom kamper, bør du legge vekt på å ha en balanse der skadende magi dominerer. Selv om det kan være nyttig å ha en kraftigere helbredelsesmagi, kan du bruke den ganske effektivt – hvis du timerer den perfekt, kan du gå fra 40 HP tilbake til full helse (100 HP) i løpet av totalt fire taktslag. Poenget er at helbredelsesformlene er ganske gode slik de er, mens skadeformlene alltid kan forbedres.

Til slutt, når det gjelder bosskamper, trenger du ikke å bekymre deg for bossens helsebar. Bare fortsett å slite på den, konsentrer deg om din egen oppgave, så vil du til slutt vinne. Så lenge du konsekvent kaster trylleformler, treffer perfekte trylleformler så ofte du kan og hele tiden fyller opp din egen helse, vil du helt sikkert lykkes og overvinne bossene som blir kastet mot deg.



Hva er de beste måtene å oppnå toppscore på?

Til slutt vil du sannsynligvis legge merke til at Beatspell har et poengsystem. Dette er mer et element som gjør spillet gjen spillbart enn noe annet, siden seier ganske enkelt handler om å beseire fienden som står i veien for deg. Når det er sagt, hvis du vil jakte på toppkarakterer og oppnå fem stjerner i hvert møte, er det noen viktige triks du bør huske på.



Hastighet – Jo raskere du fullfører et møte/kapittel, desto høyere blir sluttpoengsummen din.

– Jo raskere du fullfører et møte/kapittel, desto høyere blir sluttpoengsummen din.

Behold hjerter – Hvis du ikke dør under et møte og fullfører kapitlet med alle tre hjertene intakte, får du en ekstra bonuspoengsum.

– Hvis du ikke dør under et møte og fullfører kapitlet med alle tre hjertene intakte, får du en ekstra bonuspoengsum.

Oppnå perfekte treff – Jo flere perfekte treff du får, desto høyere blir sluttpoengsummen din.



Og det er egentlig alt du trenger å vite. Beatspell er kanskje den mest komplekse og unike modusen i Rhythm Paradise Groove, men i bunn og grunn er det fortsatt en ganske enkel rytmeopplevelse der timing og å holde hodet kaldt under press er de viktigste triksene å huske på. For mer om spillet, ikke glem å lese vår dedikerte anmeldelse.