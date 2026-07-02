Rhythm Paradise Groove Veiledning: Slik mestrer du alle de 30 grunnleggende minispillene i solo-modus

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Når det gjelder Nintendos « Rhythm Paradise Groove », er det en mengde minispill å mestre og overvinne. Modusen du spiller i avgjør hvilke minispill du vil møte, ettersom ting endrer seg noe når du bytter mellom de ulike hovedmodusene som tilbys. Når det gjelder «story mode», her kalt «Solo», er det totalt 30 minispill å prøve seg på, men de er fordelt på to «baner» kalt «Frontside» og «Flipside», og hver av dem har en litt mer krevende videreutviklet versjon som du må klare før du får se de virkelige rulletekstene.

På samme måte er hvert «kapittel» i Solo-modusen delt inn i fire minispill og en «Remix», som i praksis er en sammensetning av minispillene du har opplevd så langt. Det finnes faktisk 20 «Remix»-nivåer, men de fleste finnes mot slutten av «Flipside», der seks «Remix»-nivåer følger etter hverandre.

Å fullføre et nivå er også ganske greit, siden du bare trenger å time handlingene dine etter rytmen uten å gjøre så mange feil at du til slutt får karakteren «Good». I « Rhythm Paradise Groove » tilsvarer «Good» en bestått karakter, noe som betyr at du låser opp neste nivå og kan fortsette videre i spillet. Hvis du ikke oppnår den karakteren – og du vil sikkert gjøre feil av og til, siden noen av minispillene er vanskelige å mestre – må du spille om igjen til du lykkes. På samme måte kan du prestere bedre enn «Good» og oppnå karakterene «Pretty Good» og til og med «Amazing», hvor sistnevnte gir deg en medalje og gjør at minispillet du utførte denne bragden i, blir kvalifisert for å oppnå karakteren «Perfect». Dette kan være litt kronglete av to grunner: For det første må du faktisk være perfekt for å fullføre oppgaven, men for det andre må du få en «Perfect»-mulighet til å dukke opp i et minispill, noe som skjer tilfeldig mens du ellers jobber deg gjennom spillet. Hvis du lykkes og får karakteren «Perfect», vil du til og med låse opp et nytt ekstra minispill.

Uansett, for et spill som er ganske rudimentært når det gjelder kontrollene, er det mye å sette seg inn i i Rhythm Paradise Groove, og det er derfor vi har laget denne praktiske guiden for å hjelpe deg med å mestre hvert eneste minispill.

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Frontside

Hoop Trundling

Trikset her er å ignorere det visuelle og hva de andre sirkulære figurene driver med. Fokuser på figuren din og lytt til lydsignalene «pa pi pu pe po». Legg merke til at du alltid hopper på det siste, og at dette følger minispillets grunnleggende rytme. Det betyr at hvis du stamper med føttene og nikker med hodet i takt med rytmen, vil det hjelpe deg å holde takten.

Brolly Good Show

Igjen, ikke la deg distrahere av lydsporet eller grafikken som brukes. Bare hold rytmen med den underliggende takten, som vises ved at de fire figurene nikker med hodet, og tilpass deretter innspillene dine til denne takten, samtidig som du holder lydene i bakhodet for å avgjøre om du må åpne eller lukke paraplyen.

Disc Dog

Dette er et minispill du uten tvil vil komme til å avsky, rett og slett fordi det setter din evne til å holde takten på den største prøve. Den vuggende bevegelsen til hunden din, valpen i nærheten og eieren vil hjelpe deg med å holde takten, men ingenting av dette endrer det faktum at du må være helt presis når du skal hoppe syv takter etter at en frisbee er kastet. Øvelse gjør virkelig mester i Disc Dog.

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Feeding the Beast

Selv om mange av disse minispillene handler om å holde rytmen, vil de med gode reaksjonstider kunne dra full nytte av «Feeding the Beast», ettersom du ganske enkelt kan følge med på plantens form, huske hvilket prosjektil den skyter ut, og deretter reagere når du vet at det er på vei tilbake ned mot bakken. Den største utfordringen med å mestre dette minispillet vil være å unngå feil, siden det er mange prosjektiler i spill i «Feeding the Beast».

Ribbit Rocket

Et annet minispill som er ganske enkelt å mestre. Ribbit Rocket handler om å følge rytmen og deretter skyte ut frosker hver gang en lander på vannliljeplaten din. Igjen, hold øye med de bevegelige elementene i bakgrunnen og tim avskuddene dine etter disse bevegelsene for å ha best mulig sjanse til å lykkes.

Stop N Go N Stop

Det fine med dette minispillet er at du nesten kan ignorere bakgrunnen og rytmen og bare lytte etter lydsignaler. «Beep beep»-lyden betyr at du skal stoppe ett pip senere, mens nedtellingen «dink, dink, 3, 2, 1» betyr at du må øke farten så snart timeren når «1» for å lykkes. Lytt til lydene, trykk på de riktige knappene, så vil du klare denne oppgaven med glans.

Hop N Slide

I likhet med «Stop N Go N Stop» ovenfor handler «Hop N Slide» først og fremst om å lytte etter de riktige lydsignalene. Selv om rytmen hjelper deg med å holde takten og koordinere de riktige inndataene, vil det å stole for mye på rytmen også føre til at du snubler senere i aktiviteten når «glitchen» oppstår og alt går altfor fort. Trikset er å ignorere kaoset og bare lytte til lydsignalene, og trykke på knappene til rett tid.

Pop, Don't Drop

Grafikken er faktisk veldig nyttig her, siden du ved å se hvordan kulene er plassert kan forutse hvordan du skal sprenge dem. På samme måte, når kulene blåses opp over bunsenbrenneren, bestemmer lydene de lager den samme rytmen du bør sprenge dem i – altså: sprenge, sprenge, vente, sprenge, lang sprenge.

Slice N Dice Kitchen

Som i de fleste minispill gjelder de samme triksene her. Først må du holde deg til rytmen som visualiseres gjennom kokkens hoppende bevegelser, og deretter må du tilpasse deg ved å lytte etter lydsignalene som indikerer hvilken grønnsak som blir kastet mot deg. For det meste er disse alle like, uansett om det er en tomat eller en paprika, men brokkolitrioene har et annet signal, da du må reagere på en unik måte for å fange alle tre når de kommer raskt inn.

Sneezy Moon

Personlig er dette kanskje det minispillet jeg liker minst, siden det hele tiden prøver å lure deg med noe uventede, raske nys. Her gjelder det at øvelse gjør mester, for den beste måten å oppnå toppkarakter på er å spille og fortsette å spille til du kjenner igjen nyselydene og mønstrene og kan reagere på flekken når du vet hvilken som kommer. Hvis du klarer å oppnå karakteren «Amazing» eller «Perfect» på dette, har du min respekt.

Crab Snacks

Et av de beste triksene her er ganske enkelt å alltid bruke dobbelklør, med mindre du blir kastet en java-bønne i den videreutviklede versjonen av aktiviteten. Følg med på hvordan et objekt spretter, lytt til lydsignalet som indikerer hvordan de andre krabberne spretter det, og gjenta det i takt og på riktig tidspunkt, så vil du mestre «Crab Snacks».

Hop, Stop N Roll

Her kan du forvente en lignende suksessmetode som med «Sweeper Star» nedenfor, da den beste måten å lykkes på er å ganske enkelt anta at du hele tiden skal hoppe fremover, med mindre lydtakten spiller for å markere et avbrudd i opptredenen. Ellers trykker du hele tiden på A for å hoppe fremover til hver takt, og bytter bare ut et hopp med en fremoverrulling (som også varer én takt) når den aktuelle lyden spilles av.

Fruit Flex

For å holde rytmen må du bare følge med på måken i bakgrunnen eller på vektløfterens skuldre som vipper opp og ned, siden denne hoppende effekten stemmer direkte overens med hvordan og når du bør time bøy- og hoppmekanikken.

Alien Alphabet

Dette minispillet er litt uvanlig, for selv om det hjelper å holde takten, vil du egentlig bare lykkes med det når du gjenkjenner de ulike romvesenropene og vet hvordan du skal svare på dem. Det kan virke rart i begynnelsen, men snart vil ropene gi mening og skille seg ut, og når de sitter i ryggmargen, trenger du bare å konsentrere deg og sørge for å svare i tide og riktig.

Can Do

Å følge rytmen kan være nyttig her, men etter min erfaring er det beste du kan gjøre for å mestre «Can Do» å lære deg de ulike tidsintervallene mellom de to ulike typene «can». De røde «can»-ene fungerer vanligvis i takt med rytmen, noe som betyr at du hører «pip, pip» og deretter begynner å slå på et hypotetisk tredje pip, der handlingen tar et sekund lenger, men likevel er i takt. De blå boksene fungerer på en annen-hver-takt-basis, noe som betyr at det skjer noe i stil med «pip, vent, pip, vent»-tidslinjen, så du må vente til det andre ventepauset er over før du holder inne A og begynner bevegelsen for å knuse boksen. På grunn av forsinkelsen vil det føles rart og feil, men når du først har fått taket på timingen, blir dette en lek.

Backup Spotlight

Når du først starter Backup Spotlight, vil det virke utrolig komplisert, nesten unødvendig så. Faktisk, etter å ha spilt Can Do og Alien Alphabet, begynner du kanskje å lure på om alle de påfølgende minispillene vil være like uventet kompliserte. Det er de ikke. Den samme logikken som i de tidligere aktivitetene gjelder, dvs. at du ganske enkelt må gjenkjenne den grunnleggende bevegelsesteknikken med å trykke på A i takt med rytmen og deretter endre på bevegelsene når det relevante lydsignalet høres, nemlig ved å legge til retningsendringen og skulderbevegelsen som følger. Dette er en aktivitet der øvelse gjør mester.

Flutter Speed

Den enkleste måten å mestre denne aktiviteten på er å gjenkjenne dyret som kommer mot deg og deretter svinge nettet på riktig tidspunkt. For de rosa sommerfuglene bør du svinge nettet på den tredje «meep»-lyden (eller når sommerfuglen nærmer seg toppen av sin tredje flaksbevegelse). Gresshoppene er derimot ganske like, men på fjerde taktslag i stedet, der du svinger nettet når gresshoppen prøver å hoppe over hodet ditt. Så er det øyenstikkere i den videreutviklede versjonen; disse kan fanges på fjerde taktslag etter at de har stoppet foran deg. Så vent til de suser inn og stopper, tell deretter fire taktslag og sving nettet når det fjerde kommer. Enkelt!

Lynslag

For det meste handler denne aktiviteten bare om å trykke i takt med rytmen for å unngå lynnedslag. Du vil vite når et lynnedslag kommer takket være lydsignalet og den visuelle tilbakemeldingen, og da gjelder det å trykke på A for hvert slag etter at et lynnedslag er signalisert. Den største utfordringen blir å gjøre dette hver halvtaktslag i den videreutviklede versjonen, og dette kan være vanskelig, da det vil kaste hele din sans for timing over bord.

Yum-Bot Simulator

I likhet med mange av aktivitetene ovenfor er det å mestre Yum-Bot Simulator like enkelt som å få tak på timingen for de to inngangssignalene. Når det relevante signalet spilles for å varsle at en gyngende kake er på vei ned, må du vente på de to pipene og deretter gjøre deg klar til å fange kaken omtrent to takter senere, når kaken er halvveis i fallet. På samme måte: Når lyden spilles av for å signalisere en ekkel kake, må du vente på de to pipene og deretter gjøre deg klar til å aktivere laserøynene ett taktslag senere, ettersom den ekle kaken er nesten helt i starten av fallet sitt.

Vindusvisker-bosser

Dette minispillet handler ganske enkelt om repetisjon. Du vil bli utsatt for mange visuelle triks i form av skiftende bakgrunner og sprø lyd i bakgrunnen, men ingenting av det spiller noen rolle. Fokuser på lydene indikatorene spiller og tiden mellom lydene, for hvis du gjenspeiler det perfekt et par takter senere når vindusviskerne begynner å feie, vil du lykkes med å hoppe over dem og klare denne utfordringen.

Fotballdrømmer

Dette ligner på mange av oppgavene ovenfor, der du må holde den underliggende rytmen i tankene, siden dette avgjør når du må sparke fotballen. Hvordan du sparker, bestemmes imidlertid av lydsignalet som spilles av før, der de fleste lydene gjelder vanlige volleyer, noen lyder gjelder en brystberøring før en volley, og i den videreutviklede utgaven er det et tredje signal som tilhører et hodestøt, en sykkelsparkbevegelse og deretter selve sparket på ballen i tre påfølgende taktslag. I «Football Dreams» kan også ballens farge være til hjelp: en vanlig svart-hvit fotball er grunnvolleyen, en rosa og svart ball er for brystkontakt først, og de gule og svarte ballene er i utgangspunktet for hodestøt.

Sweeper Star

Vi nevnte Sweeper Star tidligere i Hop, Stop N Roll, og grunnen er at mye av den samme logikken gjelder her. I det meste av denne øvelsen skal du ganske enkelt feie fremover i takt med rytmen, med et og annet signal som indikerer at bevegelsen skal stoppe, før du fortsetter å feie en takt senere. Det eneste du må passe på, er å holde ørene åpne for lyden som utløser en snurr inn i en pose, mens den vanlige feiebevegelsen gjenopptas ett taktslag senere. Så ikke mist fokus på denne aktiviteten, ellers blir du straffet.

A for innsats

Det finnes noen triks for å mestre denne øvelsen, men det vil også kreve en god del øvelse. I hovedsak må du bare følge med på ordet som staves, og deretter trykke på A-knappen for å matche den aktuelle A-en i det aktuelle ordet, avhengig av hvordan bokstavene suser forbi. «TEA» går sakte, «SODA» har middels tempo, og «COCOA» går raskt, så lær deg tidspunktene og trykk deretter bare på knappen på det riktige tidspunktet.

Spirit Slasher

Etter min erfaring med Spirit Slasher krever denne aktiviteten svært mye reaksjonsevne. Rytmen kan uten tvil hjelpe, men hvis du kan huske lydsignalene og hvordan slagene dine må endres avhengig av om vanlige rosa ånder angriper eller en duo bestående av en rosa og en blå, vil du kunne mestre denne oppgaven, da det ganske enkelt handler om å høre lyden og deretter hugge slik situasjonen krever.

Flipside

Quick Hands

Dette er en annen aktivitet der reaksjonstid kombinert med å gjenkjenne lydsignaler er avgjørende. Ofte kan signalene komme litt utenfor takten, så det å være klar for en kastet pinne, reagere avhengig av signalet som spilles slik at du vet om én pinne eller flere blir kastet – denne forståelsen av minispillet er avgjørende.

Soda Hop

Dette er et av de enkleste minispillene i hele * Rhythm Paradise Groove*, men det kan også være et av de vanskeligste å mestre. Den enkle grunnen er hvor ofte du må være presis for å lykkes. Alt du trenger å gjøre er å hoppe i takt med rytmen. Det er alt. Men hoppetauet snurrer utrolig fort, og det er nesten ingen pusterom, så hold fokus på rytmen, ignorér eventuelle forstyrrelser og fortsett å trykke, med dobbelttrykk når det aktuelle signalet spilles av. Dette kan kanskje stresse deg litt, og hvis du bare ønsker å bestå, er den gode nyheten at du kan gå glipp av ganske mange hopp og likevel lykkes. Så hvis du snubler, ikke få panikk – bare ta en takt eller to og kom tilbake i form. Gjenta deretter, gang på gang, til du mestrer oppgaven.

Space Sentry

Ignorer alt i dette minispillet bortsett fra lydsignalene som varsler om en innkommende asteroide. En praktisk måte å time boomerangkastene dine på er å lære deg signalene og svare høyt på dem. Når du hører «oy, oy»-ropet, svarer du faktisk på det med «ay, yah» høyt, og sender en boomerang i takt med «ay»-delen. Gjør dette for de ulike ropene, også de som er inkludert i den videreutviklede versjonen av aktiviteten. Du vil føle deg som en del av en sekt når du roper disse ropene ut i det tomme rommet, men du bør lett sikre deg toppkarakter hvis du bruker denne strategien.

High-Five-feber

Dette er «Hop, Stop N Roll», «Backup Spotlight» og «Sweeper Star» på nytt. Bare hold deg til takten og gå ut fra at hvert taktslag samsvarer med et high-five med begge hender, med mindre det spilles av et lydsignal som forteller deg noe annet. Hvis du må stoppe, stopp på neste taktslag. Hvis du må gjøre en serie på tre high-fives, gjør det i løpet av én takt, og gå deretter tilbake til vanlige high-fives på én takt rett etterpå. Hold fokus, så bør du til slutt lykkes.

Germ Aerobics

Og dette ligner også på «High-Five Fever» ovenfor, om enn med litt mindre mekanisk dybde. Både dette og «High-Five Fever» er designet for å være ganske enkle fra et spillperspektiv, men for å forvirre deg med prangende bakgrunner og kaotiske visuelle presentasjoner. Ignorer det. Alt sammen. Ingenting av det betyr noe. Bare fokuser på lyden og takten, hold rytmen og vær konsekvent, og når du må endre på ting i takt med et lydsignal, gjør det uten å komplisere oppgaven unødvendig.

Synchro Wings

Husker du Wiper Bosses? Den samme logikken gjelder her. I hovedsak skal du ignorere alt unntatt den ledende anda og hvordan den svinger vingene, og legge merke til flakshastigheten, pausene, start- og sluttidspunktene samt posisjonene. Lær deg dette utenat for hver kommando, og utfør det deretter trinn for trinn fra neste takt når den kommer, så vil du suse gjennom denne oppgaven med glans.

Og dette er alle de 30 grunnleggende minispillene for Solo-modusen. Igjen, hver modus har en videreutviklet «2»-versjon, pluss at det finnes 20 Remixes, noe som gir 80 minispill å tjene medaljer på og deretter mestre bare i den grunnleggende versjonen av modusen. I tillegg finnes det ekstra bonuser å tjene for de som jakter på «Perfect»-tittelen i utfordringene, noe som fører til enda mer rytmebasert galskap å mestre.