Assault er en av de beste klassene i Battlefield 6, og du kan ikke fortelle oss noe annet

Jeg orker ikke mer. Baktalelsen som Assault klassen får i Battlefield 6 begynner å bli for mye. Meningene ser ut til å skifte til et punkt der mange begynner å se fordelene med et godt Recon -sett (nei, ikke personen som prøver å treffe en 800 meter snipe ...), og selv om det er på tide at det skjer, er det fortsatt altfor mange som ser ut til å misforstå hvor nyttig en sterk Assault -spiller er. Så dette er litt av et brev til disse personene, en forklaring på hvorfor du bør lære deg å mestre Assault.

Før jeg begynner, bør det imidlertid gjøres klart at bare fordi Assault blir feid under teppet mye, prøver jeg ikke å fortelle deg at du bør legge bort ammunisjonsposene eller RPG-ene dine og legge igjen Engineer og Support for godt. Snarere, som i alle spill med flere klassealternativer, bør du være flytende og tilpasse deg den aktuelle situasjonen. Hvis du spiller Conquest og blir overkjørt av stridsvogner, bytter du til Engineer. Hvis du er på Breakthrough og trenger hjelp til å holde laget ditt friskt, kommer du langt med en god defibrillator Support. Men samtidig har Assault sine ferdigheter som er vanskelige å stoppe når de beherskes.

Nøkkelen er navnet på klassen. Hvis du liker å være aggressiv og løpe mellom målene, finnes det bokstavelig talt ingen bedre klasse enn Assault. Det finnes åpenbare designvalg som støtter denne spillestilen, som miljøødeleggende eksplosiver for å skape nye måter å komme inn i et mål på, stiger for å omgå strupepunkter og til og med en mulighet til å bære et tredje våpen for å gjøre deg mer allsidig i ulike kampscenarioer. Men så er det også de mer obskure elementene, som den passive evnen til å erobre mål og bevæpne/avvæpne M-COMs raskere, samt større motstandskraft mot flashbangs og bedøvelsesgranater. Engineer er laget for å reparere og ødelegge kjøretøy, Support er laget for å hjelpe teamet, Recon er laget for å oppdage og snikskyte, og Assault er laget for aggressiv kamp.

Men den virkelig viktige faktoren for en god Assault -spiller er noe vi ikke ser nok folk bruke. Det er litt fordi du må låse den opp via de upålitelige og frustrerende klasseutfordringene, men hvis du legger ned tid og gjør deg fortjent til Spawn Beacon, kan du gjøre eller bryte angrep og forsvar. Det som en gang var et Recon -element er nå på Assault, og det er et massivt dynamisk element som skaper et gytepunkt for allierte å gyte på uten å måtte bekymre seg for å være i kamp og slikt. Hvis du måtte rangere de forskjellige klassegjenstandene i spillet, ville Spawn Beacon være en av de øverste på listen når den brukes riktig, som ærlig talt hvis du har en proaktiv tropp som ønsker å sette sitt preg på hver kamp ved å målrette mot mål (hvis du ikke gjør det, hva gjør du ærlig talt ...), vil denne dingsen gjøre deg nesten ustoppelig.

Men bare fordi Spawn Beacons og gode Assault -spillere er game changers, betyr ikke det at alle bør spille denne klassen og bruke gadgeten. Battlefield 6 er et spill som handler om balanse, og du må ha noen få av hver klasse på et lag for å lykkes. Så les rommet, vurder hva laget ditt trenger, og tilpass deg deretter. Hvis halvparten av laget ditt spiller Recon og du får bank, bør du kanskje ikke legge til enda en ghillie-drakt på listen, men heller velge noe annet og balansere alt. Selv om Support og Engineer er nyttige, er det ikke så svart-hvitt som at det koster laget ditt kampen å velge noe annet, for alt handler om hvordan du bruker dem og hvordan du angriper hvert enkelt mål.

Poenget er at du må lære deg å forstå fordelene og svakhetene ved de ulike klassene, og slutte å avgjøre seire og tap ut fra hva resten av laget ditt gjør. Ta vare på din egen tropp, finn en måte å påvirke spillet på som en enhet, og når det kommer til å knekke et vanskelig punkt (som tre-målsfasen på Blackwell Fields på Breakthrough...), kan du kanskje prøve Assault. Du vil sannsynligvis bli overrasket over hvor nyttig klassen kan være.