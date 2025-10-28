Assetto Corsa Rally må inkludere disse fem bilene

HQ

Teamet som jobber med den kommende Assetto Corsa Rally er en gjeng ekstremt dedikerte rallyfanatikere, og hvis vi tar en titt på de ulike CV-ene til de 34 utviklerne, finner vi spill som Project Cars 2, Dirt Rally, Sebastien Loeb Rally, WRC 8, og Assetto Corsa Competizione. Etter å ha sett en spillbar versjon på årets Sim Racing Expo, vet vi at Supernova Games har fokusert knallhardt på å skape en kompromissløs simulering av ekte rallykjøring, med vekt på gamle biler og gamle WRC-baner som ikke lenger brukes i sporten.

Vi vet at Early Access-versjonen, som slippes 13. november, vil inneholde ti biler, og vi vet at minst 20 ekstra rallybiler vil bli sluppet i løpet av det neste året før Assetto Corsa Rally når 1.0. Jeg har en liten liste over drømmebiler, biler som jeg anser som et must i en seriøs rallysimulator, og som ikke lenger er tilknyttet WRC-eiergruppen GMBH og derfor ikke er eksklusive for KT Games og deres kommende oppfølger WRC Generations. Her er mine fem beste valg hvis jeg kunne ønske meg fem rallyklassikere i spillet som ennå ikke er utgitt.

1998 Subaru Impreza S5 WRC

For meg vil det aldri finnes en bedre rallybil enn 1998 WRX STI, som blant annet ble kjørt av Colin McRae og co-driver Nicky Grist. Jeg elsker utseendet, jeg elsker at Pro Drive -versjonen bare hadde to dører, og fremfor alt elsker jeg måten den kjører på. Jeg har eid to STI-er selv og kjørt en '98 (men ikke en S5, selvfølgelig) i virkeligheten, i tillegg til at jeg har kjørt den ofte, spesielt på Dirt Rally 2.0. Den må være med, den må være der, den er ikke til å gå glipp av.

1992 Toyota Celica Turbo 4WD WRC

I tillegg til McRaes ville kjøring og den flerfoldige mesteren Tommi Mäkinens konsekvente kjøring, var det Carlos Sainz (senior) som var føreren vi alle snakket om på den tiden, og hans æra i Toyotas ikoniske Castrol Celica er nå udødelig. Jeg husker på midten av 90-tallet hvor desperat jeg ønsket å eie en GT-Four Carlos Sainz Edition (det fantes en hvit en her i byen som jeg begjærte hver dag), og jeg har kjørt denne klassikeren i Sega Rally i hundrevis av timer. Den må også være med.

2000 Peugeot 206 WRC

Marcus Grönholms tre WRC-seire fra 2000 til 2003 var minneverdige og underholdende, og bilen han kjørte ble raskt en av mine favoritter. Det lille franske kraftpaketet var sportens desidert beste bil i fire år på begynnelsen av 2000-tallet, og den ikoniske sølvfargede lakken med røde detaljer må være en del av den kommende Assetto Corsa Rally.

1999 Ford Focus RS WRC

Året var 1999, og Colin McRae kjørte en Ford Focus, som også prydet omslaget til det kommende Colin McRae Rally 2. Valget av forsidebilde var opplagt og trenger ingen forklaring, jeg kjørte denne bilen som en galning i Codemasters' fenomenale oppfølger, og siden jeg antar at Supernova Games har til hensikt å legge til Skottland som rallysted i løpet av det kommende året, vil jeg naturligvis gjerne se denne bilen som en av de inkluderte.

2000 Mitsubishi Lancer RS Evo VI TME GR.A WRC

Mitsubishi Lancer Evolution vil for alltid ha en spesiell plass i mitt kullsvarte hjerte, og jeg kommer aldri til å slutte å lengte etter en VI TME i nydelig stand. Dette er en av de mest velbalanserte og lettkjørte bilene i Dirt Rally 2.0 og en av de mest ikoniske bilene i WRC-historien, så den må slippes for Assetto Corsa Rally.

Hvilke fem rallybiler mener du må være med i spillet på sikt?