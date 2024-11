Asus ROG Azoth Extreme

HQ

La oss få dette av veien med en gang: Den anbefalte utsalgsprisen på dette TKL-tastaturet er nesten £480. Mange steder er det listet opp for mindre, mens noen få steder tar enda mer for det. Uansett er dette altfor mye å betale for et tastatur. Hvis du har penger og ønsker å bruke dem på noe som er i nærheten av det ultimate tilbudet i kategorien, er dette noe for deg. Men jeg kan ikke med god samvittighet anbefale det når det finnes så mange gode alternativer til en tredjedel av prisen. Selv den nærmeste, nesten identiske konkurrenten koster rundt 150 pund mindre...

Men hva får du hvis du bestemmer deg for å selge en nyre for å kjøpe et tastatur?

Dette er en annonse:

Først og fremst får du en byggekvalitet som er uten sidestykke. Det er også overdrevet, med aluminiumsrammen som har et ekstra beskyttelseslag på fronten med bladmønster. Mange timer har blitt brukt i CNC-maskinen, og alt ser ut til å ha blitt sandblåst og anodisert, noe som gir en svært glatt og åpenbart ekstremt fantastisk overflate. Til og med undersiden er dekket av en karbonfiberlignende overflate. Den har til og med magnetiske føtter i forskjellige størrelser som er frest ut av aluminium, men som har små gummipropper på enden for optimal stabilitet. Det er ekstremt over the top, og jeg har vanskelig for å se hvor man skal gå hvis man en dag vil ha et nytt tastatur på samme nivå. Det er litt som å få laget en spesialtilpasset Ferrari som du bruker til å kjøre til supermarkedet for å kjøpe melk. Det er overdådig og så ekstravagant at du aldri kan toppe det.

Når vi først er inne på dyre løsninger, er det i tillegg til et silikonlag som fungerer som demping, også to forskjellige lag med Poron, en avansert industriell skumisolasjon. Dongelen er magnetisk montert i et hulrom i bunnen. Jepp, magnetisk... Det koster en formue sammenlignet med å bare gjøre hullet minimalt større enn dongelen for at den skal få plass til den. Det er den typen funksjon som gir det lille ekstra, både i stil og pris.

I tillegg har tastaturet en justeringsfunksjon som gjør at du kan stille det inn på enten hard respons for spilling eller myk respons for skriving. Jeg synes kanskje det er litt for svart-hvitt, og med mindre du hamrer løs, kan begge innstillingene brukes til begge deler - jeg vil til og med si at jeg foretrekker det motsatt av det som forventes. Men det er veldig gøy å kunne endre følelsen på tastaturet uten å måtte ta det fra hverandre og bytte brytere eller noe sånt.

Bryterne er ROGs egne mekaniske NX Snow -brytere i acetalplast, som de fleste vil gjette er spesiallaget av produsenten Kailh. Det er en raffinert lineær bryter som er oljet gjennom hele stammen, som er beskyttet bak en ekstra vegg, og der den øvre delen av tasten som er i kontakt med stammen, er polert ekstra glatt for å optimalisere følelsen av en veldig jevn og ekstremt flytende skriveopplevelse. Det er en førsteklasses opplevelse på alle måter, og selv om det vanlige tastaturet mitt koster rundt £ 180, er det en plastisk, kjedelig og billig opplevelse i sammenligning, og en skuffelse å gå tilbake til.

Dette er en annonse:

Her får du et tastatur med en pollingfrekvens på 8 000 MHz i trådløs modus, som benytter seg av 2,4 GHz-radiobølger. Du får en oppgradert OLED-skjerm med berøringselementer. I tillegg har du en veldig fin styreflate for å navigere på skjermen, en topplate i karbonfiber, justerbar midtplate for å veksle mellom harde og myke taster, og tre lag med vibrasjonsdemping.

Batteritiden er god, om ikke ekstrem. Vi har ikke testet den fullt ut, men den hevdes å vare i 1600 timer, eller omtrent tre måneder, ved kontinuerlig bruk. For meg personlig betyr dette at jeg i verste fall må lade den annenhver måned, men mer realistisk er to ganger i året. Det er sprøtt, uansett hvordan du ser på det.

Håndleddsstøtten er kanskje den mest konsekvente jeg noensinne har opplevd - tung, solid, urokkelig og laget av metall og silikon med en behagelig overflate. Jeg ble først overrasket over at det ikke var noe magnetisk feste eller RGB, men ærlig talt spiller det ingen rolle når du begynner å bruke den. Jeg håper imidlertid ikke andre gjør som Asus, for jeg vil seriøst tippe at denne håndleddstøtten koster det samme i produksjon som noen av de billigere tastaturene på markedet - og kanskje til og med mer.

Det hele kobles sammen med donglen Asus Omni, som kan ha både tastatur og mus tilkoblet samtidig. Det er ganske imponerende at man kan få 8000 MHz trådløst, men jeg skjønner ikke helt hvorfor det er nødvendig i utstyr som ikke er til hardcore konkurransebruk.

Alt i alt er jeg ikke enig i alle design- og funksjonsvalg, men kvaliteten på det som er designet er suveren. Det oser av kvalitet, design fra øverste hylle, og noe som vanlige folk ikke har råd til. Men jeg ville aldri anbefalt å kjøpe et så dyrt tastatur, det er rett og slett for vanvittig. Hvis du har råd til det, så er det fint, og hvis det fantes en fullstørrelsesversjon med et volumhjul montert horisontalt i stedet for vertikalt i samme kvalitet, kunne jeg blitt overtalt til å kjøpe det. Riktignok med fare for at venner og familie ville tro at jeg var gal.