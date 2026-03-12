ASUS ROG Kithara Gaming Headset

Det er noe utrolig befriende med å plukke opp et stykke teknologi som bare er flott. Der vi er vant til RGB-belysning, mange innstillinger og tilkoblinger og det ene og det andre, er ROG Kithara en av de mest nedstrippede spilldingsene jeg har hatt gleden av å teste på en god stund. Jada, det kommer med en haug med kabler og forskjellige kontakter, men ingenting annet. Dette er et hodesett som ligner studiohodetelefoner mer enn noe annet, selv om det ikke er noen tvil om at disse er laget spesielt for spillere.

HQ

I utgangspunktet har Asus, sammen med den kinesiske lydprodusenten Hifiman, utstyrt dette headsettet med kraftige 100 mm drivere. Det unike i denne sammenhengen er den "åpne ryggen" -designen med alle dens fordeler (og "ulemper", om du vil) som først og fremst vil appellere til de som verdsetter lydkvalitet fremfor alt annet.

Robust og slitesterk metallkonstruksjon.

Denne åpne designen på hodetelefoner er kanskje ikke noe som mange gamere bruker. En kort, enkel forklaring på selve konseptet er at det først og fremst skaper et romlig lydbilde som ligner mer på høyttalere i gjengivelsen enn den litt avgrensede lyden som "vanlige" hodetelefoner produserer. Og det merkes.

Når du begynner å spille musikk, får du nyte et lydbilde som, og unnskyld de klisjéaktige superlativene, oppleves som romlig, nøytralt, rolig og fremfor alt veldig detaljert. Musikken høres rett og slett fantastisk ut. Hvis du er vant til en mer dempet og basstung opplevelse, kan det kanskje høres litt "mykt" ut. Men etter å ha brukt disse i noen uker, synes jeg det er utrolig vanskelig å sette noe annet over ørene. Hjemme har jeg hodetelefoner fra merker som Astro, Logitech, JBL, Sony og mange flere. Og det er et viktig poeng å fremheve her når det gjelder "open-back"-designet. Det betyr at lyden lekker ut, og at omgivelsene rundt deg kan høres. Det er ikke akkurat en privat affære på noen måte, så du må rett og slett huske på at hvis du setter deg ned med disse på en bussreise, vil de andre passasjerene høre musikkvalget ditt.

Det er imidlertid tydelig at disse er ment for spilling for dem som sitter alene. Dette er ikke negativt ment på noen måte, men det er rett og slett for dem som har mulighet til å sitte hjemme ved datamaskinen der de ikke forstyrrer noen eller blir forstyrret. Hvis du for eksempel har behov for å stenge ute bråkete barn, finnes det andre alternativer som fungerer bedre for dette. Open-back er til for å prioritere lyd, ikke noe annet.

Den leveres med mye ekstrautstyr og til og med et ekstra par øreputer.

Et ord som "audiofil" er et ord som ofte slenges rundt i sammenhenger som dette. Men det er ikke til å legge skjul på hva det i bunn og grunn er. Når Asus bruker en beskrivelse som "Den åpne designen skaper et ekstremt romslig, dimensjonalt lydbilde sammenlignet med hodetelefoner med lukket bakside. Designet forbedrer separasjonen mellom dyp bass, mellomtoner og diskant for å forhindre at lave frekvenser maskerer kritiske signaler - slik at du tydelig kan skille mellom fottrinn og eksplosjoner og reagere raskere på alle bevegelser i spillet," er det lett å tro at dette er typiske reklamelinjer som brukes for alle produkter. Her er det imidlertid en beskrivelse som perfekt gjenspeiler hva vi faktisk får.

Jeg starter noen av favorittbandene mine, og låtene gjenspeiles på en rolig, men oppløftende måte. Små detaljer blir lagt merke til, og lydbildet er livlig uten å være rotete. Hvis jeg skulle kritisere noe, ville det være at det ikke går over styr. Alt smelter godt sammen, og hvis du vil ha noe kraftigere og mer bass, kan du justere det via EQ-en eller se etter andre alternativer som passer deg bedre. Det er vanskelig å si nøyaktig hva det er, men det faktum at jeg etter testperioden var overbevist om at jeg ville gå tilbake til mine foretrukne trådløse hodetelefoner, men i stedet fortsette å bruke disse, er det beste komplimentet jeg kan gi. Jeg hater riktignok ledninger av hele mitt hjerte, men det er prisen du må betale for bedre lyd. Enten jeg nyter musikk eller spiller et spill, tør jeg påstå at dette er noe av det beste jeg har hørt fra et spillhodesett.

Etter flere kamper i Rainbow Six: Siege X er jeg imponert over hvor klart og tydelig alt faktisk høres ut. Noen ganger er forskjellene små, men de er likevel detaljrike og hjelper meg faktisk i spillet.

Stilig og elegant.

Til tross for alle lovordene jeg har gitt så langt, er den ikke helt perfekt. Det er noen få svakheter som gjør at den ikke får full pott, og en av dem er mikrofonen. Den er definitivt ikke dårlig, men samtidig er den egentlig "bare helt ok". Sammen med en liten, ganske plastikkaktig adapter (festet til en av de medfølgende kablene) for å justere volum/lydløs, føles det som en av de små detaljene som ikke er like luksuriøse eller har fått samme kjærlighet som hodetelefonene selv. Du kan også klage på at kablene er litt for korte hvis du vil føre dem pent bak på datamaskinen.

Men det er egentlig de eneste ulempene jeg kan komme på. Når det gjelder byggekvalitet og passform, er de utrolig robuste og komfortable, der metallnettet på sidene og hodebøylen føles utrolig solid. Det faktum at du ikke svetter etter noen timer takket være designet, er også et stort pluss. Ja, det har vært mye skryt, men det er helt fortjent. Jeg forstår selvfølgelig at det føles risikabelt å bruke 285 pund på et par hodetelefoner som ikke er trådløse, men hvis lydkvaliteten er det viktigste for deg, kan jeg ikke gjøre annet enn å anbefale disse på det varmeste.