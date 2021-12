Åtte nybegynnertips for Halo Infinite

HQ

Halo Infinite er betydelig vanskeligere enn sine forgjengere

Alle tidligere Halo-spill er designet primært for Heroic-vanskelighetsgraden. Når det gjelder Halo Infinite er spillet i stedet tilpasset Normal, og spontant føles det i dette eventyret som noe som minner litt om Heroic i Master Chiefs tidligere eskapader. Kort sagt, Halo Infinite er faktisk utfordrende og noen bosskamper er virkelig harde. Jeg mener ikke at det er noe i stil med Dark Souls, men du kommer nok til å dø mer enn én gang underveis, så Normal er en utmerket vanskelighetsgrad å begynne med her og den som velger å skru opp utfordringsnivået må være forberedt på å måtte kjempe mer enn de sannsynligvis tror.

Lær deg å bruke gripekroken til alt

Gripekroken er spillmessig den største nyheten i Halo Infinite, og det er ingen overdrivelse å påstå at den endrer alt. Hvis du vil ta deg raskt fremover, er det bare å hoppe og sikte den mot bakken foran deg, så får du en stor fartsøkning. Eller hvorfor ikke gripe tak i en Ghost som suser forbi, for så å kaste av sjåføren og ta over? Kanskje plukke opp et kraftig våpen gjemt bak to enorme Hunters, eller sikte den mot brenselceller som du så kan kaste mot fienden med enorm kraft? Du kan til og med gripe tak i motstandere og fly mot dem med voldsom angrepskraft. Utover å klatre med den da, selvfølgelig. Å virkelig ta deg tid til å bruke gripekroken ofte vil hjelpe deg enormt på veien. Når du begynner å få Spartan Cores, vil jeg til og med anbefale deg å begynne med å levle opp gripekroken til maks før du begynner å forbedre skjoldet, dash-evnene og liknende. Med kroken på maksimalt nivå har du nemlig alle verktøyene som trengs for å danse rundt i kampene uten å dø, levere ødeleggende angrep og nå vanskelige avsatser.

Det er ikke en åpen spillverden

Jeg brukte overdrevent mye tid på å utforske Halo Infinite. Jeg gikk rundt og sjekket ut stort sett alt, noe som er gøy fordi verden faktisk inneholder ganske mye å utforske. Men jeg døde også flere ganger da jeg prøvde å komme meg til andre deler av Zeta Halo som det så ut som jeg kunne nå. Etter flere mislykkede forsøk gikk det opp for meg hva 343 Industries mente da de sa at det ikke er en åpen spillverden. Det er rett og slett en delt spillverden der alt er koblet sammen, men du kan ikke bevege deg fritt mellom alle delene. I stedet skal delverdenene (som er enorme) betraktes som forskjellige nivåer du må fullføre for å komme deg videre til andre steder.

Marinesoldater er veldig hjelpsomme

I tidligere Halo-spill har marinesoldater ofte bare vært i veien. I Halo: Combat Evolved kunne jeg blåse huet av en marinesoldat hvis jeg følte at jeg trengte mer ammunisjon eller våpenet han bar. Og å bredsladde dem til døde med Warthog som om de var menneskelige bowlingkegler etter at jeg hadde reddet dem fra Covenanters var bare gøy. I Halo Infinite oppfyller de imidlertid en hensikt og er fengslet her og der, både i baser og på skjulte steder. Hvis du ser marinesoldater lenket til en stolpe, skyt den med en gang. På den måten kan du få hjelp i kamp og fiendene vil i det minste for en stund fokusere på dine takknemlige marinesoldater i stedet for deg. De følger også reisen så langt de kan, men hopper du for eksempel over et stup, blir de værende på den andre siden.

Sørg for å overta en haug med baser

Å overta Forward Operating Bases i Halo Infinite er dessverre en av spillets få svakheter. De er ikke varierte nok og blir litt monotone etter hvert. Men de er veldig gode å ha og gir deg en base hvor du kan bestille utstyr, kjøretøy og ta med marinesoldater, samt bruke dem til hurtigreise. Selv om du egentlig ikke trenger alle vil det å ha en haug av dem gjøre Master Chiefs reise mye enklere og også morsommere ettersom du får med deg tingene du liker best å bruke. I tillegg, hvis du har beseiret hemmelige bosser, vil du finne spesielle våpen i basene dine.

Ta med en SP4NKR som våpen nummer to

Den klassiske Halo-rakettkasteren ble introdusert tilbake i Halo: Combat Evolved og har holdt seg fast siden den gang. Den er fortsatt tilstede i Halo Infinite. Siden spillet som sagt er mer utfordrende denne gangen kan du støte på bosser som faktisk er skikkelig utfordrende. Så før jeg begir meg ut på historieoppdragene sørger jeg for å ha med en fulladd SP4NKR (to raketter i våpenet, fire som backup) som jeg oppbevarer ubrukt til enhver tid. Under store kamper der jeg trenger to våpen, legger jeg rakettkasteren til side og henter den etter at alt er meid ned, for senere å møte en mulig superboss med spillets kraftigste våpen.

Drep Grunts og Jackals

Jackals er noe du vil lære å hate i større kamper. Verden er så stor at de kan sitte sinnssykt langt unna og gjøre livet ditt surt. Grunts er også et problem siden de er virkelig skyteglade og sliter ned skjoldet ditt i harde dueller mot Brutes og Elites. Jeg pleier derfor å sørge for å desimere Grunts og Jackals først på trygg avstand. I hvert fall må alle Jackals dø.

Du trenger ikke gjøre alt

Det kan føles litt overveldende å se på Zeta Halo-kartet og innse hvor mye sideaktiviteter som venter på deg, i tillegg til å vite at det er enda mer enn det i form av hemmeligheter gjemt i verdenen. Men du trenger faktisk ikke å gjøre alt, det er ikke et krav for å nå slutten av spillet, og hvis du ikke liker sidehistoriene eller synes de er for repeterende, så er det bare å blåse i dem og fokusere på historien i stedet. Halo Infinite har en fantastisk velskreven historie som ikke har godt av å bli dratt ut med annet rot. Da vil du fortsatt ønske å kjøre en ny runde på Heroic (stol på meg!), og da er det mer berettiget å faktisk prøve å gjøre alt.