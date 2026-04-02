Avatar 4 og 5 er så godt som bekreftet, og jobbes med i "full fart"
For øyeblikket fokuseres det på planlegging, planlegging og budsjettering, noe som tyder på at vi til slutt kommer til å vende tilbake til Pandora.
Det er ingen hemmelighet at Avatar er på litt av en nedadgående kurve når det gjelder filmenes kommersielle suksess på kino. Riktignok snakker vi om en nedadgående trend i Avatar-målestokk, men at Avatar: Fire & Ash spilte inn i underkant av 1,5 milliarder dollar og ble den 16. største filmen noensinne, er noe skuffende når man ser på de høydene Avatar: Veien til vannet, og mer spesifikt Avatar, nådde.
Det er på grunn av dette at vi virkelig må diskutere hvorvidt Disney kommer til å lage Avatar 4 og 5, til tross for at begge filmene har planlagte premieredatoer som kanskje eller kanskje ikke er låst fast.
James Cameron har tidligere sagt at Avatar 4 er "svært sannsynlig", og at ingenting vil hindre ham i å regissere Avatar 4 og 5, selv om han har usikre planer for franchisen etter disse filmene.
I et intervju med Inverse har produsent Rae Sanchini uttalt at de to neste filmene fortsatt kommer til å bli noe av, og at arbeidet med dem er i gang, spesielt når det gjelder planlegging, tidsplanlegging og budsjettering.
"Akkurat nå finner vi ut av tidsplanen. Vi jobber hardt med det akkurat nå, med budsjettering, planlegging og planlegging, og med å bygge opp den nye pipelinen vår for dem. For vår del er det full fart fremover."
Det at de to storfilmene fortsatt befinner seg i denne ganske tidlige forproduksjonsfasen, gjør at premieredatoene 2029 og 2031 virker usannsynlige, noe Sanchini ser ut til å være enig i, ettersom de anses som "foreløpige" datoer, med sikrere datoer "i en ikke altfor fjern fremtid".
Sanchini avslutter likevel med å slå fast at "vi har manusene, de er strålende. Så vidt jeg vet, er vi på vei fremover." Så det er tydeligvis en retur til Pandora som ligger i kortene.