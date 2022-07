Avatar: Frontiers of Pandora utsettes til sommeren 2023

HQ

Etter fire år uten et pip ble The Division-skapernes Avatar: Frontiers of Pandora endelig vist frem forrige sommer. Samtidig avslørte de svenske utviklerne at planen var å slippe det en gang i år, noe som etter hvert har blitt klart betydde november. Flere av dere ante nok ugler i mosen da det ble annonsert at Ubisoft sitt Skull and Bones skal lanseres i november, og nå er det bekreftet.

I dagens investormøte bekrefter Ubisoft og Massive at Avatar: Frontiers of Pandora har blitt utsatt til neste finansår, noe som betyr at det skal lanseres en gang mellom den 1. april 2023 og 31. mars 2024. Av det jeg hører er hovedproblemet at kontrollene ikke fungerer like bra som ønsket og at dette i tillegg til et par andre ting gjør gameplayet litt kjedelig og irriterende, så du kan nok være trygg på at det ikke kommer i april i alle fall.