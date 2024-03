Baldur's Gate III har solgt 15 millioner enheter

HQ

Årets spill 2023 og et av de mest prisbelønte spillene på de siste spillarrangementene og -konkurransene, Baldur's gate 3, vil ikke bli videreført av Larian Studios, verken i form av en oppfølger eller ved å utvide det med DLC. Dette kan såre mange fans som håpet på flere eventyr fra studioet på Sword Coast, men det betyr ikke at Larian ikke er takknemlige for tittelen de har viet så mange år til og som nå har gitt dem økonomisk frihet til å skape sitt nye prosjekt.

I et intervju med Exputer nylig bekreftet studioets administrerende direktør, Swen Vincke, at Baldur's Gate III allerede har solgt dobbelt så mye som studioets forrige spill, Divinity: Original Sin 2. Ifølge mediet solgte DOS 2 rundt 7,5 millioner eksemplarer, så Baldur's Gate III har allerede passert 15 millioner i salg på alle plattformer (dvs. PC, PS5 og Xbox Series).

I det samme intervjuet sier Vincke at prosjektet de jobber med, som nå er langt unna Dungeons and Dragon-universet, vil få BG3 til å virke "dverg" i sammenligning. Vi gleder oss i hvert fall til å se det.