Battlefield 2042: Tre år senere

HQ

Det kan ikke benektes at Battlefield har hatt noen tøffe år. De siste par spillene har ikke blitt mottatt på samme måte som Battlefield av yore, og DICEs andre anstrengelser med Star Wars: Battlefront -serien har heller ikke vært mye bedre. Faktisk, etter (la oss kalle det hva det var) katastrofen som var Battlefield 2042s ankomst og første år, liker mange å antyde at Battlefield er litt av et gjør eller dø-øyeblikk, noe vi vil se utforsket når neste del gjør sin ryktede lansering neste år.

Jeg har alltid vært en stor tilhenger og fan av Battlefield, og det er på grunn av dette at det de siste årene har vært spesielt vanskelig å være så positiv til serien. Battlefield V bleknet i forhold til det fortsatt episke Battlefield 1, og feiltrinnene som ble gjort ved lanseringen av 2042 fikk meg til å miste nesten all interesse for det nåværende nyeste spillet. Men ting forandrer seg, og ofte til det bedre, så jeg bestemte meg for å trekke på skuldrene og vende tilbake til de futuristiske slagmarkene for å se hvordan Battlefield 2042 har utviklet seg tre år etter lanseringen.

HQ

For det første ble jeg umiddelbart oppmerksom på hvor mye bedre dette spillet føltes å spille. Våpensystemet er nå skarpt og stramt og føles givende å mestre, på samme måte som eldre Battlefield -spill gjorde. Klassene er mye bedre implementert og føles mer relevante og mindre rigide, selv om karaktersystemet fortsatt ikke helt lander hos meg. Lydmiksen og lyddesignet tegner et bilde av et ofte skremmende ekte kampscenario der du virkelig føler faren og omfanget av det som skjer på en måte som få skytespill kan konkurrere med. De mange ulike kjøretøyene, våpnene og spillmodusene betyr at det er så mye innhold at du praktisk talt aldri kommer til å kjede deg, og den visuelle presentasjonen serverer en opplevelse som ofte føles overveldende. I bunn og grunn er det Battlefield tvers igjennom, og det er en mer lik og kjent opplevelse enn det som opprinnelig ble presentert i 2021. Av den grunn kan jeg allerede nå anbefale å sjekke ut spillet hvis du hoppet over det opprinnelig, men det er likevel grunn til å være på vakt.

Dette er en annonse:

Først og fremst er det hastigheten og tempoet i handlingen. Det langsommere og mer metodiske oppsettet til et tradisjonelt Battlefield går tapt her for det som ligner mer på en Call of Duty -tittel. Jeg liker begge skytespillseriene, så det er ikke noe stort minus for meg, men samtidig er det å se fiender sprinte rundt i Mach 10 og skli og hoppe rundt ved hjelp av det som bare kan beskrives som budsjett Omnimovement, ikke akkurat det du vil ha fra en Battlefield -opplevelse. Det som en gang var en mer avslappet serie, har gått over til å bli en mye svettere og mer krevende opplevelse, og av den grunn kan jeg se mange veteraner Battlefield fans sliter med å tilpasse seg denne utgaven.

For det andre kartene. Det er noen solide kart som skiller seg ut og imponerer, men det er fortsatt en haug som lar mye å ønske. Jeg synes at problemet med dette spillet er at det ble for stort for seg selv, med kart som tar en evighet å utforske og action som avsluttes på millisekunder på grunn av de lave time-to-kill-verdiene. Om noe minner det meg mer om hvordan battle royales spilles, der du kan gå i perioder uten at det egentlig skjer noe av substans, før du møter noen midt i ingensteds, havner i en kamp, og den kampen er over på fem sekunder. Dette er riktignok et mindre problem avhengig av spillmodus, og det er derfor jeg fortsatt anbefaler å bare spille Rush og Breakthrough -modusene, ettersom de reduserer spillefeltet og gjør handlingen mye lettere å finne og opprettholde. Visst, hvis du liker kjøretøy, er Conquest og slike steder å være, men Battlefield 2042s støvler av bakkeaksjonen er der den er på sitt beste, så hold deg til de strammere modusene.

Dette er en annonse:

Min andre plage med spillet er de virkelig overdrevne partikkeleffektene. Noen ganger vil det føles som om du ikke kan se en fiende som står fem meter foran deg på grunn av det store antallet røykeffekter, eksplosiver, gnister og annet tull som er implementert for å få spillet til å føles mer "ekte". Fra et ovenfra-og-ned-perspektiv og når man ser på spillet på avstand, gjør disse effektene handlingen virkelig slående, men i praksis, spesielt under nattkamper og når store væreffekter som tornadoer inntar lobbyer, kan det bli så overveldende og overdrevet at du mister fokus på den solide skytehandlingen.

HQ

Men her er tingen, ellers er dette et mye, mye bedre skytespill enn det vi fikk for tre år siden. Det har helt sikkert sine kinks, og jeg kan også se (og sliter fortsatt med å bestride) argumentet om at dette spillet ikke gjør det mye bedre enn Battlefield 1 gjorde i 2016, for eksempel. Men hvis du er lei av å bli dropshotet, no-scoped, Omnimovemented og generelt mishandlet av det fartsfylte Call of Duty -samfunnet, så er Battlefield 2042 et solid alternativ i 2024, mer enn noen gang siden du kan få tak i spillet til en brøkdel av den opprinnelige prisen eller til og med sjekke det ut via EA Play eller Game Pass.