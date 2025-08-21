Bayern München-legenden Oliver Kahn mener Bundesliga har mistet sin appell sammenlignet med Premier League

HQ

Bundesliga, den tyske toppdivisjonen i fotball, har mistet flere stjerner enn nye spillere på sommerens overgangsmarked. Florian Wirtz forlot Bayer Leverkusen til fordel for Liverpool (og det samme gjorde deres heroiske manager Xabi Alonso til Real Madrid), Thomas Müller dro til Vancouver Whitecaps for å avslutte karrieren, og Kingsley Coman, målscorer for Bayerns Champions League-tittel i 2020, dro til Al-Nassr i Saudi Pro League.

Den eneste toppspilleren som flyttet til Tyskland var Luis Díaz, som gikk til Bayern da FC Barcelona ikke kunne matche prisen Liverpool forlangte. Bayern klarte heller ikke å overbevise Nico Williams fra Athletic Club, en annen stigende stjerne som foreløpig blir værende i LaLiga. Er ikke Tyskland attraktivt nok?

Oliver Kahn, legendarisk keeper og tidligere administrerende direktør i Bayern München, sier at den antatte appellen til Bundesliga er villedende, ettersom den har mistet sin prestisje. "Premier League og La Liga skiller seg klart ut" sier Kahn til Kicker, via DW. "Alle kjenner stjernene og lagene."

Kahn sa at det at Wirtz valgte Premier League-mesterne Liverpool i stedet for Bundesliga-mesterne Bayern München, viser "at Premier League har etablert seg som en eksepsjonell aktør, ikke bare sportslig, men også forretningsmessig. Det er det mest spennende stedet å være hvis du ønsker å konkurrere på det høyeste nivået, både sportslig, økonomisk og mediamessig."

Er du en fan av Bundesliga? I Storbritannia og Irland har rettighetene blitt delt mellom tre tradisjonelle kringkastere og to YouTube-kanaler, noe som sikkert vil være frustrerende for eksisterende fans, men som kan tiltrekke seg nye seere. Og det er fortsatt i Tyskland Harry Kane spiller...