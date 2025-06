Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2

Med en ny håndholdt konsoll kommer dilemmaet med å velge et nytt etui til å bære den rundt i. Tidligere har jeg prøvd forskjellige alternativer for min Nintendo Switch -konsoll, fra den offisielle og spinkle bærevesken fra Nintendo selv, helt til et veldig stilig og elegant alternativ fra Waterfield Designs. Selv om spesielt sistnevnte nesten gjør meg trist over at jeg må legge det bak meg, åpner denne overgangen dørene for å takle det ene store problemet som hver bæreveske jeg har eid før har utgjort; en enkel mangel på plass og manglende evne til å lade mens jeg er på farten.

Her kommer Belkin inn i bildet. Powerbank-spesialistene har tatt sine første skritt inn i verdenen av spilltilbehør i form av en rekke produkter for Nintendo Switch 2. Det er to alternativer for bærevesker - hvorav den største er dagens tema - og en skjermbeskytter i tillegg. Igjen, fokuset her er Charging Case for Nintendo Switch 2, som er et produkt med et veldig bokstavelig navn, et som gjør alle de typiske bæreveskeoppgavene, men som også klarer å presse inn plass til en powerbank som kan brukes til å lade opp en Switch 2 mens du er ute og reiser. Det er en god idé i teorien, men spørsmålet er hvordan det fungerer i praksis.

For det første er kabinettet sterkt og ganske lett. Det har et stoffbelegg som beskytter det som føles som et forsterket pappskall der en Switch 2 -enhet sitter. Det er et ganske stort og dypt produkt, rundt tre ganger så tykt som en Switch 2 -konsoll, noe som betyr at det ikke er veldig lite, til tross for at det ikke tynger deg ned når du bærer det rundt.

På utsiden, bortsett fra glidelåsen som strekker seg rundt kroppen, er det et bærehåndtak laget av kvalitetsstoff, og bortsett fra den subtile Belkin-logoen er det faktisk ikke mye som røper identiteten til dette produktet. På innsiden er det mye av det samme. Rundt to tredjedeler av plassen på innsiden er dedikert til Switch 2 i sitt beskyttende "sete" og powerbanken under, mens den andre tredjedelen er reservert til en nettinglomme der du kan oppbevare kabler, SD-kort og andre nyttige, men små ting, en liten stofflomme til en AirTag eller lignende, og så også den vendbare stoffutskjæringen som fungerer som et sted å oppbevare opptil 12 Switch eller Switch 2 spillkassetter. Det er faktisk en ganske typisk og tradisjonell bæreveskeformel som Belkin har presentert her, og selv om det hadde vært interessant å se hvordan innovasjonen til formelen ser ut, som de sier, "if it ain't broke ..."

Når det gjelder konsollets plass i kabinettet, er det litt blandet etter min erfaring. Uten den avtakbare powerbanken under Switch 2 sitter den komfortabelt og uten noen som helst problemer. Utsparingen for kassettholderen er også perfekt på linje med skjermen på Switch 2, noe som betyr at når du lukker etuiet, kan du være sikker på at den myke undersiden vil beskytte skjermen mot riper. Når du legger til powerbanken, blir det imidlertid litt mer trangt.

Når Switch 2 rett og slett sitter over powerbanken, passer alt fortsatt sammen som forventet, om enn ikke helt så jevnt, med konsollen nesten "flytende" over powerbanken. I praksis fungerer dette fint, selv om jeg ideelt sett gjerne skulle hatt litt mer plass mellom de to teknologibitene. Den største komplikasjonen oppstår når du prøver å lade mens du er på farten, ettersom hele strukturen sliter litt med å få dette til å fungere. Det er en utskjæring i Switch 2 "shell-seat" som gjør det mulig for den medfølgende USB-C-kabelen å koble seg til Switch 2s nederste USB-C-port og deretter løpe under enheten for å mates tilbake til powerbanken. Ideen her er utmerket, men i praksis føles det som om skaleringen ble feilvurdert med en centimeter eller to, så mye at når alle kablene er koblet til, blir den perfekte og deretter litt trange passformen jeg nevnte tidligere, plutselig veldig, veldig trang. Igjen, i bunn og grunn fungerer det hele, og skjermbeskytteren av stoff i utskjæringen passer fortsatt som hånd i hanske, men litt mer slingringsmonn hadde gjort mye.

Uansett, selve powerbanken. Denne sitter i en liten lomme under Switch 2 der en praktisk stoffstropp holder den godt på plass. Powerbanken som Belkin har valgt, er en 10 000 mAh 20W Boost Charge, som er stor nok til å lade en Switch 2 helt opp rundt to ganger før den går tom for strøm, ifølge mine beregninger og erfaringer. Den har til og med en praktisk LED-skjerm innebygd, slik at du vet nøyaktig hvor mye strøm som er igjen. Den medfølgende kabelen er også designet for å passe til den bisarre situasjonen den befinner seg i, noe som betyr at den har en tradisjonell rett ende og en ende som er satt i 90 graders vinkel for å passe inn i en båret Switch 2.

Til slutt må det sies at etuiet er kompatibelt med flere generasjoner, noe som betyr at det med de medfølgende innleggene også passer til en original Switch eller en OLED-modell.

Alt i alt synes jeg Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2 er en utmerket idé med en litt feilaktig utførelse. Mesteparten av dette etuiet skriker kvalitet og fortreffelighet, og jeg elsker mye av det Belkin har designet og levert i dette produktet, til en rimelig pris på £50/$70/€60, inkludert powerbank. Men passformen når alle kablene er koblet til, virker ikke helt riktig, og selv om det ikke på langt nær er nok til å gjøre dette produktet ubrukelig, virker dette definitivt som et område der meningsfylt arbeid og forbedringer kan komme langt, langt.