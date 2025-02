Ben og Alex snakker Kingdom Come: Deliverance II i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Å si at Kingdom Come: Deliverance II allerede har levd opp til forventningene er nok ganske nøyaktig. Spillet har blitt massivt godt mottatt av kritikerne, inkludert oss, og mange anser det som den første utfordreren til Årets spill i 2025. Dette kommer i tillegg til gode tall for Steam-spillere på lanseringsdagen og et fantastisk salg over hele linjen som gjorde at det ble en millionselger på mindre enn 24 timer. Med uten tvil en stor helg som kommer opp for spillet i publikums øyne, har vi bestemt oss for å vie den siste episoden av The Gamereactor Show til Warhorse's RPG-oppfølger.

Det stemmer, Alex og jeg har slått oss sammen for å gjøre Kingdom Come: Deliverance II til fokuspunktet i den siste episoden av showet, for en dedikert gjennomgangssending der vi diskuterer hva vi liker, hva vi ikke likte så mye, og generelt hvorfor spillet er en så fantastisk kreasjon.

Få med deg den siste episoden av podcasten nedenfor, eller gå over til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker for å høre den andre steder også.