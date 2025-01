Bens (nest) mest etterlengtede spill i 2025: Fable

HQ

Ok, la meg gjør dette klart. Fable er faktisk ikke mitt mest etterlengtede spill i 2025, men vi vet alle hva det sannsynligvis er i stedet, og det er fordi det er alles mest etterlengtede spill også. Jepp, jeg gleder meg mest til Grand Theft Auto VI, men det gjør alle, så i stedet skal jeg fremheve det som er mitt nest mest etterlengtede spill i 2025 her.

HQ

Jeg gleder meg til å komme tilbake til Albion. Jeg er faktisk fortsatt ikke 100% overbevist av spillingen og opptakene jeg har sett så langt fra Playground's take på Fable, men det er ikke på langt nær nok til å fraråde meg fra det som er en av mine favoritt eventyr- og RPG-serier gjennom tidene. Fable er skapt av Lionhead, og er morsomt, underholdende, tåpelig og actionfylt, og det er ærlig talt alt jeg ønsker meg av en fantasyhistorie. Med den karakteristiske humoren og sjarmen vi forventer fra teamet som utgjør den britiske utvikleren, og den fantastiske verdenen som ser ut til å myldre av liv, er Fable i ferd med å bli en absolutt titan.

Forventningene til dette spillet stammer riktignok fra mer enn bare glimtene og smaksprøvene vi har sett så langt, ettersom faktum er at vi har vært sulteforet på kvalitet Fable i godt over et tiår. Helt siden Fable III debuterte, har denne serien stått overfor utviklingsproblemer og nedleggelser av studioer, helt til det punktet der den så ut til å være borte for godt. Så plukket Forza Horizon -veiviserne opp serien og lovet den nytt liv. Playground er et utrolig talentfullt team, men dette er noe helt annet enn et racingspill i en åpen verden, og det er en annen grunn til at mitt håp og min forventning til Fable for øyeblikket er preget av en viss grad av bekymring og tvil.

Dette er en annonse:

Men hei, Fable er overskriften på det som kan være et av Xboxs sterkeste år til dags dato. Vi har Avowed i begynnelsen av året, South of Midnight og Doom: The Dark Ages følger, og et sted i mellom Fable også. Alle disse spillene ser fantastiske ut så langt, men for meg er det Fable som skiller seg ut som kremen av avlingen. Jeg er bekymret for at det ikke kommer i 2025 når alt er sagt og gjort, da jeg synes vi allerede har sett for lite av spillet, og den fullpakkede timeplanen får meg til å lure på når Xbox ønsker å plassere denne enorme AAA-lanseringen i planene sine. Men hvis det kommer og leverer og overgår de allerede høye forventningene rundt det, vil Fable uten tvil gå inn som en av de beste titlene i 2025, og derfor er det også mitt (nest) mest etterlengtede spill i år.