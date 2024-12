Bernardo Silva: "Hvis du tar dumme avgjørelser, fortjener du å betale"

HQ

Det første Manchester-derbyet med Ruben Amorim ved roret i Manchester United vil ikke bli husket av noen.

Manchester City spilte på hjemmebane, og hadde ledelsen det meste av kampen, takket være et mål av Josko Gvardiol i det 36. minutt. Men så, i løpet av de siste to minuttene, snudde Manchester United kampen 180º med et straffesparkmål av Bruno Fernandes etter 88 minutter, etterfulgt av et annet av Amad Diallo etter 90 minutter.

Manchester City har nå tapt tre av de fem siste kampene i Premier League og ligger på femteplass på tabellen, forbigått av Nottingham Forest, Arsenal, Chelsea og Liverpool. Hvordan kan du forklare at de taper en kamp som nesten var en sikker seier?

Etter kampen snakket Bernardo Silva med SkySports, og var merkbart opprørt. Og han aksepterer ingen formildende ord: "Vi fortjente det som skjedde. En kamp eller to er uheldig. Vi kan ikke si at dette er flaks eller uflaks, ti kamper handler ikke om det."

10 kamper er den enestående krisen som Manchester City og Pep Guardiola lider under: åtte nederlag, en seier og en uavgjort, som har komplisert selv deres overlevelse på Champions League.

"I det 87. minutt i et derby, når vi vinner 1-0 og hjørnesparket vårt ender med straffespark til dem, min venn, hvis du tar disse dumme avgjørelsene med tre eller fire minutter igjen, fortjener du å betale for det", la han til. "Det er ikke én kamp, det er mange kamper i det siste. Du kan si "det var litt uheldig", men nei, det er avgjørelsene du tar. I dag spilte vi som U15-lag i det siste minuttet."

Guardiola var knust. "Jeg er ikke god nok. Jeg er sjefen, jeg er manageren. Jeg må finne løsninger, og så langt har jeg ikke gjort det. Det er realiteten", sa Guardiola ifølge BBC.

Pep Guardiola forlenget kontrakten sin med to nye år helt i begynnelsen av krisen, for å gi selvtillit til ham og alle spillerne, men så langt har det ikke fungert. I forrige uke sa Guardiola at han ikke kommer til å gå til noen annen klubb etter at han forlater Manchester City.