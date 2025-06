Beryktet lekkasje støtter rapporten om at Red Dead Redemption 2 kommer til Nintendo Switch 2

HQ

For rundt tre uker siden publiserte vi en rapport som uttalte at Red Dead Redemption 2 ville komme til Nintendo Switch 2 konsoller på et tidspunkt i nær fremtid, og at denne debuten ville samsvare med en PS5- og Xbox Series X / S-versjon av spillet til slutt. Mens Rockstar forblir radiotavs om eventuelle planer for den anerkjente vestlige, har nå en beryktet lekkasje dukket opp for også å merke seg at actionoppfølgeren vil komme til Nintendos etterfølgersystem, og kanskje raskere enn forventet.

NateTheHate En av de største lekkasjene har publisert en video der han nevner at ryktene om en Red Dead Redemption 2 Switch 2 -port faktisk er sanne, og at spillet kan bli kunngjort så snart den kommende ryktede Nintendo Direct-showcase.

Han går et skritt videre i videoen ovenfor (RDR2-delen begynner på 9:50) for å legge til at spillet kan lande på plattformen på sensommeren eller tidlig høst, noe som antyder at fans som håpet å fylle tiden sin med Grand Theft Auto VI, før forsinkelsen, nå vil ha noe Rockstar å glede seg over i løpet av september / oktober.

Som alltid, inntil Rockstar kommer med en offisiell kunngjøring, må du behandle denne informasjonen med en viss forsiktighet, selv om stjernene alle er på linje og får den til å virke sannere for hver dag.