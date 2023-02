Best av januar 2023

HQ

Det kan ikke benektes at januar 2023 har vært en ganske jevn måned for underholdning, men det har ikke endret det faktum at vi har hatt ganske mange spennende spill, filmer, TV-serier og nye maskinvarer. Derfor har vi plukket ut en liste over favorittene våre fra den siste måneden, slik at du kan være sikker på å holde deg oppdatert med alle de nyeste produktene og det nyeste innholdet.

Bank of Dave

Vi sparker ting i gang med en film som tok Netflix med storm. Bank of Dave er en hjertevarmende familiekomedie som forteller den virkelige historien om en mann fra Burnley som tok på seg Storbritannias finanssystem i håp om å starte opp sin egen samfunnsbank. Med Rory Kinnear i hovedrollen som den titulære Dave, var denne filmen en sjarmerende biografisk film som er perfekt for en lat søndag.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Vi hadde nok ikke forventet å se SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake på vår "Best of"-liste i begynnelsen av måneden, men Purple Lamp beviste at vi alle tok feil, da dette dumme og morsomme plattformspillet endte opp med å bli den perfekte opplevelsen for fans av den gule svampen. Med alle slags nostalgiske hits og underholdende spillelementer, endte dette spillet opp med å bli en virkelig morsom tittel for alle aldre.

Dette er en annonse:

HBO's The Last of Us

Naughty Dog's spillet er utmerket. Vi visste at dette betydde at HBO-serien hadde en enorm oppgave med å leve opp til videospillet, men det klarte det - eller i det minste har det gjort det så langt. Live-action-gjenfortellingen med Pedro Pascal og Bella Ramsey i hovedrollene som duoen Joel og Ellie, ga oss en autentisk representasjon av verden Naughty Dog skapte og deretter bygget videre på den med spennende og emosjonelle forestillinger fra rollebesetningen. Vi gleder oss til å se hvordan episodene i februar fortsetter historien.

Dette er en annonse:

Brannemblem Engasjer

Uansett om du var en fan av Fire Emblem-universet eller ikke, endte Engage opp med å være det perfekte stedet å hoppe på denne ikoniske JRPG-vognen. Med en historie fortalt over tusen år og med en samling av elskede og gjenkjennelige karakterer, så dette spillet ut til å heve seriens taktiske kamper, samtidig som det ga en spennende ny historie som ligger på det mystiske kontinentet Eylos.

Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC 12G

Generelt sett er januar ikke den mest spennende av måneder for ny teknologi å debutere, men det endret ikke Gigabyte's plan i det hele tatt. I begynnelsen av året debuterte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G, og som vi sa i vår anmeldelse, laget for et stykke maskinvare som gir god ytelse selv på de mest krevende titlene, samtidig som den har noen av de beste kjølesystemene vi noensinne har sett. Det kan være kostbart, veldig kostbart på det, men det er et veldig dyktig grafikkort.

M3GAN

Hvis The Last of Us var snakk om byen i TV-rommet, var M3GAN filmindustriens heteste tema. Denne skrekkfilmen introduserte verden for den titulære robotdukken, som snart ble en terror på byen hun bebodde, alt i et forsøk på å beskytte den unge jenta hun ble bygget for å være bestevenn med. Ikke bare var M3GAN en av månedens største kassasuksesser, men den skremmende dukken ble en sensasjon på sosiale medier, som var nok til å gi grønt lys til en oppfølger først etter noen dager på kino.

Nyinnspilling av dødt rom

Det sier mye om en måned da det beste spillet var en nyinnspilling av en tittel som bare er 15 år gammel. EA Motive gjorde underverker med Dead Space Remake, og prioriterte fordelaktige forbedringer og tillegg som løftet innlevelsen og gjorde det allerede foruroligende spillet enda mer freaky. Det viste seg for verden at remakes må være mer enn HD-oppgraderinger i denne moderne spilltiden, alt mens du nok en gang setter Dead Space-serien tilbake på toppen av overlevelsesskrekksjangeren.

Shrinking

I sin lange og strålende filmkarriere har Harrison Ford egentlig aldri vært kjent for sine TV-komiske talenter. Før nå. Fordi Apple TV+-serien, Shrinking, beviste at Ford kan være morsom i de rette TV-miljøene, selv om det generelle plottet i dette showet ser Jason Segel's hovedperson som sliter med alle slags følelser etter konas endelige død. Forhåpentligvis kan resten av sesongen fortsette å levere i løpet av de neste ukene.

Det har vært mange interessante show, filmer, spill og teknologistykker som debuterte i løpet av måneden, og dette er bare noen av de beste etter vår mening. Hvis vi har gått glipp av noe du mener bør gjøre kuttet, må du gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.