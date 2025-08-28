Bethesda har både DLC og mer i vente for Starfield

HQ

Bethesda har ved flere anledninger sagt at de har flere romeventyr i vente til sitt anerkjente rollespill Starfield. Nøyaktig hva som er på gang har de imidlertid ikke avslørt, men i en ny Developer Spotlight-video har de beskrevet hva som kommer - og det ser ut til å være mye.

Lead creative producer Tim Lamb sier at det vil komme både DLC og annet innhold:

"Vi har noen kule ting på gang, inkludert gratis oppdateringer og funksjoner som spillerne har bedt om, samt en ny DLC-historie. Jeg kan ikke gå inn på alle detaljene ennå, men jeg kan si at en del av teamet har fokusert på romspillet for å gjøre reisene dit mer givende. Vi legger også til noen nye spillsystemer og noen andre mindre herligheter."

Starfield forventes å bli utgitt til PlayStation 5 (og muligens Switch 2) i 2026, og det virker sannsynlig at mer innhold vil bli lagt til samtidig eller kort tid etter. Forhåpentligvis får vi vite mer på Tokyo Game Show i slutten av september, eller muligens på The Game Awards i desember.

Sjekk ut hele videoen nedenfor.