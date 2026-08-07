Beyond Good & Evil 2 Det går rykter om at spillet skal få en helt ny tittel og har gjennomgått betydelige endringer

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Kan det endelig, endelig, endelig være på tide at utviklingen av « Beyond Good & Evil 2 nærmer seg slutten? Det har ikke kommet mye bekreftelse fra Ubisoft, bortsett fra noen sporadiske kommentarer fra de ledende utviklerne som jobber med prosjektet, men et nytt rykte fra «Attack the Backlog» tyder på at ting er i bevegelse og at nyheter vil bli delt i løpet av de kommende månedene.

I den siste videoen deler YouTuberen en oppdatering fra Nintendo-insideren Nash Weedle, som hevder at « Beyond Good & Evil 2 er i ferd med å få nytt navn, samtidig som prosjektet har gjennomgått betydelige endringer og ikke lenger ligner det prosjektet vi tidligere kjente.

Det hevdes også at spillet vil bli presentert på et stort arrangement senere i år – noe som tyder på at det kan være The Game Awards – og at det er en sjanse for at tittelen vil lanseres på Nintendo Switch 2, ettersom den utvikles på en plattform som er skalerbar og kan tilpasses den hybride etterfølgeren.

Det må riktignok sies at alt dette må tas med stor forsiktighet, da detaljene både er rykter og rykter om « Beyond Good & Evil 2, et prosjekt som i en eller annen grad har vært under utvikling i rundt to tiår. Likevel er prosjektet i høyeste grad i live, slik nylige stillingsannonser viser.