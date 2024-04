Bilder fra settet avslører enda en Daredevil-stjerne som vender tilbake til den kommende Marvel-serien.

HQ

Marvel Cinematic Universe og Netflix-universet til Marvel kombineres virkelig med full kraft i den kommende Daredevil: Born Again. Ikke bare vil Charlie Cox gjenta hovedrollen i serien (og fortsette sin MCU-innsats etter Spider-Man: No Way Home og She-Hulk: Attorney at Law), men Deborah Ann Woll vil være tilbake som Karen Page, Elden Henson som Foggy Nelson, Jon Bernthal som Frank Castle/The Punisher og selvfølgelig Vincent D'Onofrio som Kingpin nok en gang. Det virker også sannsynlig at Krysten Ritter vil dukke opp som Jessica Jones, og kanskje til og med Finn Jones som Iron Fist, og etter de siste bildene å dømme kan vi også forvente at en annen rollefigur kommer tilbake.

Som fankontoen Daredevil: Born Again Behind the Scenes on X har lagt merke til, ser det ut til at Ayelet Zurer kommer tilbake i rollen som Vanessa Fisk i denne MCU-serien. Selv om det gikk rykter om at denne karakteren skulle få en ny rollebesetning på grunn av planleggingsproblemer, ser det ut til at de hyppige forsinkelsene har gjort det mulig for Zurer å gi karakteren en ny vri.

Med alle disse tilbakevendende figurene i tankene, kan man jo lure på om det vil dukke opp andre ansikter også. Vil du se noen andre figurer som kommer tilbake?

